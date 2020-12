Finance-Trends 2021: Die Zukunft der Buchhaltung ist digital

Traditionelle manuelle Buchhaltungsprozesse sind nicht nachhaltig und die Straffung der Prozesse wird überlebenswichtig sein.

Frankfurt Main/ Los Angeles, 16. Dezember 2020 – BlackLine, Inc., führender Anbieter von Accounting Automation Software, gibt seine Finance-Trends 2021 bekannt. COVID-19 hat sich als ein harter Test für das Finanz- und Rechnungswesen (F&A) entpuppt. Einer Pandemie ist es egal, wieweit die digitale Transformation im Finanzwesen eines Unternehmens vorgeschritten war und ist. Das Business hat sich radikal geändert und damit auch das Finanz- und Rechnungswesen, denn die Unternehmen mussten über Nacht auf ein digitales Modell umstellen.

Laut einer kürzlich vom FSN durchgeführten Umfrage unter Finance- und Accounting-Fachleuten führte dies zu noch nie dagewesenen Unterbrechungen:

– 46 Prozent erfuhren Unterbrechungen aufgrund manueller Aufgaben, die im Büro nicht mehr ausgeführt werden konnten.

– 41 Prozent waren in ihrer Arbeit behindert, weil ihnen nur Papierdokumente zur Verfügung standen.

– 36 Prozent wurden bei ihrer Arbeit aus dem Homeoffice beeinträchtigt, da sie nur einen eingeschränkten Zugang zu On-Premise-Lösungen hatten.

Alle haben ein unruhiges Jahr erlebt, aber für das Finanz- und Rechnungswesen haben sich die Herausforderungen, die bereits seit Jahren vorhanden sind, durch die Pandemie noch verschärft. Während viele andere Unternehmensbereiche von der digitalen Transformation profitiert haben, erledigt das Finanz- und Rechnungswesen seine Aufgaben allzu oft noch mit denselben Tools und Technologien, die seit Jahrzehnten eingesetzt werden: Tabellenkalkulationen und manuelle Prozesse. Aber genau diese Prozesse dauern zu lange, bergen unnötige Risiken und schaden der Arbeitsmoral sowie Produktivität. Kurz gesagt, traditionelle manuelle Buchhaltungsprozesse sind nicht nachhaltig.

Für das Jahr 2021 prognostiziert BlackLine, dass das Finanz- und Rechnungswesen in Technologie investiert, um den digitalen Transformationsprozess zu beschleunigen – hin zu einem modernen Buchhaltungsmodell, das alle Systeme und Daten eines Unternehmens in einer einzigen Quelle zusammenführt. Damit werden sich wiederholende manuelle Tätigkeiten, die Zeit und Energie kosten, automatisiert sowie Informationen und Analysen in Echtzeit bereitgestellt, damit fundierte Geschäftsentscheidungen getroffen werden können.

Es ist keine Frage, ob sich das Finance- und Accounting digitalisiert, sondern nur noch wie man es am besten umsetzen kann.

Das Finanz- und Rechnungswesen bewegt sich in eine Zukunft, in der fast alles in der Cloud gespeichert und die meiste Arbeit auf mobilen Geräten erledigt wird.

Das virtuelle Accounting ist angekommen. Erzwungen durch die Pandemie sagen laut Gartner 74 Prozent der CFOs, dass sie beabsichtigen Remote Working dauerhaft auszubauen. Noch nie war es so wichtig wie heute, dass die Anwendungen, die Buchhalter täglich nutzen, auch an entfernten Standorten funktionieren.

Das Speichern von Daten in der Cloud ermöglicht den unmittelbaren Zugriff auf Rechenressourcen von jedem Ort und zu jeder Zeit. Informationen werden in Echtzeit aktualisiert, so dass Buchhalter schnell analysieren und Entscheidungen treffen können. Darüber hinaus wird Unternehmenssoftware zunehmend auch auf mobilen Geräten verfügbar sein, so dass jeder – vom Buchhalter bis zum Controller, vom Zeitarbeiter bis zum Vollzeitbeschäftigten intelligenter und produktiver arbeiten kann, im Büro, zu Hause und von überall.

