Gartenstuhl ‚Virtus‘ für stilvolles Entspannen im Freien!

Neuer Terrassenstuhl in angesagter Seiloptik

Was für eine Optik! Der neue Garten Stuhl „Virtus“ besticht durch sein individuelles Design mit seinem ganz besonderen Seilgeflecht. Alle kennen Rattan und Polyrattan, aber dieses Seilgeflecht hebt sich deutlich ab. Es wirkt ganz natürlich an den Garten Stühlen. Dabei mag man kaum glauben, dass es wetterfest ist. Wieder einmal eine Innovation aus dem Hause A.B.C. Worldwide, die die Terrasse zum Anziehungspunkt für Gäste macht.

Zeitloses Design und hochwertige Materialien für Langlebigkeit

Die Garten Stühle „Virtus“ wirken edel durch ihre zeitloses Design. Das zierliche Gestell aus robustem Aluminium verspricht Langlebigkeit. Es rostet nicht, ist angenehm leicht und ist für die Ewigkeit gemacht. Also alles in allem genau, das was man in der Gastronomie braucht. Das Seilgeflecht erinnert an das Garn von Makramee-Kunstwerken aus den 70ern, aber es kann viel mehr: Hergestellt aus einem Spezial-Kunststoff, verfügt das Seilgeflecht der Garten Stühle über beste Eigenschaften: Es ist haltbar, hält Regen und Schnee stand und bleicht selbst bei starker Sonneneinstrahlung nicht aus. Diese Kombination verspricht viele Jahre Freude an den Garten Stühlen!

Ergonomisch geformt für maximalen Komfort

Der Garten Stuhl „Virtus“ macht nicht nur optisch eine gute Figur. Auch in Sachen Bequemlichkeit punktet der Terrassenstuhl, denn er ist ergonomisch geformt. Einerseits stützt der die Wirbelsäule und gibt andererseits nach, um so einer starren Haltung vorzubeugen. So können die Gäste stundenlang komfortabel auf den Garten Stühlen sitzen. Es besteht die Wahl zwischen einem Modell mit und einem Modell ohne Armlehnen.

Wetterbeständig und pflegeleicht

Durch seine ausgesuchten Materialien und die hochwertige Verarbeitung ist der Garten Stuhl „Virtus“ wetterbeständig. Egal, ob es regnet, hagelt oder schneit, er kann getrost draußen bleiben. Außerdem ist er UV-beständig. Sollte das Gestell verstaubt sein wischt man es einfach mit einem feuchten Tuch ab. Ist das Seilgeflecht staubig, spritzt man es einfach mit dem Gartenschlauch ab. A.B.C. Worldwide entwirft Garten Stühle speziell für die Gastronomie und kennt die Anforderungen.

In verschiedenen Farben erhältlich, passend zu jedem Stil

Wenn man einen Outdoor Bereich erweitert, ist es wichtig, dass die neuen Garten Stühle zu der bestehen Ausstattung passen. Daher gibt es Virtus in zurückhaltenden und kombifreudigen Farbtöne, wie Anthrazit, Honey oder Opal.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915



http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098



http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.