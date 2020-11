Erster Platz für Moluna.de als Wachstumschampion im Einzelhandel

Das Unternehmen Moluna.de aus Greven an der Ems hat sich im neuen Ranking der deutschen Wachstumschampions 2021 der Zeitschrift Focus Business den Spitzenplatz in der Kategorie Einzelhandel gesichert. Grund dafür ist ein gewaltiger Umsatzsprung von 1,95 Mio. Euro (2016) auf 16,87 Mio. Euro (2019), was einem durchschnittlichen Wachstum von 105% pro Jahr entspricht.

“Wir sehen uns in unserer Positionierung als “Onlinehändler von nebenan” im Markt bestätigt. Das Angebot von persönlichem Kontakt und offener virtueller Tür für unsere Besucher bedient die aktuellen Bedürfnisse beim Einkaufen ideal. Kurz gefasst heißt das: weniger Algorithmus, mehr Miteinander. Wir bieten alle Vorteile des Online-Einkaufs, kombiniert mit dem Angebot eines persönlichen Beratungsgesprächs”, so Geschäftsführer Helge Blischke. Er gründete das Unternehmen 2014 nach Stationen im Bankwesen und dem Aufbau mehrerer eCommerce-Abteilungen von Musikhändlern bis Hertie.

Das Portfolio von Moluna.de umfasst Spiel- und Schreibwaren, Musik, Filme und Lifestyleprodukte. Das stetige überdurchschnittliche Wachstum ist aber vor allem im Buchsegment verankert, mit dem das Unternehmen inzwischen mehr als die Hälfte seines Umsatzes realisiert. Hier verfolgt Blischke einen Ansatz, der auch in der Branche für immer mehr Bekanntheit der Marke Moluna.de sorgt: “Selbstverständlich sind die Großhändler starke und unersetzliche Partner für uns. Jedoch versetzt uns die stark wachsende Zusammenarbeit mit Auslieferern, kleinen Verlagen bis hin zu Selfpublishern darüber hinaus in die Lage, mehr Sichtbarkeit und Verfügbarkeit auch für kleinere Titel und Verlage zu generieren. Ein Gewinn für alle Beteiligten, denn bei uns bekommt der Kunde auch Bücher, die auf den üblichen Marktplätzen kaum oder nicht verfügbar sind”, so Blischke weiter.

“Die Zahl der Moluna.de Kooperationen mit Auslieferungen steigt, was mich freut und wofür auch noch Luft nach oben ist, denn nichts verkaufen wir so gerne wie Bücher. Verlage kommen inzwischen auf uns zu, weil sie Lösungen suchen für die Probleme, die derzeit am Markt bestehen. Fakt ist, der Umsatzanteil im Direktgeschäft mit Verlagen steigt kontinuierlich.”

Auch Netflix-, Gaming- oder Comicfans sind unter den mehr als 1,75 Mio. Moluna.de-Kunden. Diese Zielgruppen, die viele Buchhändler nicht auf dem Schirm haben, finden bei Moluna.de passend zu Ihren Vorlieben neuen Lesestoff. “Es geht uns darum, Serienfans, Nerds und Geeks nicht endgültig abzuschreiben, sondern sie wieder für das Lesen zu gewinnen. Diese hoch engagierten und gut vernetzten jungen Leute kennen dann auch kein Halten. Da sind dann beispielsweise Neuerscheinungen innerhalb von Stunden ausverkauft. Hier geht es um Verfügbarkeit, Vorverkaufsangebote, Schnelligkeit und Service.”

Focus Business ermittelte die Wachstumschampions in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Institut Statista aus 15.000 eingeladenen und 1606 teilnehmenden eigen-ständigen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Voraussetzung war ein Mindestumsatz von 100.000 Euro im Jahr 2016 und 1,8 Mio. Euro in 2019 sowie eine durchschnittliche Wachstumsrate von mehr als 12,1%. Gesamt 500 Firmen in 21 Branchen werden im Ranking als Wachstumschampions geführt.

Moluna.de ist der sympathische Onlinehändler von nebenan. Hier gibt es Bücher, Musik, Filme, Spiele und Software, verkauft von Menschen, nicht nur Algorithmen. Markenzeichen von Moluna.de sind schnelle Reaktionszeiten und das Angebot einer einfachen Kontaktaufnahme mit der Möglichkeit persönlicher, fachlicher Beratung. Mehr als 1,75 Millionen Kunden kennen den Marken-Slogan bereits aus eigener Erfahrung: Moluna.de – Entdecken – Einkaufen – Erleben.

