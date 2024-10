Erster gemeinsamer Partner Summit der dataglobal Group

Spannender Ausblick auf neue Lösungen rund um den Digital Workplace, die Weiterentwicklung des Portfolios und Wege zu mehr Wachstum und gemeinsamen Innovationen.

Heilbronn, 24. Oktober 2024 – Die dataglobal Group, ein führender Anbieter von Lösungen für den Digital Workplace, lädt am 4. und 5. November 2024 zum ersten Partner Summit der dataglobal Group nach Köln ein. Zu diesem neuen Veranstaltungsformat sind alle bestehenden Partner der Unternehmensgruppe sowie Interessenten für eine Partnerschaft willkommen, um einen produktiven Austausch über Chancen und Möglichkeiten im dataglobal Partnernetzwerk anzustoßen. Dabei steht der erfolgreiche Vertrieb der Digital-Workplace-Lösungen rund um Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security im Fokus.

Die Teilnehmenden erwartet ein spannendes Programm. CEO Nicolas Schwarzpaul stellt in seiner Keynote „Data City“ die neue DNA der dataglobal Group vor und erläutert, wie die Partner davon profitieren können. Der neue CFO, Lukas Sosovicka, beleuchtet die aktuellen Markttrends in den Bereichen ECM, Ressourcenmanagement und Content Services und analysiert die zukünftigen Wachstumspotenziale für die dataglobal Group und ihre Partner.

Ulrich Jansen, VP Technology, und Stephan Serger, VP Professional Services, veranschaulichen die neuen Perspektiven für Bestandkunden durch die strategische Fokussierung als Wachstumsmotor. Weiterhin werden die innovativen Cloud-Lösungen als nächster Schritt in die Zukunft sowie revolutionäres Datenmanagement mit windream 9 vorgestellt, das KI-Effizienz und Benutzerfreundlichkeit neu definiert. Im Vortrag „Innovation Hub der dataglobal Group: Wie Partner das neue dataglobal ECM mitgestalten können“ werden Einblicke in die Product Discovery und die Roadmap des ECM-Portfolios gegeben. Am Beispiel des Dynamic Workspace wird dargestellt, wie Partner mit Feedback zur weiteren Verbesserung der Produkte beitragen.

In parallelen Break-out Sessions geht es per Überblick und Deep Dive zu vysoft und eXpurgate in die Tiefen von Ressourcenmanagement mit Microsoft SharePoint und Mail Security. Sessions zur Solution-Strategie mit innovativen Tools für den Digital Workplace sowie zum aktuellen Top-Thema „E-Rechnung 2025“ runden das Paket perfekt ab.

Als Abschluss stellt Johannes Rasch, CEO Scaling Champions, seinen Ansatz zum erfolgreichen Wachstum in der IT-Industrie vor. Er erläutert, warum es so wichtig ist, zu skalieren, statt einfach nur zu wachsen, und wie das erfolgreich umgesetzt werden kann, um als IT-Unternehmen nachhaltig den Gewinn zu steigern.

Der erste gemeinsame Partner Summit bietet den Partnern der dataglobal Group und solchen, die es werden wollen, einen wertvollen Impuls für neues und besseres Business im stilvollen Business-Ambiente des Radisson Blu Cologne. Neben den Vortragssessions bieten die Pausen und der Auftakt am Vorabend breite Gelegenheit zum informelle Austausch untereinander und mit den Expertinnen und Experten der dataglobal Group.

Die dataglobal Group aus Heilbronn steht für leistungsstarke Softwarelösungen rund um den Digital Workplace basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

