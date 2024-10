Erfolgreiche Implementierung der ersten Boston Dynamics-Roboter

Stretch-Roboter automatisieren den Wareneingang

Louisville (USA) – Arvato hat den nächsten Schritt in seiner Automatisierungsstrategie erfolgreich umgesetzt. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Boston Dynamics, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung hochmobiler Roboter, hat der führende 3PL-Anbieter die ersten beiden Stretch-Roboter auf seinem Logistikcampus in Louisville, Kentucky, eingesetzt.

Arvato verwendet Stretch, um eine Vielzahl von nicht palettierten Kartons automatisch aus Containern zu entladen. Die Automatisierung von variablen Prozessen ist schwierig. Eine Lösung zu finden, die Kartons schonend handhaben kann, stellte entsprechend eine Herausforderung dar. Die Implementierung markiert den nächsten Schritt in Arvatos Automatisierungsstrategie und bietet nun eine weitere bewährte Lösung für die bereits bestehende Automatisierungs-Toolbox, die in Kombination mit intelligenter Datenerfassung, robotergestützter Palettierung und Palettentransporten durch AGVs (automated guided vehicles) und AMRs (autonomous mobile robots) die Prozesskette für einen vollautomatischen Wareneingangsprozess vervollständigt.

Die mobilen Roboter sind völlig autark und benötigen für den Betrieb weder Strom noch Druckluft. Diese Mobilität reduziert die Infrastrukturkosten und die Schulungszeit für die Mitarbeitenden von Arvato erheblich. Das System verwendet ein Bildverarbeitungssystem, um die Vorderseite aller Kartons in einem Behälter zu erkennen. Der Roboter entscheidet dann in Echtzeit, welche Kartons er wie kommissioniert. Der einzelne Roboterarm ist am Ende mit einem Greifer ausgestattet, der aus mehreren Reihen von Saugnäpfen besteht, sodass er Kartons aus verschiedenen Winkeln greifen und die Kartons vorsichtig auf ein Förderband legen kann, das sie dann weiter ins Lager transportiert.

Die Implementierung sorgt für mehr Konsistenz und die Multipicking-Funktion hat es bereits ermöglicht, höhere Durchsätze zu erzielen, insbesondere bei kleineren, leichteren Kartons. Stretch kann außerdem auch schwerere Kartons multipicken, was die manuellen Entladeteams nicht könnten. Der Roboterarm kann Pakete verschiedener Größen mit einem Gewicht von bis zu 23 Kilogramm handhaben und bis zu 16 Stunden ununterbrochen arbeiten.

„Die saisonale Planung ist für den Betrieb von Arvato von entscheidender Bedeutung“, sagt Rachael Miller, Senior Director of Operations am Arvato-Standort in Louisville. „In der Lieferkette gibt es oft Unwägbarkeiten. Da Stretch eine sehr konstante Entladerate hat, können wir zusätzliche Kapazitäten dort planen, wo wir sie benötigen. Wir können auch außerhalb der Geschäftszeiten planen, wenn wir keine geplante Schicht haben, und Stretch von nur einem Mitarbeitenden gesteuert in einem Container arbeiten lassen.“

„Stretch schafft Effizienz im Lager, indem er die Aufgabe des Entladens von Anhängern und Containern automatisiert“, sagt Marc Theermann, Chief Strategy Officer bei Boston Dynamics. „Planung und Vorhersehbarkeit sind für einen effizienten Lieferkettenbetrieb unerlässlich, und Roboter wie Stretch können Arvato dabei helfen, die Entladerate konstant zu halten und gleichzeitig die körperliche Belastung der Mitarbeitenden zu verringern. Mit Stretch kann Arvato seinen Weg der Automatisierung fortsetzen, Kosten senken und seinen Kunden eine höhere Effizienz bieten.“

„Insgesamt ist die Wahrnehmung von Stretch sehr positiv“, erklärt Rachael Miller. „Wir haben vom ersten Tag an klargestellt, dass Stretch unsere Belegschaft nicht ersetzen wird, sondern unsere Kolleginnen und Kollegen im Lager nicht nur von körperlich anstrengenden Arbeiten entlastet, sondern es uns auch ermöglicht, sie für die Ausführung sinnvollerer Aufgaben zu qualifizieren.“

Die Partnerschaft mit Boston Dynamics umfasst zunächst die Implementierung von insgesamt zehn Stretch-Robotern an verschiedenen Arvato-Standorten. Nach dem erfolgreichen Start der beiden Modelle in Louisville werden im nächsten Schritt weitere Standorte in den USA sowie in Europa ausgestattet.

Mehr Infos zur Implementierung der Stretch Roboter bei Arvato lesen Sie hier.

Arvato ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Verlagswesen und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an rund 100 Standorten auf einer Plattform mit den neuesten Technologien zusammen. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 85.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

Kontakt

Arvato

Malin Bartsch

Reinhard-Mohn-Str. 22

33333 Gütersloh

+49 5241 80-70136



http://www.arvato.com

Bildquelle: © Arvato