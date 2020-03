Explicatis: ein FT 1000-Unternehmen

Explicatis gehört damit zum exklusiven Kreis der Tausend am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa – Deutsche Unternehmen sind Spitze, Technologie-Firmen am stärksten im Ranking vertreten

Köln, 3. März 2020 – Explicatis, IT-Beratung und Spezialist für Softwareentwicklung mit Hauptsitz in Köln, ist eines der FT 1000-Unternehmen. Gemeinsam mit dem Datenauswertungsspezialisten Statista hat die Financial Times die am stärksten wachsenden Unternehmen in Europa ermittelt. Außergewöhnliche Steigerungen des Unternehmensumsatzes im europäischen Vergleich sind die Grundlage für die Aufnahme in diese exklusive jährliche Ranking-Liste.

Die meisten Gewinner kommen aus Deutschland, gefolgt von Italien, dem Vereinigten Königreich und Frankreich; rund 70 Prozent der Unternehmen im Ranking kommen aus diesen vier Ländern. Wie die FT schreibt, “spiegelt das Ranking die steigende Bedeutung von Technologie, denn 189 im Listing aufgeführten Unternehmen gehören zu diesem Sektor.” Nimmt man die “verwandten” Sektoren Fintech und eCommerce dazu, sind es sogar 259 Unternehmen!

Explicatis ist eines dieser Technologie-Unternehmen und ist froh und stolz erstmals in diesem exklusiven Ranking vertreten zu sein.

Die FT 1000-Studie

Statista ist eine internationale Businessdaten-Plattform. Sie bietet mit aufbereiteten und selbst durchgeführten Recherchen Zahlen, Fakten und Daten für Medien (u.a. Handelsblatt, Stern, Tagesschau) und Unternehmen (u.a. Google, VW, DHL, Intel). In Zusammenarbeit mit der Financial Times und durch Suche in europäischen Datenbanken und anderen öffentlich zugänglichen Quellen hat Statista zehntausende Unternehmen als potentielle Kanditen für die FT 1000-Ranking identifiziert. Um es in die Ranking-Liste zu schaffen, mussten mindestens folgende Kriterien erfüllt sein:

– Umsatz von mindestens 100.000 EUR, erzielt im Jahr 2015.

– Umsatz von mindestens 1.500.000 EUR, erzielt im Jahr 2018.

– Das Unternehmen ist selbstständig und nicht eine Zweigniederlassung oder Betriebsstelle.

– Das Unternehmen hat seinen Sitz in einem der 33 europäischen Länder.

– Das Umsatz-Wachstum zwischen 2015 und 2018 war in erster Linie organisch, wurde also aus eigenen “Kräften” erreicht

– Ist das Unternehmen an einer Börse notiert, durfte der Aktienkurs seit 2018 nicht unter 50 % gefallen sein

Nur Unternehmen mit mindestens einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 38,4 % schafften es dieses Jahr unter die ersten Tausend. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie auf der Seite der Financial Times bzw. de.statista.com. Das vollständige Ranking und eine redaktionelle Einschätzung finden Sie unter https://www.ft.com/content/691390ca-53d9-11ea-90ad-25e377c0ee1f

Explicatis und Wachstum

Rene Keller und Dr. Sascha Dahl, Co-Gründer und Geschäftsführende Gesellschafter von Explicatis, meinen zur Aufnahme in das renommierte Ranking der Financial Times: “Wachstum ist für uns bei Explicatis kein Selbstzweck. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg ist das stetige Wachstum vor allem ein Beleg für Zufriedenheit unserer Auftraggeber und Partner mit der ausgezeichneten Qualität unserer Leistungen. Aber ohne unser großartiges Team wäre dies nicht möglich gewesen, weshalb wir uns hiermit ausdrücklich bei unseren Mitarbeitern bedanken.”

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.explicatis.com

Über Explicatis GmbH

Die mehrfach ausgezeichnete Explicatis GmbH ist der ideale Partner bei der Digitalen Transformation. Der Spezialist für Softwareentwicklung erarbeitet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Internet of Things, Web- und Mobile-Plattformen.

Das Explicatis-Team aus IT-Beratern und Softwareentwicklern steht für Praxiserfahrung, Technologiekompetenz und zertifiziertes Management. Eingesetzt werden aktuelle und agile Entwicklungsmethoden, die von der Projektkonzeption bis zum fertigen digitalen Produkt Investitionen in Zeit, Budget und Qualität sichern.

Explicatis ist ein europaweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Köln und enger Verbindung zu Forschung und Entwicklung. Seit 1999 arbeitet Explicatis erfolgreich für Startups, den Mittelstand, nationale und internationale Unternehmen sowie öffentliche und private Organisationen.

Pressekontakt, weitere Informationen und Fotos:

Wolfram Schuchardt

Explicatis GmbH

Max-Planck-Str. 6 – 8

50858 Köln

Telefon: +49 2234 99303-23

Telefax: +49 2234 99303-99

Mobil: +49 157 75 74 00 46

wolfram.schuchardt@explicatis.com