Finanz- und Rechnungswesensorganisationen werden vorrangig in ihre Mitarbeiter investieren und ihre Rekrutierungsprozesse ändern, um die richtigen Bewerber anzusprechen.

Im Moment ist das Leben für jeden überwältigend. Die Menschen sind aufgefordert, mehr zu tun, nicht abzuschalten und sie müssen noch mehr Druck aushalten. Die Rekrutierung neuer Talente war bereits vor der Pandemie eine Herausforderung für F&A. Jetzt ist die Förderung bestehender Mitarbeiter wichtiger denn je.

Im Jahr 2021 werden Finanz- und Buchhaltungsorganisationen zunehmend in Tools und Technologien investieren, die ihren Mitarbeitern helfen, ihre Zeit besser zu nutzen – sei es durch die Automatisierung sich wiederholender, zeitraubender Aufgaben oder durch Kollaborations-Tools, die Teams dabei helfen, kreative Wege der Zusammenarbeit zu finden.

Da sich die Welt des Finanz- und Rechnungswesens weiterentwickelt, müssen die Unternehmen Menschen mit immer vielfältigeren Qualifikationen finden. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Technologien wie der Cloud, künstlicher Intelligenz (KI) und robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA) werden die Unternehmen auf motivierte Mitarbeiter angewiesen sein, die sich neue Fähigkeiten aneignen und Veränderungen mitgehen.

Die Unternehmen müssen daher lernen, die Eigenschaften zu identifizieren, die traditionelles Wissen oder entsprechende Qualifikationen ergänzen – wie zum Beispiel Kreativität. Diese Qualitäten können in traditionellen Interview-Settings, in denen der Schwerpunkt oft auf Fragen liegt, die nicht unbedingt das volle Potenzial junger Talente hervorheben, schwer zu erkennen sein. Daher müssen Unternehmen, wenn sie 2021 wettbewerbsfähig bleiben wollen, ihre Einstellungsverfahren überdenken.

BlackLine ist Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zur Transformation von Finanz- und Rechnungswesen (F&A) durch Automatisierung, Zentralisierung und Rationalisierung von Financial Close Operations, Intercompany Accounting-Prozessen und anderen wichtigen F&A-Prozessen. Die Lösungen von BlackLine ergänzen SAP, passen sich nahtlos in existierende ERP-Landschaften ein, einschließlich SAP ECC, SAP S/4HANA sowie andere ERP-Plattformen.

So erhöht BlackLine die betriebliche Effizienz, Transparenz, Kontrolle und Compliance in Echtzeit für ein durchgängiges Management der Abschlussprozesse und Automatisierung von Buchhaltungsprozessen innerhalb einer einzigen, einheitlichen Cloud-Plattform. BlackLine ermöglicht es Kunden, über veraltete Prozesse hinauszugehen und Lösungen zu einem Continuous Accounting-Modell zu entwickeln, in dem Echtzeit-Automatisierung, -Kontrollen und -Periodenabschlussaufgaben in das Tagesgeschäft eingebettet sind. BlackLine unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung des Rechnungswesens durch intelligente Automatisierung, um genauere und aussagekräftigere Abschlüsse und einen effizienteren Finanzabschluss sicherzustellen.

Nahezu 2.900 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen BlackLine, wenn es um die Integrität der Bilanz und das Vertrauen in ihre Abschlüsse geht.

Das global agierende Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles (USA) hat neben seinem Deutschlandsitz in Frankfurt am Main zwölf weitere Offices weltweit. Für weitere Informationen www.blackline.com/de

Kontakt

BlackLine

Janet Timmerberg

The Squaire 12

60549 Frankfurt Main

+49 69 20 45 78 39

Janet.Timmerberg@blackline.com

http://www.BlackLine.com/de