Dropshipping: Leitfaden vom Sachverständigen

Mitmachen: Der Onlinehandel boomt

“Finanzielle Freiheit mit Dropshipping” lautet der Titel des neuen Buchs von Fabian Siegler. Auf 356 Seiten beschreibt der E-Commerce Experte Schritt für Schritt und akribisch detailliert den Aufbau eines Dropshipping-Shops im Online-Business. Beginnend bei den Vor- und Nachteilen der schon 150 Jahre alten Handelsstrategie erklären die Kapitel jeden relevanten Faktor bis hin zum rechtssicheren Ablauf eines Streckengeschäfts. Die Grundlage eines erfolgreichen Onlineshops sind das Angebot eines marktgerechten Sortiments mit zuverlässigen Lieferanten und das passende Shopsystem die Achse, auf der sich alles dreht. Marketing, Werbemaßnahmen, Lieferanten- und Kundenkontakte sowie die präzise Abwicklung des Streckengeschäfts mit einer akkuraten Buchhaltung sind die “Schmierstoffe.” Insbesondere die Rechtssicherheit mit fehlerfreier Berücksichtigung des europäischen Daten- und Verbraucherschutzgesetzes sind eine Hürde, die Sieglers Buch genau erklärt, um sie problemlos überwinden zu können. Auch bei der Wahl des richtigen Shopystems lauern nicht offensichtliche Fallstricke, da die gängigen Shops als Massenprodukte europäische Regeln nicht berücksichtigen. Bei diesen Onlineläden muss allerhand nachgerüstet werden um den Anforderungen gerecht zu werden. Hierfür hat Fabian Siegler genauso Rat, wie bei der Sortimentswahl mit Verweisen auf bestehende Lieferantenverzeichnisse. Millionen Produkte und eine unglaubliche Anzahl von Dropshipping-Partnern stehen zur Verfügung, wenn man weiß, wo man sie findet und da hilft das Buch enorm. Den Themen “Affiliate”, “Vergleichsportale”, “Keywords” und der Produktdarstellung widmet sich ein Kapitel ebenso, wie ein anderes die kaufmännische Kalkulation zur Preisfindung erläutert. Fabian Sieglers Buch ist eine vollumfängliche Betriebsanleitung für Dropshipping, das es in diesem Umfang und mit solchen Details bislang noch nicht gab. Begleitende Beratungen und Lehrvideos runden das “Betriebshandbuch” in seiner Vollkommenheit professionell ab. Das alles macht das Buch einzigartig und empfehlenswert.

Aber ist die verheißungsvolle “finanzielle Freiheit” mit einem Onlineshop überhaupt möglich? Freiheit hat unterschiedliche Bedeutungen. Für Fabian Siegler bedeutet das Wort grenzenlose Unabhängigkeit, um den eigenen Betrieb überall dort betreiben zu können, wo man sich aufhält. Ob am Strand von Mallorca oder im pulsierenden Zentrum einer Metropole, in der landschaftlichen Idylle eines Bergsees oder im Baumhaus eines Waldes: Vorausgesetzt W-Lan ist vorhanden, ist Dropshipping an jedem Ort der Welt machbar. Ohne selbst beim Wareneinkauf in Vorleistung gehen zu müssen, beinhaltet ein strategisch durchdachtes Dropshipping-Geschäft absolute Unabhängigkeit. Das jeweilige gewünschte Einkommen liegt wie die Definierung des Begriffs “Freiheit” in den Händen des Betreibenden. Übrigens ist Dropshipping ohne in China hergestellte Produkte möglich.

Fabian Siegler von Expertiserocks zeigt mit Programmen wie Dropmatix oder Droptienda wie es geht.

Vereidigter Sachverständiger für Dropshipping und e-commerce

Entwickler und Anbieter der Programme Droptienda und Dropmatix

Schulungsleiter DropCampus

Firmenkontakt

Expertiserocks SL

Fabian Siegler

C/Sant Felip Neri, 12 Entlo. 1

07002 Palma de Mallorca

0034881800014

info@expertise.rocks

https://www.expertise.rocks/

Pressekontakt

avtp

Steffen König

Hamburger Chaussee 82

24113 Kiel

004945263377977

redaktion@avtp.de

https://www.avtp.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.