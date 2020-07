Flyer & Broschüren: Effiziente Werbemittel in Zeiten der Digitalisierung?

Printwerbung behauptet sich trotz fortschreitender Digitalisierung

Zu Ihrer Werbestrategie müssen Sie die geeigneten Werbemittel auswählen. Die Marketing-Spezialisten der Agentur SWE Netz GmbH empfehlen Ihnen, klassische Printwerbung, beispielsweise Broschüren und Flyer und digitale Werbemittel zu kombinieren. Printwerbung steht im digitalen Zeitalter für Beständigkeit und bietet den Vorteil, dass Sie nicht durch Werbeblocker blockiert werden kann.

Digitale und gedruckte Werbung ergänzen sich

Es kommt Ihnen altmodisch vor, Broschüren und Flyer als Werbemittel einzusetzen? Obwohl vor allem die junge Generation anstatt Büchern und Zeitungen das Internet zur Beschaffung von Informationen nutzt, informieren Sie mehr als 44 Millionen Menschen hierzulande klassische Printprodukte, um sich über Ereignisse weltweit, bundesweit und regional zu informieren. Die Marketing-Profis des Unternehmens SWE Netz GmbH empfehlen Ihnen deshalb, Visitenkarten, Flyer, Broschüren und Werbeanzeigen zu drucken und an Ihre Zielgruppe zu verteilen. Werbeanzeigen in Tageszeitungen lohnen sich für Sie deshalb, weil viele Zeitungen nicht nur auf Papier gedruckt, sondern auch als Onlineausgabe verfügbar sind. Besonders bei Familien beliebt sind Broschüren und Flyer Ihres Supermarktes. Anhand der Angebote in Ihren Broschüren planen viele Familien ihren Einkauf.

Flyer und Broschüren mit Mehrwert als Werbemittel einsetzen

Um Ihre Marketingstrategie umzusetzen, benötigen Sie die für Ihr Unternehmen perfekt geeigneten Werbemittel. Die Marketingprofis der Agentur SWE Netz GmbH empfehlen Ihnen, nicht vollständig auf gedruckte Werbemittel zu verzichten. Flyer und Broschüren sind für Ihr Unternehmen besonders wichtig, wenn Ihre Firma regional agiert und Sie Ihre Zielgruppe zum Kauf Ihrer Dienstleistungen und Produkte animieren wollen. Damit Sie mit Ihrer Printwerbung auch die für Onlinewerbung empfängliche Generation ansprechen können, müssen Sie Ihre Broschüren & Flyer an die Ansprüche dieser Zielgruppe anpassen. Wenn Sie Ihre Zielgruppe direkt mit Broschüren und Flyern ansprechen wollen, müssen Sie darauf achten, dass Ihre Printwerbung nicht als aufdringlich und störend empfunden wird. Mit Flyern und Broschüren werben Sie aufgrund der ansprechenden Haptik effizient und erzielen eine höhere Wirkung, da sich die Verbraucher intensiver mit den Inhalten Ihrer Printwerbung auseinandersetzen.

Flyer & Broschüren als Werbemittel planen und gezielt einsetzen

Die erfahrenen Mitarbeiter der Agentur SWE Netz GmbH empfehlen Ihnen, diese bewährten, klassischen Werbemittel in Ihre Marketingstrategie fest zu integrieren. Sie erstellen und gestalten für Sie Konzepte und Inhalte für Ihre Flyer und Broschüren und sorgen für professionelle Umsetzung. Überall, wo Ihre Kunden hingehen (Messe, Ladengeschäft, Firmenevent, Tag der offenen Tür) sollten Sie Flyer und Broschüren verteilen lassen. Wichtig für eine effiziente Werbung sind Feedbackmöglichkeiten für Ihre Kunden, abgestimmte Inhalte und ein einheitliches Layout Ihrer gedruckten und digitalen Werbemittel.

