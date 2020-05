Whitepaper: Die Wiederbelebung des Einzelhandels nach der Corona-Krise. Strategien für den Point of Sale (POS / Retail) nach dem Lockdown.

Die Welt befindet sich während der Covid-19-Pandemie in einer noch nie dagewesenen Situation – ein Drittel der Weltbevölkerung ist teilweise oder vollständig ausgangsbeschränkt und die Einzelhandelsgeschäfte sind auf unbestimmte Zeit geschlossen. Da sich die Menschen dem E-Commerce für lebenswichtige Waren zuwenden, wurden gleichermaßen die Websites als auch der operative Betrieb durch die Nachfrage und die damit einhergehenden logistischen Herausforderungen überwältigt.

Es besteht kein Zweifel, dass Einzelhandelsgeschäfte eine Schlüsselrolle bei der Befriedigung der Kundennachfrage spielen werden, wenn die Geschäfte endlich wieder eröffnet werden dürfen. Einzelhändler sollten den derzeitigen “Lockdown” weitblickend nutzen, um sich auf eine völlig neue Situation im Retail mit drastisch veränderten Kundenerwartungen vorbereiten.

In dem vollständigen Whitepaper präsentiert eyefactive die wichtigsten Trends und Technologien, um Einzelhändlern zu helfen, Kosten zu reduzieren und neu entstandene Erwartungen der Kunden zu erfüllen.

Die Wiederbelebung des Einzelhandels nach der Corona-Krise

Als Pionier für großflächige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen in Hamburg. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Hyundai, Airbus, 3M, McDonalds, Shell und Olympus.

