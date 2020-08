Digital-Pioniere starten in Baden-Baden

Zwei Azubis starten bei PrimSEO – Informatikkauffrau und Kaufmann für Digitalisierungsmanagement

BADEN-BADEN. Die Duale Ausbildung wird digitaler. Die Online-Marketing Agentur PrimSEO in Baden-Baden setzt ein Zeichen für berufliche Ausbildung in der Krise. Mit der angehenden Informatikkauffrau Jennifer Schemel aus Bühl und dem angehenden Kaufmann für Digitalisierungsmanagement Giulio Corbari aus Baden-Baden starten gleich zwei Auszubildende in der Online Marketing Agentur, die seit 2012 in Baden-Baden ansässig ist. Brandneu ist der Ausbildungsberuf Kaufmann / Kauffrau für Digitalisierungsmanagement. Digitalisierungsmanager analysieren Daten und Prozesse und entwickeln digitale Geschäfts- sowie Wertschöpfungsprozesse. In der Ausbildung, so Geschäftsführerin Dr. Anemone Bippes, liege der Fokus künftig verstärkt auf branchenübergreifendem Management von IT-Prozessen, um den wirtschaftlichen Nutzen für Unternehmen aus der Digitalisierung zu ziehen. Ausbildungsberufe werden an aktuelle wirtschaftliche und technologische Entwicklungen angepasst. “Die Coronakrise wirkte auf die digitale Transformation wie ein Katalysator. Wir sind als Agentur froh, dass wir mit den beiden Auszubildenden unseren Standort in Baden-Baden weiter festigen konnten”, so Dr. Anemone Bippes.

“Die Ausbildungsberufe “Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement” und “Informatikkaufmann / frau” passen perfekt zu unserem Unternehmen”, freut sich Geschäftsführer Andreas Bippes. “Gleichzeitig ist es uns wichtig, ein Zeichen für die berufliche Ausbildung zu setzen. Die Coronakrise wirkt sich auch auf den Ausbildungsmarkt aus. Erstmals seit 2013 ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen wieder zurückgegangen, wie das IW Köln gestern meldete.”

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

