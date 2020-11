Flatbee.de startet erfolgreich in Deutschland

Seit 2015 gibt es www.flatbee.at in Österreich. Mit über 1 Million Seitenaufrufen pro Monat hat sich die Suchmaschine für private und provisionsfreie Immobilien als eine der beliebtesten Immobilienseiten für Wohnungssuchende in Österreich etabliert. Seit Beginn des Jahres 2019 expandiert Flatbee erfolgreich nach Deutschland. Die innovative Suchmaschine für private und provisionsfreie Immobilien ermöglicht einen schnellen und vollständigen Überblick des aktuellen Angebots. Flatbee durchsucht dazu die wichtigsten deutschen Immobilienseiten nach passenden Inseraten und bündelt diese auf www.flatbee.de Zusätzlich können private Vermieter und Verkäufer Ihre Wohnungen, Häuser, WG-Zimmer, Grundstücke und weitere Immobilien kostenlos auf www.flatbee.de inserieren. Durch die Kombination von Suchmaschine und kostenlosem Portal profitieren die Nutzer von Flatbee.

Für sein Wachstum setzt Flatbee auch auf neue Kooperationen und Werbung. Geplant sind nun weitere Kooperationen mit Maklern oder mit Partnern aus dem Bereich An- und Verkauf von Immobilien. Außerdem startet Flatbee noch in diesem Jahr mit einem Werbemodell, bei dem alle Arten von Immobilien, auch provisionspflichtige, beworben werden können. Diese werden dann als Top-Objekte angezeigt und zudem auf den Partnerseiten ausgeliefert. Die hervorgehobenen Objekte passen dabei immer zu den jeweiligen Suchkriterien der Nutzer.

Bisher setzte Flatbee vor allem auf Partnerschaften mit Immobilienportalen. So hatte flatbee.at in Österreich bereits Ende 2018 mehr als 10.000 provisionsfreie Immobilien in seinem Suchindex und zählt mit über 1 Million Seitenaufrufen (Stand Juli 2019) im Monat zu den beliebtesten heimischen Dienstleistern dieser Art. Der Flatbee-Suchalgorithmus bietet Nutzern dabei einen wesentlichen Vorteil: Er bewertet verfügbare Immobilien anhand relevanter Kriterien (z. B. Lage, Ausstattung, Preis) in Echtzeit und ordnet diese ein. Die besten Deals am Markt werden herausgefiltert und österreichweit die aktuellen durchschnittlichen Quadratmeterpreise berechnet.

Flatbee ist ein Portal und eine Suchmaschine für private und provisionsfreie Immobilien in Österreich und Deutschland.

Kontakt

Flatbee s.r.o.

Philipp Rezap

Pobrezni 249/4

18600 Prag

+420774568317

info@flatbee.de

http://www.flatbee.de