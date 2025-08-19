Different Kind of Blue: Christof Hintze zeigt mit „Blau im Quadrat“ eine neue digitale Kunstserie

Different Kind of Blue:
Christof Hintze zeigt mit „Blau im Quadrat“ eine einzigartige digitale Kunstserie auf Social
Media und seiner neuen Webseite.
München, August 2025 – Der Künstler und Kreativdirektor „Christof Hintze“ stellt seine ikonische
Kunstserie „Blau im Quadrat“ nun auch online vor. Unter [ www.christofhintze.com](http://
www.christofhintze.com) finden Kunstinteressierte ab sofort über „250 Kunstwerke“ mit einer
völlig eigenständigen visuellen DNA, die in Stil, Machart und Ästhetik eine unverwechselbare
Handschrift tragen.
Ein Alleinstellungsmerkmal: Die minimalistische Ästhetik seiner Kunst, entstanden in den Jahren
2024 und 2025, wird im Apple-Präsentationsprogramm „Keynote“ erschaffen. Im Video „Making
Art“ auf seiner Webseite, ist zu sehen, wie er dieser Kunst erstellt. Die Serie ist noch lange nicht
beendet – stetig entstehen neue Werke.
Hintze verfolgt mit seiner Kunst eine klare Mission: die Förderung einer „positiven
Erinnerungskultur“. In Zeiten, in denen vieles Schöne, Wertvolle und Typische für eine liberale und
offene Gesellschaft zunehmend unter Druck gerät, versteht er seine Arbeit als sinnvolle Antwort:
für die Aspekte einer freien Gesellschaft einzutreten, anstatt sich nur gegen das Negative zu
wenden. Das positive „Für“ steht im Mittelpunkt seiner Kunst.
Positive Erinnerung lehrt uns, den überschätzten Status quo zu relativieren. Sie zeigt, dass es
immer weitergeht – und dass es immer ein Danach gibt: Große Zuversicht ist wichtig. Die
kollektive Mentalität gibt die Richtung einer Gesellschaft vor. Und die könnte deutlich positiver
sein.
Seine Arbeiten greifen Symbole, Formen, Produkte, Gefühle und visuelle Codes auf, die tief im
kollektiven Gedächtnis, seiner Generation verankert sind – transformiert in minimalistische,
blaue Quadrate von zeitloser Modernität.
Mit der Kunstserie „Blau im Quadrat“ verbindet Hintze Kunst und Haltung:
„Man muss sich erinnern, um das lenken zu können, was kommt. Kunst ist für mich ein
konstruktiver Beitrag zu Vielfalt, Demokratie und Gleichheit. Darum mache ich Kunst. Diesen
Beitrag kann Kunst leisten.“
Die neue Webseite [ www.christofhintze.com]( http://www.christofhintze.com) bietet nicht nur
einen umfassenden Überblick über die Serie, sondern auch Zugang zum „Art-Stor“,
Hintergrundinformationen sowie den vollständigen Katalog zum Download. Aktuelles gibt es
zudem auf Instagram: @christofhintze.
Mit *Blau im Quadrat* entsteht eine konsequent aufgebaute Künstlermarke. **Christof Hintze**
setzt damit ein klares Zeichen im internationalen Kunstmarkt – als Künstler, der nicht nur
ästhetische Bilder schafft, sondern eine wichtige Botschaft transportiert.
Kontakt:
Christof Hintze
Weilheimer Str. 1
82347 Bernried am Starnberger See
Tel: 0049 172200 5261
Mail: thanks@christofhintze.com
Web: www.christofhintze.com
Christof Hintze ist der Schöpfer von Blau im Quadrat, einer ikonischen „Signatur-minimalistischen Kunstreise“ mit über 250 blauen, quadratischen Werken. Seine Kunst ist unverkennbar: klare Machart, starke Ästhetik, sofortige Wiedererkennbarkeit. Entstanden aus idealistischen, gesellschaftlichen und humanistischen Beweggründen, setzen seine Arbeiten ein Statement für Vielfalt, Gemeinschaft, Demokratie und Gleichheit. Viele Werke greifen prägende Jahre zwischen seinem 15. und 25. Lebensjahr auf sowie andere bedeutende Momente, Objekte und Ereignisse, die zu einer positiven Erinnerungskultur beitragen. Die Resonanz seiner Betrachter – oft ein zustimmendes Lächeln – bestätigt die Wirkung: Kunst als Impulsgeberin für eine bessere Zukunft.
