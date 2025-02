Ernte von CO2-reduziertem Weizen deutlich gesteigert

AGRAVIS Raiffeisen AG, OCI Global und Dossche Mills freuen sich über Projektfortschritt in 2024

Die AGRAVIS Raiffeisen AG arbeitet gemeinsam mit Dossche Mills und OCI Nitrogen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OCI Global, daran, den Anbau von kohlenstoffärmerem Weizen zu steigern. Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern Schritt für Schritt mehr Weizenprodukte aus nachhaltig erzeugtem Mehl anzubieten. Seit 2023 zeigt diese Partnerschaft, wie Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette zum Klimaschutz beitragen kann.

Herstellung mit Biogas statt fossilen Brennstoffen

Seit Beginn der Zusammenarbeit ist die Anbaufläche des Weizens von 200 Hektar (2023) auf 1.700 Hektar (2024) gewachsen, was zu einer fast zehnfachen Steigerung der kohlenstoffarmen Weizenproduktion führt. 2024 wurden insgesamt 14.000 Tonnen geerntet. Die Dünger Nutramon-Novo und Dynamon-Novo von OCI Nitrogen spielen eine Schlüsselrolle in dem gemeinsamen Projekt. Beide Produkte werden mit Biogas statt fossilen Brennstoffen hergestellt, was die Treibhausgasemissionen während der Produktion um über 60 Prozent reduziert.

Anbaumethoden, Erträge und Qualität bleiben gleich

Landwirtinnen und Landwirte, die an dem Programm teilnehmen, verwenden die kohlenstoffärmeren Düngemittel, ohne ihre Anbaumethoden ändern zu müssen. Die Erträge und die Qualität bleiben gleich und die Betriebe reduzieren ihren Kohlenstoff-Fußabdruck. Zusätzlich erhalten sie garantierte Prämien von Dossche Mills für ihren Weizen, was neben den Umweltvorteilen auch wirtschaftliche Anreize schafft.

Spürbare Auswirkung auf die Biodiversität und die Bodengesundheit

Die Partnerschaft ist Teil des Fußabdruck-Programms „Terah“ von Dossche Mills. Im Rahmen dieses Programms will Dossche Mills mit Partnern in der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um nicht nur Weizen mit einem reduzierten CO2-Fußabdruck für die Herstellung von Terah-Mehl zu gewinnen, sondern auch um eine positive und spürbare Auswirkung auf die Biodiversität und die Bodengesundheit zu erzielen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet dies, dass Produkte wie Brot, Kekse und Nudeln aus Terah-Mehl nachhaltiger sind – ohne Qualitätseinbußen.

Weitere Möglichkeiten, um die Emissionen zu senken

Neben der Verwendung innovativer Düngemittel erforschen die Partner weitere Möglichkeiten, um die Emissionen zu senken. Dazu gehören der Einsatz von Biokohle, einer Methode zur Bindung von Kohlenstoff im Boden, und die Verwendung verbesserter Düngemittel, die die Emissionen bei der Produktion und Nutzung noch weiter senken. Ziel ist es, im Jahr 2025 25.000 Tonnen CO2-reduzierten Weizen zu ernten und die Treibhausgasemissionen des Weizenanbaus bis 2030 um 50 Prozent zu senken.

AGRAVIS spielt mit ihrem umfangreichen Netzwerk entschiedende Rolle

Die AGRAVIS spielt mit ihrem umfangreichen Netzwerk von Landwirtinnen und Landwirten eine entscheidende Rolle bei der Ausweitung der Initiative. Dossche Mills verarbeitet den Weizen zu Mehl, das für die Herstellung von Brot, Keksen und anderen Weizenprodukten verwendet wird. Die Düngemittel von OCI Nitrogen sind vollständig ISCC+-zertifiziert. Ihre Umweltauswirkungen werden anhand von ISO 14067-Normen berechnet und von Dritten überprüft. Der CO2-Fußabdruck des Weizens von jedem teilnehmenden Betrieb wird nach dem Cradle-to-Gate-Ansatz der Veravis GmbH, einer Tochtergesellschaft der AGRAVIS, unter Verwendung einer ISO 14067-verifizierten Methodik in einem selbst entwickelten Tool berechnet. Dies ermöglicht eine faire und transparente Bewertung des Projektnutzens. Durch die Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette – von den Düngemitteln über die landwirtschaftlichen Betriebe und die Mühlen bis hin zu den Verbrauchenden – stellt das Projekt sicher, dass die Umweltvorteile auf jeder Stufe ankommen.

Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltigerer Lebensmittel-Wertschöpfungskette

Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Durch die Verringerung des CO2-Fußabdrucks von Grundnahrungsmitteln wie Brot ermöglichen die AGRAVIS, Dossche Mills und OCI Nitrogen den Verbraucherinnen und Verbrauchern, Entscheidungen am Supermarktregal zu treffen, die eine kohlenstoffärmere Zukunft unterstützen.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.800 Mitarbeitenden rund 8,8 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit.

Unternehmenssitz ist Münster.

