E-Commerce Dienstleister erweitert Beratungskompetenz

Smart Commerce übernimmt Omnichannel- und Cloud-Experten Quajoo

Jena/Leipzig – Smart Commerce SE verstärkt seine Position im Unified Commerce Markt und übernimmt den in Leipzig und San Francisco ansässigen auf Cloud-Lösungen und Omnichannel-Projekte spezialisierten Softwareentwickler Quajoo GmbH. Die Akquisition ermöglicht es, kundenindividuelle Lösungen der gesamten Wertschöpfungs- und Logistikkette sowohl im B2B als auch im B2C anzubieten.

Quajoo ist bereits seit 2008 auf Cloud-basierte Lösungen im internationalen Handelsegment spezialisiert, unter anderem als global tätiger Lösungspartner für die führende NewStore Omnichannel Plattform. Zu den Kunden im Active Lifestyle Segment zählen beispielsweise Rapha, GANNI, Marine Layer, R.M. Williams, SkateDeluxe, und Outdoor Voices.

Smart Commerce COO Ingo Körber wird die Verantwortung für das neue Geschäftsfeld übernehmen: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Quajoo unser Portfolio verbreitern können. Das stärkt unsere Position als Full Service Dienstleister im B2B- und B2C Handel.“

Ronald Tscherepanow, Mitgründer und CEO von Quajoo: „Im Bereich Unified-Commerce bieten wir nun gemeinsam eine einzigartige Kombination aus Erfahrung und technischem Know-how. Das bietet unseren Kunden entscheidende Vorteile und ein attraktives Omnichannel Angebot aus einer Hand.“

Honorarfreies Bildmaterial: www.tower-pr.com/smartcommerce

Über Quajoo:

Quajoo ist ein erfahrener Systemintegrator mit Fokus auf Omnichannel-Lösungen im Fashion-, Lifestyle- und Sportmarkt sowie in der Medizintechnik. Das 2008 gegründete Unternehmen betreut von Niederlassungen in Deutschland und den USA aus langjährige globale Kunden in den Bereichen Einzelhandel, Logistik und Systemintegration.

Als IT-Dienstleister verfügt Quajoo über Expertise in den Bereichen Softwareentwicklung, Softwarearchitektur, Cloud-basierte Anwendungen, E-Commerce-Lösungen und Retail-Digitalisierung. Dazu zählt die umfassende Systemintegration für den Einsatz im Einzelhandel, um die Nutzung von Omnichannel-Features, mobiles Payment, Checkout, Endless Aisle, Echtzeit-Inventarisierung und personalisierter Kunden-Shopping-Erlebnisse bereitzustellen.

Über Smart Commerce:

Smart Commerce SE bietet komplette Dienstleistungen fur Planung, Bau und Betrieb von High-end E- Commerce-Plattformen. Das Unternehmen hat sich dem langfristigen Online-Erfolg seiner Geschaftspartner verschrieben. Mit CMS- und E-Commerce-erfahrenen Experten und speziellem technischen Know-how auf gangigen Plattformen realisiert Smart Commerce alle E-Commerce umfassenden Prozesse – vom Online-Shop uber das Content Management bis zur Webanalyse.

In den ersten 10 Jahren der Unternehmensgeschichte betreute Smart Commerce zahlreiche Kunden: Linde, KION Group, fischerwerke, FORCH, Seefelder, MIVO, Berner, Merck, Intershop, rooom und weitere. Standorte befinden sich in Jena (Zentrale), Leipzig und Böblingen.

