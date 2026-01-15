Eskinivvach Burger Eschwege feiert 10-jähriges Jubiläum

Ein Jahrzehnt Burgerkultur: Das Burger-Restaurant Eskinivvach Burger Eschwege feiert sein 10-jähriges Bestehen und blickt stolz auf eine erfolgreiche Dekade in der regionalen Gastronomieszene zurück.

Seit dem 1. Mai 2025 befindet sich das beliebte Burger-Restaurant an seinem neuen Standort in der Bahnhofstraße 3 in 37269 Eschwege und ist Teil der Gastronomie-Unit der Old Oak GmbH.

Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten erweiterte das Burger-Restaurant Eskinivvach Burger Eschwege nicht nur seine Präsenz, sondern auch sein gastronomisches Angebot.

Auf einer modernen Gastrofläche von rund 400 m² sowie einer großzügigen Terrasse mit 50 m² können die Gäste handgemachte Burger in einem stilvollen, zeitgemäßen Ambiente genießen. Der neue Standort bietet deutlich mehr Platz, Komfort und Aufenthaltsqualität, sowohl für Stammgäste als auch für neue Besucher.

Seit seiner Gründung hat sich das Eskinivvach Burger Eschwege als feste Größe in der Eschweger Gastronomie etabliert. Das Burger-Restaurant steht für frische, hochwertige Zutaten, handwerkliche Zubereitung und kreative Burger-Kreationen, die weit über die Region hinaus geschätzt werden.

Tobias Jursch, Gründer des Eskinivvach Burger Eschwege, blickt dankbar auf die vergangenen 10 Jahre zurück: „Es war eine unvergessliche Reise, die uns viele tolle Momente beschert hat. Vor allem Dank unserer großartigen Community. Ohne die Treue und Unterstützung unserer Gäste wäre dieses Jubiläum nicht möglich gewesen.“

Das Team des Burger-Restaurants Eskinivvach Burger Eschwege lädt alle Burger-Liebhaber herzlich ein, die Burger-Kreationen zu entdecken und gemeinsam diesen besonderen Meilenstein zu feiern.

Über das Burger-Restaurant Eskinivvach Burger Eschwege

Das Burger-Restaurant Eskinivvach Burger Eschwege steht für frische, hausgemachte Burger, die mit hochwertigen Zutaten und viel Liebe zum Detail zubereitet werden. Seit der Eröffnung vor zehn Jahren begeistert das Restaurant Burger-Fans und hat sich als beliebter Treffpunkt in Eschwege etabliert.

Adresse:

Eskinivvach Burger Eschwege

Bahnhofstraße 3

D-37269 Eschwege

Weitere Informationen:

www.eskinivvach-eschwege.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.eskinivvach-eschwege.de

www.old-oak-restaurant.de

