Fünf Flaggschiff-Merkmale des OnePlus 9

OnePlus hat vor kurzem mit der OnePlus 9 Serie seine fortschrittlichsten Flaggschiff-Smartphones vorgestellt, die mit der Hasselblad-Kamera für Smartphones, Displays mit hoher Bildwiederholrate und schneller kabelloser Ladetechnologie ein Flaggschiff-Kameraerlebnis bieten. Das OnePlus 9 ist dank der Kombination aus Design, erstklassigen Hardware-Spezifikationen und OxygenOS für viele Nutzer das Smartphone der Wahl. OnePlus stellt die Top-5-Eigenschaften des OnePlus 9 vor:

-Ein flüssiges 120Hz Fluid Display – Das OnePlus 9 bietet ein immersives Seherlebnis mit seinem 120Hz Fluid Display. Es verfügt über zwei Umgebungslichtsensoren mit 8.192 Helligkeitsstufen für eine automatische Helligkeitsregelung. Eine weitere Funktion ist Comfort Tone, die die Farbtemperatur des Displays an die Umgebung anpasst und ein angenehmeres Leseerlebnis schafft.

-Hochwertige, eigens entwickelte Hardware im Kamerasystem – Das OnePlus 9 verwendet einen erstklassigen, speziell entwickelten 1/1,43″ 48 MP Sony IMX689 Sensor in der Hauptkamera. Und um die bestmöglichen Ultraweitwinkel-Bilder einzufangen, verfügt das OnePlus 9 über eine branchenführende 50MP-Ultraweitwinkel-Kamera mit einem 1/1,56″ Sony IMX766-Sensor und einer einzigartig gekrümmten Freiform-Linse, die die Kantenverzerrung auf etwa ein Prozent reduziert.

-Noch schnelleres Laden – In den letzten Jahren wurde das Smartphone oft in der Nacht aufgeladen. Das ändert sich mit dem OnePlus 9, denn es lädt die Energie für einen Tag während des Frühstücks. Das OnePlus 9 braucht nur 29 Minuten, um mit Warp Charge 65T von einem Prozent auf 100 Prozent zu laden. Das macht es zu einer der schnellsten kabelgebundenen Ladelösungen auf dem Markt.

-Von der Natur inspiriert – Die akribische Liebe zum Detail und das energische Streben nach ästhetischer Balance ist das, was großartiges Design auszeichnet. Die Farben des OnePlus 9 wurden speziell ausgewählt, um “Ruhe” durch die Verwendung von Designelementen aus der Natur darzustellen. Das OnePlus 9 bezieht seine Farbnuancen aus verschiedenen Naturelementen: Es ist in Astral Black, das an einen bläulich-dunklen Himmel erinnert, Winter Mist, mit verschiedenen Graden von Nebel und Textur mit glänzendem Glas sowie Arctic Sky, das etwas kälter ist als himmelblau, erhältlich.

-Hinter den Kulissen der Co-Entwicklung – Die Hasselblad-Kamera für Smartphones auf dem OnePlus 9 nutzt fortschrittliche Farbstandards mit Natural Color Calibration with Hasselblad und sorgt so für wahrnehmungsgenaue und natürlich wirkende Farben auf Fotos. Das Dreifach-Kamerasystem gibt den Nutzern die Möglichkeit, atemberaubende Bilder mit den natürlichsten Farben auf einem Smartphone aufzunehmen – für ein Fotoerlebnis auf professionellem Niveau.

Das OnePlus 9 ist bei Telekom, Congstar, DeinHandy, Sparhandy, Logitel, Preisbörse24, Otto, NBB, Cyberport, Amazon und Media Markt ab 699 Euro verfügbar.

OnePlus ist ein global agierender Anbieter von Mobiltechnologie, der konventionelle Technologiekonzepte in Frage stellt. Der Leitgedanke von OnePlus lautet “Never Settle” – daran orientiert sich das Unternehmen konsequent bei der Entwicklung neuer leistungsfähiger Highend-Geräte mit einem einzigartigen Design. Der Erfolg von OnePlus basiert in großen Teilen auf dem engen Zusammenschluss mit der Anwender-Community und Fans, die wertvollen Input für neue Entwicklungen liefern.

Bildquelle: OnePlus