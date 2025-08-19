Different Kind of Blue: Christof Hintze zeigt mit „Blau im Quadrat“ eine neue digitale Kunstserie

Different Kind of Blue:

Christof Hintze zeigt mit „Blau im Quadrat“ eine einzigartige digitale Kunstserie auf Social

Media und seiner neuen Webseite.

München, August 2025 – Der Künstler und Kreativdirektor „Christof Hintze“ stellt seine ikonische

Kunstserie „Blau im Quadrat“ nun auch online vor. Unter [ www.christofhintze.com](http://

www.christofhintze.com) finden Kunstinteressierte ab sofort über „250 Kunstwerke“ mit einer

völlig eigenständigen visuellen DNA, die in Stil, Machart und Ästhetik eine unverwechselbare

Handschrift tragen.

Ein Alleinstellungsmerkmal: Die minimalistische Ästhetik seiner Kunst, entstanden in den Jahren

2024 und 2025, wird im Apple-Präsentationsprogramm „Keynote“ erschaffen. Im Video „Making

Art“ auf seiner Webseite, ist zu sehen, wie er dieser Kunst erstellt. Die Serie ist noch lange nicht

beendet – stetig entstehen neue Werke.

Hintze verfolgt mit seiner Kunst eine klare Mission: die Förderung einer „positiven

Erinnerungskultur“. In Zeiten, in denen vieles Schöne, Wertvolle und Typische für eine liberale und

offene Gesellschaft zunehmend unter Druck gerät, versteht er seine Arbeit als sinnvolle Antwort:

für die Aspekte einer freien Gesellschaft einzutreten, anstatt sich nur gegen das Negative zu

wenden. Das positive „Für“ steht im Mittelpunkt seiner Kunst.

Positive Erinnerung lehrt uns, den überschätzten Status quo zu relativieren. Sie zeigt, dass es

immer weitergeht – und dass es immer ein Danach gibt: Große Zuversicht ist wichtig. Die

kollektive Mentalität gibt die Richtung einer Gesellschaft vor. Und die könnte deutlich positiver

sein.

Seine Arbeiten greifen Symbole, Formen, Produkte, Gefühle und visuelle Codes auf, die tief im

kollektiven Gedächtnis, seiner Generation verankert sind – transformiert in minimalistische,

blaue Quadrate von zeitloser Modernität.

Mit der Kunstserie „Blau im Quadrat“ verbindet Hintze Kunst und Haltung:

„Man muss sich erinnern, um das lenken zu können, was kommt. Kunst ist für mich ein

konstruktiver Beitrag zu Vielfalt, Demokratie und Gleichheit. Darum mache ich Kunst. Diesen

Beitrag kann Kunst leisten.“

Die neue Webseite [ www.christofhintze.com]( http://www.christofhintze.com) bietet nicht nur

einen umfassenden Überblick über die Serie, sondern auch Zugang zum „Art-Stor“,

Hintergrundinformationen sowie den vollständigen Katalog zum Download. Aktuelles gibt es

zudem auf Instagram: @christofhintze.

Mit *Blau im Quadrat* entsteht eine konsequent aufgebaute Künstlermarke. **Christof Hintze**

setzt damit ein klares Zeichen im internationalen Kunstmarkt – als Künstler, der nicht nur

ästhetische Bilder schafft, sondern eine wichtige Botschaft transportiert.

Kontakt:

Christof Hintze

Weilheimer Str. 1

82347 Bernried am Starnberger See

Tel: 0049 172200 5261

Mail: thanks@christofhintze.com

Web: www.christofhintze.com

Christof Hintze ist der Schöpfer von Blau im Quadrat, einer ikonischen „Signatur-minimalistischen Kunstreise“ mit über 250 blauen, quadratischen Werken. Seine Kunst ist unverkennbar: klare Machart, starke Ästhetik, sofortige Wiedererkennbarkeit. Entstanden aus idealistischen, gesellschaftlichen und humanistischen Beweggründen, setzen seine Arbeiten ein Statement für Vielfalt, Gemeinschaft, Demokratie und Gleichheit. Viele Werke greifen prägende Jahre zwischen seinem 15. und 25. Lebensjahr auf sowie andere bedeutende Momente, Objekte und Ereignisse, die zu einer positiven Erinnerungskultur beitragen. Die Resonanz seiner Betrachter – oft ein zustimmendes Lächeln – bestätigt die Wirkung: Kunst als Impulsgeberin für eine bessere Zukunft.

