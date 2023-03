Erhöhtes Anfrageaufkommen: Resilient fertigen mithilfe von Produktionskennzahlen

Transparenz, Handlungsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit sind aktuell die Treiber auf dem Markt, wenn es um produktionsnahe Softwaretools geht. Insbesondere klein- und mittelständische Unternehmen investieren in moderne MES-Lösungen, um eine kontinuierliche Produktion digital sicherzustellen. Der Wunsch nach aktuellen Kennzahlen aus der Produktion steht ganz oben auf der Agenda in den Unternehmen.

Augsburg, 15.03.23 Der Wunsch nach einer resilienten Fertigung ist in aller Munde. Aktuell beginnt nahezu jede zweite Anfrage bei gbo datacomp mit dem Wunsch nach einem Tool, um online über aktuelle Kennzahlen aus der Fertigung verfügen zu können. „Die Entscheidungsprozesse in den Unternehmen werden immer kürzer. Verzögerte Lieferungen, schwankende Produktqualitäten, Mitarbeiterausfälle und Auftragsschwankungen erfordern kurzfristiges und schnelles Handeln. Um dies abgesicherter tun zu können, muss man wissen, wo man in der Fertigung steht, und hierfür werden Produktionskennzahlen benötigt“, erläutert Michael Möller, Geschäftsführer der gbo datacomp.

Und genau hier spielen MES wie bisoftMES ihre Stärken aus. Aktuelle Kennzahlen auf Knopfdruck, die die Fertigung transparent machen, gehören schon lange zum Standardrepertoire der MES-Experten. „Uns wundert dieses verstärkte Interesse nicht. Im Gegenteil, schade, dass die Nachfrage erst jetzt so richtig anzieht“, setzt Möller fort. Die Unternehmen haben lange auf Transparenz verzichtet.

Bei der Auswahl der Kennzahlen ist wichtig, die jeweils passenden Kennzahlen zu finden. Diese sind in der Regel von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, je nach Zielsetzung, Branche und Größe. Deshalb bieten die MES-Experten von gbo datacomp im Vorfeld der Zusammenarbeit eine praxisnahe Beratung an, um die jeweils passenden Kennzahlen gemeinsam herauszuarbeiten. Zu den am häufigsten verwendeten gehören: OEE (Overall Equipment Effectiveness) Maschinenverfügbarkeit, Durchsatz, Rüstzeit, Stillstandzeit, Ausschuss, Rücklaufquote, Losgrößen und Materialverfügbarkeit.

„Immer wieder scheiden Unternehmen aus dem Wettbewerb aus, weil sie nicht flexibel genug auf den volatilen Märkten sind“, weiß Möller, den das große Interesse an passenden Produktionskennzahlen freut, denn MES-Lösungen sind der ideale Weg, um die Produktion anhand aussagekräftiger Kennzahlen zu planen und zu steuern.

gbo datacomp gilt als Ideengeber der ersten Stunde im Bereich MES-Lösungen für mittelständische Produktionsunternehmen. Der Full-Service-Dienstleister verfügt über mehr als 30 Jahre Projekterfahrung im Produktionsumfeld des Mittelstandes. An fünf Standorten werden die Anforderungen der Kunden auf der Basis von Standardmodulen den Kundenbedürfnissen angepasst. Neben seiner modularen MES-Lösung bisoftMES solutions bietet der MES-Experte kundenindividuelles Consulting. Von der Einführung, über die Anlagenintegration bis hin zur praktischen Umsetzung von MES-Lösungen realisiert das mittelständische Softwarehaus alles aus einer Hand. Die ausgesuchte Branchenkompetenz spricht für sich. Derzeit betreut gbo datacomp weltweit mehr als 900 Systemlösungen mit über 20.000 Usern und mehr als 100.000 angeschlossenen Maschinen/Anlagen.

