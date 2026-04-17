Wie ein Schweizer Fachbetrieb mit einem abgestimmten Online-Marketing-System die Google-Sichtbarkeit verdreifacht hat.

Gute Produkte, kompetente Beratung, treue Stammkunden. Und trotzdem: digital praktisch inexistent. Wer den Betrieb auf Google suchte, fand ihn nicht. Durchschnittsposition 35 bedeutet Seite 3 oder 4. Weniger als ein Prozent aller Klicks landen dort. Das ist kein Randproblem. Das ist täglich verlorenes Geschäft.

Die Diagnose war eindeutig: Das Problem war nicht ein einzelner Kanal. Es fehlte ein Plan. Kein conversion-optimierter Anfragenweg, keine Keyword-Strategie, technische Mängel, generische Meta Descriptions, keine gezielte Werbung.

cloudWEB hat zuerst analysiert, wo der Betrieb täglich Kunden verliert. Dann wurde gebaut, Schritt für Schritt, Kanal für Kanal, aufeinander abgestimmt. Der erste Schritt war nicht SEO. Es war der Anfragenweg. Mehr Traffic bringt nichts, wenn er nirgends landet.

Danach folgte ein abgestimmtes System: SEO mit klarer Keyword-Architektur und technischer Bereinigung, Google Ads für kaufbereiten Traffic, Meta Ads für Reichweite und Retargeting, ein Newsletter für Bestandskundenbindung und ein Preis-Konfigurator als Conversion-Layer.

Die Ergebnisse nach einem Jahr: Google-Durchschnittsposition von 35 auf 8. Impressionen um über 220 Prozent gestiegen. Google Ads unter CHF 100 pro qualifiziertem Lead bei einem Produkt im vierstelligen Preissegment. Meta Ads mit über einer Million Impressionen. Newsletter-Öffnungsrate konstant zwischen 40 und 50 Prozent. Konfigurator-Conversion-Rate von rund 30 Prozent.

Kein Kanal hat isoliert geliefert. Jeder hat den anderen verstärkt. Das ist der Unterschied zwischen Einzelmassnahmen und einem Marketingplan.

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Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Premier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

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