Flexera ernennt Mike Jerich zum neuen Präsidenten

Softwareexperte nutzt Wachstumswelle für gezielte Verstärkung im Management, Akquisitionen und Produktinnovationen

Hamburg, 19. Mai 2025 – Flexera, Anbieter für Software-Lizenzmanagement und Technology Intelligence, stellt neuen Präsidenten Mike Jerich vor. Jim Ryan bleibt weiter CEO des Unternehmens. Die Entscheidung erfolgt in einer Phase anhaltenden Wachstums und zunehmender Dynamik sowohl im Produktportfolio von Flexera als auch in der Kundenbasis.

Jerich bringt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Enterprise-Technologie mit. Seine Expertise hat er unter anderem in den Bereichen operative Exzellenz, Skalierung globaler Teams und Kundenbindung unter Beweis gestellt. Zuletzt war er als Chief Executive Officer bei HungerRush tätig. Dort war er maßgeblich an der strategischen Weiterentwicklung des US-Unternehmens als führender Anbieter von Technologien für die Gastronomiebranche beteiligt. Zuvor hatte Jerich leitende Positionen bei PTC (vormals ServiceMax), FinancialForce, IPC Systems, IntelePeer und Level 3 Communications inne.

„In einer so entscheidenden Phase Teil von Flexera zu werden, ist für mich eine spannende Aufgabe“, erklärt Jerich. „Mit unserer leistungsstarken Plattform für FinOps, ITAM und SaaS-Management sind wir sehr gut positioniert, um Unternehmen umfassende Einblicke in ihre Technologiekosten und Risiken zu liefern – unabhängig von der Art des IT-Assets, der Umgebung oder dem Eigentümer. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem talentierten Team Innovationen voranzutreiben, unsere Partnerschaften zu stärken und den Kundennutzen zu steigern.“

Als Präsident wird Jerich für die Steuerung des operativen Tagesgeschäfts, die Umsetzung der strategischen Unternehmensziele sowie den Ausbau der globalen Präsenz in den Bereichen ITAM, FinOps und SaaS-Management verantwortlich sein.

„Mike Jerich ist eine umsichtige und strategisch denkende Führungspersönlichkeit. Er verfügt über die nötige Vision, Energie und operative Disziplin, um unser nachhaltiges Wachstum auch in der momentanen Wachstumsphase konsequent voranzutreiben“, so Jim Ryan, CEO von Flexera. „Seine Ernennung markiert den Beginn eines neuen Kapitels für uns – mit Fokus auf Wirkung, Innovation und das Ausschöpfen unseres aktuellen Momentums.“

Unternehmen sehen sich mit zunehmendem finanziellem Druck und volatilen globalen Marktbedingungen konfrontiert. Flexera unterstützt hier seine Kunden an der Schnittstelle von ITAM, FinOps und SaaS-Management für hybride IT-Umgebungen. Die Ernennung folgt auf eine Reihe kürzlich erreichter Meilensteine bei Flexera:

– Flexera verzeichnete 2024 ein Rekordwachstum. Treiber dieser Entwicklung ist die steigende Nachfrage nach Lösungen zur Optimierung von IT-Ausgaben, zur Minimierung von Compliance- und Sicherheitsrisiken und für das Management komplexer IT-Umgebungen.

– Mit der Übernahme von Spot Anfang des Jahres stärkte Flexera seine FinOps-Expertise mit KI-gestütztem Kostenmanagement für Kubernetes und Engagement-Management. Dabei erweiterte der Anbieter sein Portfolio um die Lösungen Eco, Ocean, Elastigroup und CloudCheckr. Im Jahr zuvor hatte Flexera bereits Snow Software übernommen.

– Mit der neuen Lösung Cloud License Management unterstützt Flexera FinOps- und ITAM-Teams, Software in der Cloud zu optimieren und Kosten einzusparen.

– Flexera hat sein Führungsteam ausgebaut und das Management mit erfahrenen Branchenexperten verstärkt. Dazu gehören Greg Petraetis als Chief Revenue Officer (zuvor SAP und Employ) und Leslie Alore als Senior Vice President Marketing (zuvor Ivanti and Iron Mountain).

Über Flexera

Flexera unterstützt Unternehmen, Millionen an Einsparungen bei ihren IT-Tech-Ausgaben zu erzielen. Als Pionier für hybrides IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps bietet Flexera datenbasierte SaaS-Lösungen für das Technology Value Optimization (TVO). IT-, Finanz-, Beschaffungs- und Cloud-Teams gewinnen tiefe Einblicke für die Kostenoptimierung, die Compliance sowie das Risikomanagement eines jeden IT-Assets. Die Managementlösung Flexera OneTM baut auf einen umfassenden Datenkatalog mit Informationen zu Kunden, Herstellern und Produkten auf. Die IT-Assetdaten in TechnopediaTM ermöglichen es Unternehmen, ihren Enterprise Technology BlueprintTM transparent zu visualisieren – von On-Premises über SaaS und Cloud bis zu Containern. Mehr als 50.000 Kunden nutzen die Flexera Lösungen und vertrauen dabei auf ein Experten-Team mit weltweit über 1.300 Mitarbeitenden. Weitere Informationen unter www.flexera.de

