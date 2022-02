Europameisterin als dual Studierende der Kampfsport Akademie

Charlotte Glaser ist Deutsche Meisterin im Kickboxen. Im Oktober erkämpfte sie sich auf der Nürtinger Fightnight den Europameistertitel in der Klasse bis 57 kg. 2020 gewann sie bereits den EM-Gürtel in der Gewichtsklasse bis 60 kg. Die Leidenschaft zum Kampfsport teilt sie mittlerweile auch beruflich: Die 25-Jährige arbeitet als dual Studierende in der Kampfsport Akademie Nürtingen.

Nach dem Abitur verschlug es die Nürtingerin für ein halbes Jahr Work & Travel nach Neuseeland. “Dort bin ich auf eigene Faust gereist und konnte mein Englisch verbessern.” Zurück in Deutschland entschied sie sich dazu, ein Studium zu beginnen. “Ich wollte studieren und dabei auch Geld verdienen, also habe ich mich nach dualen Studiengängen umgeschaut.” Daraufhin startete Charlotte Glaser das Studium BWL-Handel in Stuttgart. “Im vierten Semester habe ich dann aber gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist und entschied mich dazu, mich nach etwas Anderem umzuschauen.”

Kickboxen und Studieren in der Kampfsport Akademie

“Ich bin bereits seit 2013 in der Kampfsport Akademie. Mein damaliger Trainer und Inhaber der Akademie, Ertekin Arslan, bot mir dann an, eine Ausbildung oder ein duales Studium bei ihm zu absolvieren.” Die Kickboxerin wollte Hobby und Beruf zuerst nicht vermischen. “Ich habe Ertekin damals vom dualen Studium erzählt und er wusste, dass ich diese Kombi gut finde. Es war lediglich der falsche Studiengang und Betrieb für mich. Also machte er mich auf die Studiengänge der DHfPG aufmerksam.”

2019 entschied sich Charlotte Glaser schließlich für den Bachelor of Arts Fitnessökonomie und absolviert ihre betriebliche Ausbildung in der Kampfsport Akademie. “Das passt super! So kann ich vor oder nach der Arbeit selbst trainieren und während der Arbeit die Studieninhalte direkt in der Praxis umsetzen. Ich finde die Mischung aus Training, Ernährung, Gesundheit und BWL perfekt! Am meisten interessiert mich natürlich die Trainingslehre.”

Büroalltag & Livestream-Präsenzphasen

Die 25-Jährige geht vor der Arbeit meistens in Fitnessstudio. Vormittags steht dann erst einmal Büroarbeit an. “Dazu gehört unter anderem Verwaltung, Mitgliederverträge und Marketing. Nachmittags trainiere ich dann zuerst die Kinder. Wir haben verschiedene Kurse für 3- bis 5-Jährige, 6- bis 8-Jährige und Jugendliche. Und für Erwachsene gibt es abends Kurse.” Neben klassischem Kickboxen steht auch Sparring auf dem Plan. “Manchmal trainieren auch Fußball- oder Handballmannschaften bei uns.” Charlotte hat zudem ein Kleingewerbe angemeldet und bietet Personal Training an.

Wenn sie für das Studium lernt, greift sie gerne auf die digitalen Veranstaltungen der DHfPG zurück. “Ich finde das megacool! So kann ich alles von zuhause aus machen. Der direkte Kontakt zu den Dozentinnen und Dozenten fehlt zwar, aber man kann ja während des Livestreams jederzeit Fragen im Chat stellen oder im Anschluss anrufen und bekommt so immer eine Antwort auf alle Fragen.”

Und wann steht der nächste Kampf an?

“Meinen Europameistertitel im Kickboxen habe ich im Oktober verteidigt. Der nächste Kampf steht nun im April an.”

