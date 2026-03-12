EcoVadis startet Peer-to-Peer-Community: Nachhaltigkeit in gemeinsamen Fortschritt umsetzen

Die neue Community-Plattform verbindet bewertete Unternehmen, um praktische Strategien auszutauschen und durch gezielte Zusammenarbeit schnellere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit zu erzielen.

Berlin im März 2026 – EcoVadis, der globale Standard für resiliente, nachhaltige Lieferketten, gibt die Einführung seiner Community-Plattform für Lieferanten mit EcoVadis Rating bekannt. Seit seiner Gründung hat EcoVadis über 150.000 Unternehmen bewertet und allein im letzten Jahr mehr als 25.000 neue bewertete Unternehmen aufgenommen, wodurch das Potenzial dieser Community zu einem der größten seiner Art geworden ist.

Der neue exklusive Peer-to-Peer-Kooperationsraum entsteht zu einem Zeitpunkt, wo globale Unternehmen trotz politischem Gegenwind und sich wandelnder regulatorischer Rahmenbedingungen verstärkt auf Nachhaltigkeit als zentralen Treiber für Geschäftswachstum und Widerstandsfähigkeit setzen. Außerdem zeigen neuere Studien, dass „Peers der wichtigste Motor für Veränderungen sind, da sich das Engagement von Lernenden um 30 Prozent steigert und 91 % der Teams neue Fähigkeiten effektiver gemeinsam entwickeln“.

Viele kleinere Teams, die das Rückgrat globaler Lieferketten bilden, sehen sich mit einer „Umsetzungslücke“ konfrontiert. Sie wünschen sich einen vertrauenswürdigen, in Compliance mit Wettbewerbsgesetzen und -Regeln stehenden Raum, um sich mit anderen über praktische Strategien auszutauschen, mit denen sich die Kluft zwischen Bewertung und tatsächlicher Wirkung ihrer Maßnahmen überbrücken lässt. Die EcoVadis Community ist ein geprüftes Netzwerk, das Lieferanten die praktischen Tools und menschlichen Kontakte bietet, um dieses Problem zu lösen.

„Eine Nachhaltigkeitsbewertung ist mehr als nur eine Punktzahl – sie ist ein Signal für Veränderung. Der wahre Wert entsteht jedoch erst durch die darauf folgenden Maßnahmen“, so Pierre-Franois Thaler, Mitbegründer und Co-CEO von EcoVadis. „Die Behauptung, Nachhaltigkeit sei ein Hindernis, ist ein Mythos. Unsere Daten zeigen, dass Unternehmen Nachhaltigkeit zunehmend in ihre Unternehmens-DNA integrieren. Von unseren Kunden haben wir jedoch erfahren, dass sie sich auf diesem Weg oft isoliert fühlen. Mit der Gründung dieser Community nutzen wir die kollektive Intelligenz unseres Netzwerks und bringen Kunden mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, die bereits ähnliche komplexe Herausforderungen gelöst haben – von der Dekarbonisierung der Logistik bis hin zur Gewährleistung ethischer Arbeitspraktiken.“

Die EcoVadis Community geht über statische Berichterstattung hinaus, fördert echte Gespräche unter Expert*innen und ermöglicht gemeinsamen Fortschritt:

Sinnvolle Vernetzung: Werden Sie Teil eines privaten, geprüften Netzwerks von Praktiker*innen und tauschen Sie ehrliche Einblicke zu erfolgreichen Maßnahmen aus.

Zugang zu praktischer Intelligenz: Nutzen Sie eine Bibliothek mit echten Beispielen, die zeigen, wie komplexe Herausforderungen von anderen Unternehmen praktisch angegangen werden – angefangen von der Dekarbonisierung bis zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht.

Gemeinsam Resilienz stärken: Arbeiten Sie gemeinsam an der Lösung gemeinsamer Risiken und unterstützen Sie so Kosteneffizienz und Wachstum Ihres Unternehmens – zwei Themen, die für Führungskräfte derzeit hohe Priorität haben.

Teilnahme an Gesprächsrunden mit anderen Expert*innen: Nehmen Sie an gezielten Diskussionen zu aktuellen Themen wie Kreislaufwirtschaft und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften teil.

Die EcoVadis Community steht ab heute allen von EcoVadis bewerteten Kundenunternehmen zur Verfügung. Dies markiert einen entscheidenden Wandel für EcoVadis: von einer Plattform für Nachhaltigkeitsinformationen entwickelt sich das Unternehmen zu einem kollaborativen Ökosystem, das sich auf die Beschleunigung der Kapitalrendite nachhaltiger Unternehmen konzentriert.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ecovadis.com/de/solutions/community/

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Nachhaltigkeitsinformationen in jede Geschäftsentscheidung weltweit einzubinden. Im Jahr 2024 übernahm EcoVadis Ulula, eine führende Plattform zur Einbindung von Arbeitnehmenden, die die Fähigkeiten zur Unterstützung der Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte stärkt. Mit globalen, zuverlässigen und umsetzbaren Bewertungen verlassen sich Unternehmen jeder Größe auf die detaillierten Erkenntnisse von EcoVadis, um ESG-Vorschriften einzuhalten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens und ihrer Wertschöpfungskette in 220 Branchen in 185 Ländern zu verbessern. Führende Unternehmen wie Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den mehr als 150.000 Unternehmen, die die EcoVadis Ratings, die Tools für das Risiko- und das CO2-Management und die E-Learning-Plattform nutzen, um ihren Weg zu mehr Widerstandsfähigkeit, nachhaltigem Wachstum und positiven Auswirkungen weltweit zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://ecovadis.com/de oder LinkedIn

Firmenkontakt

EcoVadis Germany GmbH

Pauline Schu

Neue Schönhauser Strasse 3-5

10178 Berlin

+49 5022 79 43 090



https://ecovadis.com/de

Pressekontakt

Textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Frankenbergstraße 17

01159 Dresden

+49 351 312 73 38



https://textstore.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.