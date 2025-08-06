asioso startet „FanFacts“ – eine neue interaktive Daten- und Entertainment-Plattform rund um kuriose Fußballfakten

Die Digitalagentur asioso präsentiert FanFacts, ein hauseigenes Side-Projekt, das Fußballstatistiken in kurzweilige Geschichten verwandelt. Anstelle von Spielständen und Tabellen rückt die Plattform Zahlen in den Mittelpunkt, die den Bundesliga-Alltag von einer anderen Seite zeigen: Wo gibt es kulinarische Besonderheiten im Stadion und wo den höchsten Bierpreis? Welcher Klub hat den kuriosesten Fanmerch im Shop und bei welchem Verein dauert die Hymne länger als das Warm-up?

Während traditionelle Fußballportale vor allem den Spieltag nacherzählen, betrachtet FanFacts die Liga aus einer anderen Perspektive. Hier erfahren Fans, in welcher Arena die Bierpreise am höchsten sind, welcher Klub das auffälligste Maskottchen besitzt und bei wem die Vereinshymne rekordverdächtig lang durch die Lautsprecher schallt. Diese Themen werden mit historischen Vergleichen und digitalen Kriterien analysiert und zu abwechslungsreichen Contentformaten wie Top 5 Rankings, Top vs. Flop und interaktiven Story Elementen verarbeitet. Auch Throwback Formate, Reels und Infografiken zählen zum Repertoire.

FanFacts ist auf Instagram, TikTok und Facebook aktiv und lädt alle Fußballbegeisterten dazu ein, sich aktiv einzubringen und die Community mitzugestalten. Durch Likes und Kommentare können Fans Diskussionen entfachen und ihre Meinung zu den kuriosen Fakten kundtun. Themenvorschläge fließen direkt in die Redaktionsplanung ein und sorgen für frische Impulse. Wer eigene Fun-Facts oder Fotos einsendet, erlebt, wie sie in Reels, Karussells oder Memes zum Leben erwachen. So entsteht eine lebendige Austauschplattform, die Fußball jenseits von Ergebnissen und Tabellen erlebbar macht. Jeder Beitrag trägt dazu bei, neue Perspektiven auf den Sport zu entdecken und das Projekt weiterzuentwickeln.

Mit FanFacts gestalten Fußballfreunde die Inhalte aktiv mit: Ob Likes, Kommentare, Themenvorschläge oder eigene Fun-Facts – hier kann jeder seine Perspektive einbringen. Wer den Sport jenseits von Ergebnissen und Tabellen entdecken möchte, findet bei FanFacts die ideale Plattform.

Instagram: instagram.com/fanfacts.official

TikTok: tiktok.com/@fanfacts.official

Facebook: facebook.com/fanfacts.official

Website: fanfacts.com

Die Digitalagentur asioso ist ein führender Partner für ganzheitliche digitale Transformationslösungen mit Sitz in München. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich das Unternehmen auf innovative E-Commerce-, PIM- und technologiegetriebene Digitalstrategien spezialisiert. Mit einem interdisziplinären Team von über 50 Experten entwickelt asioso maßgeschneiderte digitale Lösungen für mittelständische und große Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung komplexer Technologiearchitekturen, individuellen Softwarelösungen, Kreativ- und Designkonzept sowie strategischer Digitalberatung.

