Enghouse Systems erwirbt VoicePort LLC

Mit der Akquisition ergänzt Enghouse sein Lösungsangebot um Self-Service-Software für die Medienbranche.

Leipzig, 12. September 2022 – Enghouse Systems Limited (TSX:ENGH) hat VoicePort LLC erworben, einen Anbieter von SaaS-Lösungen mit Sitz in Rochester, New York.

Geräteunabhängiger Service

Die Self-Service-Software-Lösungen von VoicePort sind prädestiniert für Medienunternehmen und umfassen IVR (Inbound/Outbound), KI-gesteuerte Chatbots sowie eine komplette Web-Chat-Funktion. Die Software ist automatisiert, einfach konfigurierbar, vollständig integriert und somit mit jedem Gerät funktionstüchtig – unternehmensweit und unabhängig von Drittsystemen.

Nahtlose Kundenbetreuung

VoicePort hat sich mit innovativen Produkten einen Namen gemacht, die Unternehmen dabei unterstützen, Kosten zu senken und einen wertvollen Beitrag zur Customer Experience leisten. Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Teams nutzen die VoicePort-Software, um ihre Umsätze zu steigern und die Kundenloyalität permanent zu steigern.

„VoicePort bietet eine Kunden-Self-Service-Lösung, die speziell für die Medienbranche entwickelt wurde“, sagt Steve Sadler, Chairman und CEO von Enghouse. „Wir werden die VoicePort-Lösung mit dem CCaaS-Produkt von Enghouse kombinieren, um eine umfassendere und integrierte Lösung für diesen Sektor anzubieten. Wir freuen uns sehr, die Kunden, Mitarbeiter und Partner von VoicePort bei Enghouse begrüßen zu dürfen.“

VoicePort LLC ist ein Anbieter von automatisierter, konfigurierbarer und integrierter Kunden-Self-Service-Software. Die Produkte, einschließlich IVR für eingehende und ausgehende Anrufe und KI-gestützter Chatbots mit 2-Wege-Textnachrichten, sind so konzipiert und orchestriert, dass sie vollständig integriert sind und nahtlos in Organisationen und deren unterstützenden Systemen funktionieren. VoicePort ist bekannt für seine innovativen Produktangebote, die der Vertriebsbranche nicht nur helfen, Kosten zu senken, sondern auch die Kundenerfahrung, die Kundenbindung und den Umsatz zu verbessern. Weitere Informationen unter: www.voiceport.net.

Enghouse Systems Limited ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX:ENGH), das Unternehmenssoftwarelösungen mit Schwerpunkt auf Contact Center, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und den Transitmarkt anbietet. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie, die sich auf internes Wachstum und Übernahmen konzentriert, welche durch den operativen Cashflow finanziert werden. Das Unternehmen besteht ohne Fremdfinanzierung und ist in zwei Geschäftssegmente unterteilt: Die Interactive Management Group und die Asset Management Group. Weitere Informationen über Enghouse unter: www.enghouse.com

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Videolösungen, der seit über 35 Jahren Tausende von Kunden betreut. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat Tausende von Kunden weltweit, um die sich ein globales Netz von Partnern und engagierte Mitarbeiter an 66 internationalen Standorten kümmert. Unter anderem an den deutschen Standorten Leipzig, München und Ahlen, im österreichischen Wien und im belgischen Temse.Enghouse Interactive ist die Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einer Software- und Dienstleistungsgesellschaft, die an der Toronto-Börse (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Gegründet im Jahr 1984 ist Enghouse Systems ein nachhaltig profitables Unternehmen, das sowohl organisch als auch durch den Erwerb von hoch angesehenen Spezialisten einschließlich Andtek, Arc, CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix/Elsbeth, Presence Technology, Reitek, Safeharbor, Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron, Survox, Zeacom und Vidyo gewachsen ist. Informationen: http://www.enghouseinteractive.de

Firmenkontakt

Enghouse Interactive

Judith Schuder

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+49 341 33 97 55 61

judith.schuder@enghouse.com

https://www.enghouseinteractive.de

Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36

info@fuchs-pressedienst.de

https://www.fuchs-pressedienst.de

Bildquelle: Enghouse Interactive