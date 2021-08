Die Stil-Ikone Iris Apfel feiert ihren 100. Geburtstag

Das Kultbuch zu Iris Apfel – jetzt in der 4. Auflage lieferbar

Zürich/ Berlin:

Am 29. August 2021 feiert Iris Apfel ihren sagenhaften 100. Geburtstag. Iris Apfel ist eine der großen Stil-Ikonen unserer Zeit und gilt als lebende Legende in Sachen Mode, Textil- und Interior-Design. Die überaus praktisch veranlagte und gewitzte New Yorkerin ist ein echtes Original und Vorbild für Millionen Frauen jeder Altersklasse.

Die Person:

Iris Apfel braucht kaum eine Einführung. Nachdem sie 1950 zusammen mit ihrem verstorbenen Ehemann Carl eine Textilfirma namens Old World Weavers gegründet und für neun verschiedene US-Präsidenten Projekte zur Designrestaurierung geleitet hatte, hat die aus New York Queens stammende Künstlerin fast jeden Winkel der Popkultur durchdrungen. Iris Apfel macht deutlich, dass Kreatitivät und die Liebe zum eigenen Tun alterlos sind. Eine wunderbare Person mit großer Lebenserfahrung und geistiger Klarheit. Ein Vorbild fur Jung und Alt. (People Magazine)

Das Buch:

Mit dem internationalen Bestseller Stil ist keine Frage des Alters hat die zeitgenössische Ikone ihre Betrachtungen zu Papiergebracht – in einem unterhaltsamen, optisch fesselnden und aufregenden Buch, das auch zum Nachdenken anregt. Das Buch versammelt Lebensweisheiten, Anekdoten aus Kindertagen bis ins hohe Alter, Aufsätze über Stil und verschiedene andere Themen – vom Verfall der Manieren bis zum Risiko, das einzugehen sich lohnt. Dazu finden sich verschiedene Listen mit Ratschlägen, persönlichen Vorlieben und Maximen. Ein freches und farbenfrohes Design begleitet die Texte ebenso wie Zeichnungen, lebendige Bilder aus dem privaten Umfeld und aus Werbekampagnen, dazu exklusive Illustrationen und Modefotos von renommierten Künstlern.

Der Preis:

Am Vorabend ihres 100. Geburtstags erhält die Stilikone den begehrten Andre Putman Lifetime Achievement Award, mit dem ihr großer Einfluss auf Mode und Design gewürdigt und gefeiert wird. Der Preis ist die höchste Auszeichnung für die besten Hersteller und Innovatoren im Bereich Design. Iris Apfel wird anläßlich der offiziellen Preisverleihung auf der Pariser Designwoche im Januar 2022 nochmals groß gefeiert werden.

Stimmen zum Buch:

Opulenter gehts nicht: Dieses Buch macht knallig bunte gute Laune! (GALA)

Die Autobiografie von Iris Apfel zählt zu den besten Stil-Büchern, die ich je gelesen habe. So viel Weisheit, soviel Wissen. (Style-Statements.de)

Iris Apfel macht deutlich, dass Kreativität und die Liebe zum eigenen Tun alterlos ist. Eine wunderbare Person mit großer Lebenserfahrung und geistiger Klarheit. Ein Vorbild für Jung und Alt. (People)

Originalzitate von Iris Apfel:

Eine 18-Jährige hat einen tollen Körper, aber kein Geld. Eine 70-Jährige hat keinen tollen Körper mehr, aber Dollars. (Iris Apfel)

Ich wollte nie ein alter Griesgram werden; ich halte den selbst proklamierten Weltrekord für den “Ältesten lebenden Teenager der Welt” – und dabei möchte ich es belassen. (Iris Apfel)

Ich habe mich nie für eine Schönheit gehalten. Weder damals noch heute. Aber ich mag schön auch gar nicht. Wer nicht schön ist, muss andere Stärken und Qualitäten entwickeln und das macht einen am Ende als Mensch wesentlich interessanter. Vor allem, wenn man alt ist. (Iris Apfel)

