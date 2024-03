Exklusives Praxis-Seminar für MAGIC LEADER

Einladung zum exklusiven Praxis-Seminar MAGIC LEADER mit Josef Gundinger – Konzepte und Inhalte aus dem Buch praktisch erleben.

„Von wie vielen Führungs-Illusionen wurden Sie heute schon getäuscht?“ Diese Frage stellt Josef Gundinger in seinem Buch „MAGIC LEADER – Die Macht der Illusion“. Die Erfahrung zeigt, dass Leader täglich von zahlreichen Illusionen geblendet werden und gravierenden Irrtümern unterliegen, die sich limitierend auf ihre Wirksamkeit, Performance und Energielevel auswirken. Josef Gundinger zeigt, wie man sie entzaubern kann und mit einem holistischen Mindset zum Magic Leader wird. Nur so können die größten Herausforderungen souverän gemeistert werden.

Um die im Buch beschriebenen Inhalte und Methoden nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern sie auch praktisch anzuwenden und zu verinnerlichen, lädt Josef Gundinger zum exklusiven Praxis-Seminar ein. Das Seminar bietet eine einzigartige Gelegenheit, tiefer in die Welt der Magic Leader einzutauchen und sich mit den Kernprinzipien auseinanderzusetzen. Es findet vom 23. bis 25. Mai 2024 im idyllischen Ressorthotel Mondi am Grundlsee in Österreich statt.

Mit dem Seminar „MAGIC LEADER – Die Praxis zum Buch“ ermöglicht Josef Gundinger den Teilnehmer*innen, die Konzepte seines Buches in ihrer eigenen Realität in die Tat umzusetzen. „Jahrzehntelange Erfahrungen fließen in dieses Seminar. Ich biete darin konkrete Methoden an, wie Illusionen durchschaut werden und damit die Effektivität als Leader unmittelbar spürbar gesteigert wird.“

Ein limitierter Kreis von maximal 12 Teilnehmer*innen aus verschiedenen Generationen, Geschlechtern und Branchen macht es möglich, ausführlich auf individuelle Themen einzugehen, vielfältige Erfahrungen auszutauschen und neue Perspektiven zu erkunden. Die Teilnehmer*innen erwartet folgendes Programm:

– Tiefgreifende Entzauberung von Illusionen und Lösung limitierender Überzeugungen.

– Praktische Anwendung der 5 Schritte zum Magic Leader für ein holistisches Mindset.

– Erkennen und Nutzen von Triggern als Orientierungshilfe im beruflichen Alltag.

– Stärkung der Präsenz im Hier und Jetzt zur effektiveren Nutzung von Zeit und Energie.

– Bearbeitung individueller Themen für ein Optimum an persönlichem Nutzen.

Josef Gundinger bringt abschließend das Motto auf den Punkt: „Es geht nicht darum, tausend Ideen zu haben – es geht darum, eine Idee dauerhaft umzusetzen. Das exklusive Praxis-Seminar zum Buch soll die Teilnehmer*innen darin stärken, im JETZT zu realisieren, was aktuell zu tun ist.“

Weitere Informationen zum Praxis-Seminar und zum Magic Leader Programm sowie Kontakt zu Josef Gundinger erhalten Interessierte unter:

Exklusives Praxis-Seminar: https://www.raumzeit8.com/angebote/exklusiv-seminar-fuer-magic-leader/

Trilogie für Magic Leader: https://www.raumzeit8.com/angebote/trilogie-fuer-magic-leader/

Josef Gundinger ist ein visionärer Denker im Bereich des Leadership. Sein tiefes Verständnis für die Dynamiken der Businesswelt gewann er während seiner jahrzehntelangen Begleitung von Unternehmen und Organisationen. Dadurch entwickelte er Wege, wie Transformation nachhaltig gelingt.

Josef Gundinger ist seit 1983 als Unternehmensberater und Coach tätig, kreierte das JOGUN-Schichtenmodell, gründete die JOGUN Unternehmensberatung & Coaching GmbH und später auch die RAUMZEIT8 KG, um durch seine entwickelte Trilogie die Wirksamkeit für Führungskräfte und Organisationen zu steigern. Er fördert holistisches Denken und erweiterte Perspektiven. Josef Gundinger verfügt neben einer betriebswirtschaftlichen Basis über Ausbildungen in Persönlichkeitsbildung, Coaching, systemischen Unternehmensentwicklungen und Transformationsprozessen.

Kontakt

RAUMZEIT8 KG – JOSEF GUNDINGER

Josef Gundinger

Martin Mayer-Gasse 8, Top 3

2500 Baden bei Wien

+43 650 730 4930



https://www.raumzeit8.com

