Es ist noch nicht vorbei… Lasst uns den Sommer verlängern!

Madrid, September 2023: Das Ende des Sommers ist für viele von uns mit einer unangenehmen Vorahnung auf die dunklen Tage des kommenden Winters verbunden. Aber das muss nicht sein! Die Palladium Hotel Group bietet eine Vielzahl von Reisedestinationen in der Nähe und in der Ferne an, um den Sommer auszudehnen und die kühlen Herbsttage wieder in die sonnigen Tage des Sommers zu verwandeln.

Hier sind einige Ideen, wo Reisende den Sommer verlängern oder die Sonne im Winter genießen können:

Teneriffa – Sonnige Aussichten

Teneriffa, auch bekannt als die Insel des ewigen Frühlings, ist zu Recht ein klassisches Reiseziel für Herbst- und Wintersonne. Doch das Hard Rock Hotel Tenerife ist alles andere als ein klassisches Fünf-Sterne-Hotel. Das Resort liegt im Südwesten der Insel, in Playa Paraiso, und sprüht nur so vor musikalischer Energie und positiver Stimmung. Die Rock Royalty-Etage des Hotels verfügt über eine private Lounge mit Blick über den Atlantischen Ozean auf die Nachbarinsel La Gomera. Die Sonnenuntergänge von der The 16th Sky Lounge Bar im 16. Stockwerk des Hotels sind einfach spektakulär.

Madrid – Die Stadt des blauen Himmels

Mit durchschnittlich 350 Sonnentagen im Jahr ist Madrid eine Stadt, die buchstäblich strahlt. Selbst im Winter sind die Tage und Nächte mit Tapas-Runden und dem Outdoor-Straßenleben, das Madrid sein ganz eigenes Flair verleiht, gefüllt.

Im Herzen der Stadt, im kreativen Viertel Chueca, ist das Only You Boutique Hotel Madrid in einem Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert untergebracht. Die coole, verspielte Inneneinrichtung ist das Werk des bekannten spanischen Designers Lázaro Rosa-Violán. Sie spiegelt die Eleganz und Lebendigkeit von Madrid wider.

Eine weitere hervorragende Option in Madrid, insbesondere für Fans von Luxusmarken und edlen Boutiquen, ist das dekadente BLESS Hotel Madrid. Der opulente Fünf-Sterne-Stadtpalast befindet sich im noblen Viertel Barrio de Salamanca, der „Goldenen Meile“ Madrids. Dieser Teil Madrids ist bekannt für seine Luxusboutiquen, feinen Restaurants und das exklusive Nachtleben. Doch der Ort, an dem man sehen und gesehen werden soll, ist Picos Pardos Sky Lounge by Martini, die Dachbar und Pool Lounge des BLESS Hotel Madrids. In einer der höchstgelegenen Bars der Stadt mischen sich Hotelgäste unter die High-Society der spanischen Hauptstadt. Die Lobbybar des Hotels, Pinzelada, ist ebenfalls ein perfekter Ort für eine Pause nach einem anstrengenden Shoppingtag. Hier ist immer etwas los, darunter Performances, Ausstellungen und Modeschauen.

Marbella – Buntes Leben statt buntes Laub

Nur einen kurzen Spaziergang von den Stränden des Mittelmeers und der mondänen Atmosphäre von Puerto Banus entfernt, steht das im letzten Sommer eröffnete Hard Rock Hotel Marbella. Das Haus bietet eine besondere Mischung aus stilvollem Innendesign im Stil der 70er Jahre, elegantem Service und einer stimmungsvollen Musikszene, zu der auch regelmäßige Live-Musik-Events gehören. Das vom internationalen Architektur- und Innengestaltungsbüro Studio Gronda entworfene Hotel verbindet das charakteristische Design des Hard Rock Hotel mit Elementen, die an den Stil und die Kultur Andalusiens erinnern.

Schon beim Betreten der Lobby (die dem Inneren einer Akustikgitarre nachempfunden ist) werden die Gäste in eine von der Musik inspirierte, glamouröse Welt gehüllt. Eine faszinierende Sammlung von Erinnerungsstücken legendärer Künstler ist über das ganze Hotel verteilt, darunter Exponate von Weltstars wie Elvis, Kiss, Lady Gaga, Prince und Elton John.

Riviera Maya, Mexiko – Feiern mit der Familie: Neueröffnung im Dezember 2023

Die Rivera Maya mit ihren goldenen Stränden, dem kulturellen Erbe der Maya und den magischen Cenoten sollte auf der Reisewunschliste eines jeden stehen. Während des europäischen Winters herrschen in dieser Region an der Karibikküste Mexikos Temperaturen um die 30 Grad.

Ab Dezember 2023 wird es einen weiteren Grund für einen Besuch geben: die Wiedereröffnung des Grand Palladium Kantenah Resort & Spa nach einer 40 Millionen USD teuren Renovierung.

Das Resort wird dann auch einen speziellen „Family Selection“-Flügel für Familien anbieten. Die Family Selection-Gäste können sich in exklusiven Zimmern und Bereichen in Strandnähe entspannen. Außerdem haben sie Zugang zu einer privaten Family-Lobby mit einem Spielbereich für den Check-in, einem privaten Swimmingpool mit Poolbar, einem exklusiven Restaurant und einem VIP-Spielbereich – alles zusätzlich zu den anderen Einrichtungen des Resorts.

Über Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt über 40 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sieben Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien und USA. Sie verwaltet zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für drei Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella und auch die temporäre Marke 45 Times Square Hotel.

Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

