Fantasie trifft Tierwelt

Neue Kinderbuchveröffentlichung „Die fantastische Weisheit der Tiere“

Zug, April 2026 – Die Deutsche Literaturgesellschaft präsentiert mit „Die fantastische Weisheit der Tiere“ von Christel Dörr eine liebevoll erzählte Sammlung fantasievoller Geschichten für Kinder und Familien. Das Buch verbindet märchenhafte Abenteuer mit einfühlsamen Botschaften und lädt junge Leserinnen und Leser dazu ein, die Welt mit neuen Augen zu entdecken.

Im Mittelpunkt stehen außergewöhnliche Tierfiguren und fantasievolle Charaktere wie der neugierige Rabe Philos, der abenteuerlustige Kater Paul oder die kleine Elfe Winni. In poetisch erzählten Episoden erleben sie spannende Geschichten voller Magie, Freundschaft und Mut. Dabei vermittelt das Buch auf unterhaltsame Weise Werte wie Empathie, Neugier und den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur.

Die Erzählungen sind besonders für Kinder im Grundschulalter geeignet und bieten sich sowohl zum Vorlesen als auch für erste eigene Leseerfahrungen an. Durch die abwechslungsreiche Gestaltung und die warmherzige Sprache spricht das Buch auch Eltern und Großeltern an, die gemeinsam mit ihren Kindern in fantasievolle Welten eintauchen möchten.

„Die fantastische Weisheit der Tiere“ steht für zeitlose Geschichten, die Kinder berühren und gleichzeitig ihre Vorstellungskraft fördern. Die Autorin Christel Dörr versteht es, kindliche Perspektiven mit märchenhaften Elementen zu verbinden und so eine besondere Leseatmosphäre zu schaffen.

Das Buch ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Bibliografische Angaben

-Titel: Die fantastische Weisheit der Tiere

-Autorin: Christel Dörr

-Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft

-ISBN: 978-3-03831-341-0

-Erscheinungsjahr: 2026

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