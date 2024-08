Starke Partnerschaft in Wien: GEMA Austria und SCHIFFL IT vereint in gemeinsamem Büro

GEMA Austria und SCHIFFL IT, beide Unternehmen der international aufgestellten SCHIFFL group, haben ihren Zusammenschluss in einem gemeinsamen Büro in Wien bekannt gegeben. Dieser Schritt wird die technologische Expertise und die Marktpräsenz beider Unternehmen in Österreich langfristig stärken.

Wien, 08.08.2024 – Ab sofort operieren GEMA Austria und SCHIFFL IT aus demselben Büro in Wien. Die technische Ausrichtung der beiden Unternehmen ergänzt sich optimal: Während SCHIFFL IT die dedizierte Rechenzentren-Infrastruktur bereitstellt, bietet GEMA Austria einen umfassenden Service rund um die Distribution und das Management mobiler Endgeräte. Die geografische und strategische Zusammenführung ermöglicht es GEMA Austria und SCHIFFL, ein breiteres Spektrum an IT-Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten.

Vertrauenswürdige Partner in der IT-Landschaft

Die beiden IT-Spezialisten haben sich über viele Jahre hinweg als verlässliche Akteure in der Branche etabliert. Feste Partner an ihrer Seite sind Technologieanbieter wie Dell, Vodafone, Microsoft, VMware by Broadcom und Apple. Diese Kooperationen ermöglichen es GEMA und SCHIFFL, stets über die aktuellen Entwicklungen informiert zu sein und das daraus resultierende Wissen nahtlos in ihre Dienstleistungen einfließen zu lassen. So hebt Martin Cornelius, Geschäftsführer von GEMA Austria, hervor: „SCHIFFL baut beispielsweise auf langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit VMware auf und ist entsprechend zertifiziert. Durch unsere fortgeführte Partnerschaft nach der Übernahme durch Broadcom sind wir weiterhin bestens informiert – ein Wissen, das wir direkt an unsere Kunden weitergeben.“

Gebündeltes Fachwissen und optimierte Abläufe in Österreich

Das gemeinsame Büro von SCHIFFL IT und GEMA Austria bündelt die komplementären Kompetenzfelder der beiden Unternehmen und bietet Kunden in Österreich ein umfassendes Serviceangebot in verschiedenen IT-Bereichen. Unternehmen und Organisationen profitieren erheblich von optimierten Abläufen in ihren Computing-Umgebungen sowie in den Bereichen Security, Unified Communications and Collaboration (UCC) und Device Management. Ein zentraler Schwerpunkt der GEMA Austria liegt auf der Implementierung von Unified Endpoint Management (UEM)-Plattformen.

Heiko Friedrich, CEO GEMA International, erklärt: „Die nahtlose Integration von Geräten, Anwendungen und Daten über verschiedene Plattformen hinweg führt zu einer signifikanten Steigerung der Produktivität und Flexibilität der Mitarbeiter bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards.“

Vor-Ort-Exzellenz und höchste Sicherheits- und Verfügbarkeitsansprüche

Gerade österreichische Organisationen und Unternehmen mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit finden in den High-Level-Security-Standards von SCHIFFL IT und GEMA Austria einen verlässlichen Lösungsanbieter. Das perfekte Ineinandergreifen der Dienstleistungen beider Unternehmen wurde bereits erfolgreich für namhafte Kunden und Organisationen in Österreich unter Beweis gestellt. Zu den Kunden von SCHIFFL IT und GEMA Austria zählen privatwirtschaftliche Unternehmen, Finanzinstitute, Fonds sowie Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, darunter das Bundesministerium für Inneres.

GEMA Austria GmbH ist ein seit 2005 am Markt etabliertes österreichisches Unternehmen, das sich als Experte für Enterprise Mobility und End User Productivity profiliert hat. Als Teil einer internationalen Unternehmensgruppe steht die Global Enterprise Mobility Alliance (GEMA) für umfassende Kompetenz auf dem Gebiet mobiler Arbeitslösungen. GEMA Austria zeichnet sich durch hohe technologische Expertise, individuelle Beratung und erstklassigen Support sowie ein umfassendes Serviceportfolio und Internationalität aus. Weitere Informationen unter www.thegema.at

Die SCHIFFL IT Service Austria GmbH, Teil der international agierenden Unternehmensgruppe SCHIFFL group mit über 1.300 Mitarbeitenden in 23 Ländern, hat sich als kompetenter Anbieter von Managed-Multi-Service-Plattformen und Spezialist für End-User-Productivity in Europa fest etabliert. In zertifizierten Rechenzentren übernimmt SCHIFFL IT Aufgaben vom Design bis hin zum voll gemanagten Betrieb von Cloud-Umgebungen und baut dabei auf drei Jahrzehnten Erfahrung und einen maßgeschneiderten Fachservice, der die Betreuung komplexer IT-Infrastrukturen einschließt. Das ausgewählte Leistungsportfolio umfasst die Bereitstellung effizienter Plattform-Services, die Implementierung von Systemintegrationen, Lizenz- und Application Management sowie kontinuierlichen, zuverlässigen Support. Weitere Informationen unter www.schiffl.at

Kontakt

GEMA Austria GmbH

Katy Schlegel

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3

1100 Wien

+49 (0)40-42938-350



http://www.thegema.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.