Die Volontärin – der neue Thriller aus dem Herzen des Ruhrgebiets

Die Volontärin – innovativ, vielschichtig und fesselnd

“Die Volontärin” heißt der Thriller von Debütautor Stefan Cornelissen. Das Buch ist ab sofort auf Amazon als eBook und als Taschenbuch erhältlich.

In dem Thriller geht es um die junge Radio-Volontärin Emma Erdmann aus Dortmund. Als ihr Kollege und Ex-Freund Tom ohne Erklärung nicht zur Sendung erscheint, macht sie sich große Sorgen. Der einzige Hinweis auf seinen Verbleib ist eine kryptische Handy-Nachricht. Emma macht sich auf die Suche nach Tom und findet heraus, dass er über ein innovatives Unternehmen für Flugtaxis recherchiert hat, das in ein brisantes Netz aus Korruption und Intrigen verwickelt zu sein scheint. Hat man Tom aus dem Weg geschafft? Ihre Ermittlungen auf eigene Faust bleiben nicht lange unentdeckt, und bald schwebt nicht nur ihr Leben in höchster Gefahr.

“Die Volontärin ist ein Ruhrgebiets-Thriller und spielt in Dortmund. Viele bekannte Orte wie der Phönixsee oder das Kreuzviertel finden sich in dem Buch wieder”, erklärt Autor Stefan Cornelissen, der selbst in Dortmund lebt und den Thriller als Selfpublisher veröffentlicht hat. “Emma ist eine kluge und mutige junge Frau, die sich auf die Suche nach Tom macht und nicht bemerkt, wie gefährlich ihre Recherchen für sie persönlich werden. Dabei wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt, die bleibende Narben hinterlassen hat.”

“Die Volontärin verbindet viele aktuelle Themen auf Basis der Beziehungsebene von Emma und Tom”, so Stefan Cornelissen. “Themen wie Flugtaxis oder Korruption sind aktueller denn je. Experten und Studien gehen davon aus, dass es in den kommenden fünf bis zehn Jahren Shuttle-Drohnen in städtischen Ballungsgebieten geben wird.”

Stefan Cornelissen wurde 1975 im Ruhrgebiet geborgen. Er ist Journalist, hat Sportjournalismus in Köln studiert, im Hörfunk volontiert und ein Fernstudium zum PR-Berater (DAPR) absolviert. Er arbeitete für verschiedene Zeitungen und Zeitschiften und wechselte später zum Hörfunk. Nach mehreren Jahren als Moderator, Nachrichtensprecher und Chef vom Dienst war er Chefredakteur eines Radiosenders in Nordrhein-Westfalen. Nach seinem Wechsel in die Industrie war er für verschiedene Aufgaben im Kommunikations- und Digitalisierungsumfeld verantwortlich. Stefan Cornelissen lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Dortmund.

Weitere Informationen zu dem Buch und zum Autor gibt es auf der Homepage von Stefan Cornelissen – www.stefancornelissen.de

