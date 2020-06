Europaweite Lösung für Logistics as a Service

everstox präsentiert skalierbare, cloudbasierte Logistikplattform für E-Commerce, Groß- und Einzelhändler

München, 2. Juni 2020 – everstox, ein von Flash Ventures unterstütztes, innovatives Münchner Start-up und deutschlandweit erster Anbieter flexibler API-basierter Lager- und Lieferlösungen, präsentiert seine neue gleichnamige Logistics-as-a-Service Plattform. Die flexibel skalierbare Software optimiert Lager- und Logistikprozesse mittels automatisiert aufbereiteter Echtzeitdaten aus allen beteiligten Systemen. Darüber hinaus bietet everstox E-Commerce-, Groß- und Einzelhandelsunternehmen über ihre Plattform skalierbaren Zugriff auf ein breites europäisches Netzwerk renommierter, unabhängiger Logistikpartner.

everstox ermöglicht Händlern ein schnelles und einfaches Aufsetzen effizienter Lager- und Lieferprozesse dank einheitlicher Schnittstellen zu allen gängigen Lagerverwaltungssystemen (WMS-Systeme). Die everstox-Lösung lässt sich direkt an die jeweiligen Verkaufsplattformen (z.B. Webshops wie Shopify, ERP-Systeme oder Marktplätze wie eBay) anbinden und sorgt so für eine automatisierte Echtzeit-Übertragung aller Bestell- und Lagerbestandsdaten aus dem Shopsystem des Händlers und dem Lagerverwaltungssystem des betreffenden Logistikpartners.

Transparente Lagerlogistik in Echtzeit – dank Automatisierung

Mit seiner API-basierten Plattform wird everstox damit zum ersten Anbieter und Mittler zwischen Händler und Logistikdienstleister und füllt eine bis dato bestehende Lücke im aktuellen Serviceangebot traditioneller Lager- und Fulfillment-Anbieter: Diese arbeiten häufig mit verschiedenen WMS-Systemen sowie Zugriffsschnittstellen und / oder manueller Datenübertragung per E-Mail oder CSV-Dateien. Diese vielen verschiedenen Datenquellen sind oft fehleranfällig, kosten manuelle Arbeitszeit, und es ergeben sich erhebliche Barrieren, die einen Überblick bzw. die Kontrolle über die Bestandsverwaltung und Fulfillment-Vorgänge nahezu unmöglich machen. Mit everstox können E-Commerce-, Groß- und Einzelhandelsunternehmen die vielen unterschiedlichen Datenflüsse vereinheitlichen und in voller Transparenz und Echtzeit über eine einzige Schnittstelle anschaulich verwalten: die everstox-Plattform.

Sämtliche Bestell- und Lagerinformationen stehen dem Anwender in einem übersichtlichen Dashboard zur Verfügung. Das Tracking und Tracing von Bestellungen ist darüber ebenso möglich wie das Wiederauffüllen von Lagerbeständen oder das Einrichten automatischer Warnmeldungen zur Verhinderung von Lieferengpässen. Die Tech-Plattform ist jedoch mehr als nur eine Software-Lösung: Händler und Zulieferer können über everstox bedarfsabhängig verschiedene Lager nahtlos in ihren Logistikprozess integrieren und quasi per Mausklick europaweit ein flexibles, skalierbares Logistik- und Distributionsnetzwerk aufbauen.

Unabhängige Flexibilität – mit einem europäischen Logistik-Partnernetzwerk

Damit bietet everstox den unschlagbaren USP eines europäischen Netzwerks aus qualifizierten sowie unabhängigen Logistikpartnern. Das sorgt für mehr Flexibilität, Unabhängigkeit, Lieferausfallsicherheit und damit für eine erhebliche Risikominimierung beim Händler. Das Expertenteam von everstox findet für jedes individuelle Projekt den optimalen Logistikpartner und ermöglicht es E-Commerce-, Groß- und Einzelhandelsunternehmen, ihre Lagerstruktur über verschiedene Märkte und Kanäle hinweg flexibel und unabhängig von einzelnen Anbietern aufzubauen und ihre Produkte endlich auch unabhängig von Giganten wie Amazon auf den Markt zu bringen.

Schnellere Lieferzeiten, bessere Umweltbilanz – dank kürzerer Transportwege

Dieser Plattformansatz schafft nicht nur Synergien zwischen Händlern und Logistikpartnern, sondern ermöglicht dank dynamischer Lieferketten mit flexiblen Lagerstandorten und kürzeren Transportwegen auch schnellere Lieferzeiten, niedrigere Transportkosten sowie eine bessere Umweltbilanz der Lieferungen. All das sorgt für ein optimiertes Endkundenerlebnis und verbessert damit die Kundenbindung.

everstox wurde gegründet von Boris Bösch, Johannes Tress und Felix Haberland. Boris Bösch, Co-Geschäftsführer von everstox, über den Markteinstieg: “In der flexiblen Lagerhaltung liegt die Zukunft der Logistik. Wir beobachten ein stark steigendes Interesse an unserer Plattform – ein klares Zeichen für die wachsende Nachfrage nach effizienten Logistik- und Fulfillment-Services. Mit unserer Lösung ermöglichen wir vollständige Transparenz, Flexibilität und Skalierbarkeit – alles Voraussetzungen, die E-Commerce, Groß- und Einzelhändler heutzutage erfüllen müssen, um wettbewerbsfähig zu sein.”

everstox wird vom Pre-Seed-Fund Flash Ventures unterstützt. Das Unternehmen investiert in junge Unternehmen und hält Beteiligungen an unterschiedlichen Internet-Startups, darunter Tinvio (Singapur), Spenmo (Singapur) oder Loadsmile (Sydney). Johann Nordhus Westarp, Investor bei Flash Ventures, über die everstox Logistik- und Tech-Platform: “Wir haben volles Vertrauen in das Team und die Tech- und Logistiklösung der Münchner. Mit everstox können Kunden ihre Datenströme automatisieren, Lagerkonfigurationen diversifizieren und somit ein besseres Kundenerlebnis bieten sowie gleichzeitig die Umweltauswirkungen durch kürzere Transportwege begrenzen.”

Über everstox

everstox, ein erfolgreiches Start-up aus München, ist Betreiber der gleichnamigen Technologieplattform, die über ein Netzwerk europäischer Logistikdienstleister eine skalierbare und datengesteuerte Lagerverwaltungslösung für E-Commerce, Groß- und Einzelhandel anbietet. Das Unternehmen baut sukzessive das erste technologiegetriebene Netzwerk an renommierten Lagerlogistik und Fulfillment-Partnern auf und ermöglicht damit europaweit transparente, effiziente und ökologisch wertvolle Logistiklösungen. Mit dem Expertenteam von everstox profitieren Händler von optimierten Prozessen, fundierten Marktkenntnissen und strategischer Beratung. Das bedeutet für Händler ein klarer Wettbewerbsvorteil im Vertrieb. Weitere Informationen zu everstox gibt es unter www.everstox.com.

Über Flash Ventures

Flash Ventures ist ein pre-seed-Fund in Berlin und London, der jungen Unternehmen die erste Finanzierung zur Verfügung stellt, damit diese ihre Wachstumsbestrebungen realisieren können. Zu dem Portfolio zählen Investments in Deutschland, Spanien, Australien, Singapur und Indonesien. Weitere Informationen zu everstox gibt es unter www.fl4sh.vc.

Bildquelle: Adobe Stocks, pressmaster