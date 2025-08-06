Flexera ist Leader im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for SaaS Management Platforms

Der Softwareexperte überzeugt mit operativer Leistungsfähigkeit („Ability to Execute“) und ganzheitlicher Vision („Completeness of Vision“).

Hamburg, 6. August 2025 – Flexera, Anbieter für Software-Lizenzmanagement und Technology Intelligence, wurde im 2025 Gartner Magic Quadrant for SaaS Management Platforms als Leader positioniert. Flexera sieht in der Platzierung eine Bestätigung seiner ganzheitlichen Vision und durchdachten SaaS-Strategie sowie der globalen Präsenz und Thought-Leadership im Markt.

Es ist die jüngste Auszeichnung von Gartner. Flexera ist der einzige Anbieter, der sowohl im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für SaaS-Management-Plattformen als auch im Gartner® Magic Quadrant™ 2024 für Cloud-Finanzmanagement-Tools gelistet ist. Nach Ansicht von Flexera unterstreicht die kontinuierliche Positionierung die fortschrittlichen Fähigkeiten des Unternehmens, Organisationen dabei zu helfen, SaaS-Kosten zu kontrollieren, Schatten-KI zu managen und SaaS-Wildwuchs einzudämmen. Gleichzeitig ermöglicht die integrierte Flexera One-Plattform gezielte Fortschritte in der FinOps-Entwicklung von Unternehmen.

„In der heutigen, KI-getriebenen IT-Welt stehen Unternehmen vor einer noch nie dagewesenen Komplexität bei Management ihrer IT-Ökosysteme“, erklärt Jim Ryan, CEO von Flexera. „Flexera ist in einer einzigartigen Position, fehlende Transparenz zu beseitigen und präzises Handeln zu ermöglichen. Unsere neuen SaaS-Management-Lösungen sind Teil der umfassenden Flexera One-Plattform. Es geht nämlich nicht nur um SaaS-Management. Flexera liefert präzise, verwertbare Erkenntnisse über hybride IT-Landschaften hinweg , um KI voranzubringen, Risiken zu reduzieren und Kosten nachhaltig zu senken. Unsere führende Rolle in diesem Bereich basiert auf der Breite, Tiefe und Verlässlichkeit unserer Daten. Unsere Position im aktuellen Gartner-Bericht unterstreicht für uns die Entschlossenheit, mit der wir Innovation dort vorantreiben, wo sie am meisten zählt.“

Laut dem Flexera 2025 State of Cloud Report verzeichnen 35% der Unternehmen einen Anstieg unnötiger SaaS-Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr. Ein klares Signal dafür, dass Unternehmen mehr Transparenz, Governance und Kostenkontrolle benötigen. Flexera One SaaS Management begegnet diesen Herausforderungen mit folgenden Funktionen:

– Umfassende Discovery Engine: Fortschrittliche Methoden wie Browser- und Finanzanalyse, Agenten, APIs, Cloud Access Security Broker (CASB) und Single Sign-On (SSO) verschaffen vollständige Transparenz über alle SaaS-Anwendungen. Dazu zählen auch nicht autorisierte oder versteckte.

– Intelligente SaaS-Optimierung: Flexera One SaaS-Management kombiniert Nutzungsdaten (Usage Intelligence) mit Finanzinformationen. Es hilft Unternehmen dabei, ungenutzte Lizenzen oder Funktionen zu erkennen und automatisierte Governance-Mechanismen umzusetzen. So lassen sich doppelte oder überflüssige Abonnements vermeiden.

– Integrierte Plattform: Die Anbindung an IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps-Prozesse innerhalb der Flexera-One-Plattform ermöglicht eine einheitliche Sicht und unterstützt fundierte Entscheidungen sowie eine optimierte Kostenstruktur im gesamten IT-Umfeld.

„Da sich Schatten-KI und die Nutzung nicht autorisierter SaaS-Lösungen immer weiter ausbreiten, brauchen Unternehmen Transparenz und Kontrolle mehr denn je“, so Leigh Martin, Senior Director Product Management bei Flexera. „Unser Flexera One SaaS Management ist das Ergebnis intensiver Innovationsarbeit und strategischer Entwicklung. Wir verfolgen das Ziel, versteckte Risiken aufzudecken, Verschwendung zu vermeiden und SaaS-Investitionen gezielt an den Geschäftsanforderungen auszurichten. Unsere Position als Leader im aktuellen Gartner Magic Quadrant spiegelt, aus unserer Sicht, unsere starke SaaS-Strategie und eine dynamische Lösung wider, die den Anforderungen des Marktes gerecht wird.“

Da sich Prozesse für ITAM, FinOps und SaaS zunehmend überschneiden, sind Unternehmen auf eine ganzheitliche Sicht ihrer gesamten IT-Umgebung angewiesen. Die SaaS-Management-Funktionen von Flexera – integriert in die Flexera One-Plattform – bilden die Grundlage für FinOps-Reife und bieten die notwendige Transparenz, um Risiken über den gesamten Softwarebestand hinweg zu steuern.

Die Bewertung der 17 aufgeführten Anbieter basierte auf zwei Kriterien: operative Leistungsfähigkeit („Ability to Execute“) und ganzheitliche Vision („Completeness of Vision“).

Flexera One SaaS Management ist ab sofort verfügbar. Ein kostenloses Exemplar des 2025 Gartner Magic Quadrant 2025 for SaaS Management Platforms finden Sie auf der Flexera Webseite zum Download.

Bildquelle: Flexera