Enghouse integriert Contact Center in Microsoft Teams

Kollaboration-Lösung für ein einzigartiges Kundenerlebnis.

Leipzig, 27. Oktober 2020 – Contact-Center-Lösungen von Enghouse Interactive mit Microsoft Teams erhöhen die Erreichbarkeit des Kundenservices. Dies sorgt – in der Cloud und On-Premises – für effizientere und kostengünstigere Geschäftsprozesse. Wie die erfolgreiche Integration von MS Teams in ein Contact Center funktioniert, demonstriert Enghouse in einem Webinar (12.11.2020) Anmeldung hier.

88 Prozent aller Konsumenten wollen schnell an einen kompetenten Servicemitarbeiter weitergeleitet werden, wenn sie mit ihrem Dienstleister kommunizieren. Contact Center, deren Agenten miteinander vernetzt kommunizieren, bieten Kunden einen attraktiveren Service und somit einen deutlich höheren Mehrwert. So kann ein Agent in einem mit Microsoft Teams ausgestatteten Contact Center von Enghouse Interactive mühelos Unterstützung von Kollegen anfordern, unabhängig davon, ob sie im Büro, Homeoffice oder unterwegs sind. Er versendet lediglich seine Anfrage und erhält umgehend kompetente Antwort.

Kundenservice statt Kosten

Auch remote spielen Enghouse-Contact-Center mit Microsoft Teams ihre Vorteile aus. So entsteht auch im Homeoffice echte Teamarbeit, die Menschen zusammenbringt, erfolgreich in Projekte einbindet und eine Kultur des Engagements fördert. Die Vorteile des Enghouse Interactive Contact Centers mit integriertem Microsoft Teams:

– Agenten haben während der Kundenkommunikation nahtlos Zugriff auf kompetente Fachspezialisten zur Lösung eines komplizierten Anliegens.

– Höhere Erreichbarkeit des Kundenservices durch Einbindung aller Mitarbeiter.

– Die Vernetzung aller Mitarbeiter erlaubt es Agenten, in Sekundenschnelle auch schwierigste Kundenanfragen zu beantworten

– Agenten sind mit allen Mitarbeitern im Unternehmen vernetzt und nutzen dabei eine einzige leistungsstarke Plattform. Das erhöht einerseits das Kundenerlebnis und ist andererseits effizienter und kostengünstiger.

Sichere Migration

Bei der Migration zu Microsoft Teams liegt der Schlüssel in der richtigen Partnerwahl. Als langjähriger zertifizierter Microsoft-Gold-Partner hat Enghouse Interactive die Expertise, um Unternehmen den nahtlosen Übergang von Skype for Business zu Teams zu ermöglichen. Dafür bürgt nicht zuletzt die Erfahrung von Hunderten in einer Microsoft-Umgebung bereitgestellten Contact-Center-Lösungen. Zudem stellt Enghouse Interactive alle benötigten Contact-Center-Funktionen bereit – in der Cloud und/oder On-Premises – und bietet während der kompletten Migrationsphase jederzeit Support.

Enghouse Interactive ist weltweit einer der führenden Hersteller von flexiblen und skalierbaren Kundeninteraktionslösungen, die jede Telefonie-Umgebung On-Premise oder in der Cloud unterstützen. Die Kerntechnologien umfassen provider- und mandantenfähige Multikanal-Cloud-Contact-Center, Sprachportale für Self Service und IVR sowie intelligente Vermittlungsplatzkonsolen und zugehörige Professional Services. Enghouse Interactive hat Tausende von Kunden weltweit, um die sich ein globales Netz von Partnern und mehr als 900 engagierte Mitarbeiter an 66 internationalen Standorten kümmert. Davon 103 an den deutschen Standorten Leipzig, München und Ahlen, im österreichischen Wien und im belgischen Temse. Enghouse Interactive ist die Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einer Software- und Dienstleistungsgesellschaft, die an der Toronto-Börse (TSX) unter dem Symbol “ENGH” notiert ist. Gegründet im Jahr 1984 ist Enghouse Systems ein nachhaltig profitables Unternehmen, das sowohl organisch als auch durch den Erwerb von hoch angesehenen Spezialisten einschließlich Andtek, Arc, CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix/Elsbeth, Presence Technology, Reitek, Safeharbor, Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron, Survox, Zeacom und Vidyo gewachsen ist. Informationen: https://www.enghouseinteractive.de

Firmenkontakt

Enghouse AG

Dörthe Reckhaus

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+49 23 82 77 99 738

doerthe.reckhaus@enghouse.com

https://www.enghouseinteractive.de

Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36

info@fuchs-pressedienst.de

https://www.fuchs-pressedienst.de

Bildquelle: Enghouse Interactive