Gesunde BARF Hundefutter Alternative im Urlaub auf Reisen

Naturalis Trockenbarf zeigt seine Vorteile als Alleinfuttermittel für Hunde besonders im Urlaub auf Reisen

Gesundes BARF Hundefutter auch im Urlaub?

Bei der Auswahl von Hundefutter für den Urlaub ist es wichtig, eine Option zu finden, die eine ausgewogene Ernährung, aber dennoch eine einfache Handhabung ermöglicht. Barfer stehen damit vor dem Problem der Einhaltung der Kühlkette. Trockenbarf Hundefutter kann eine gute Wahl sein, denn es bietet viele Vorteile.

Trockenbarf ist eine Form von Hundefutter, die aus gefriergetrockneten oder dehydrierten Zutaten besteht, die normalerweise in rohem Zustand wären. Es ähnelt dem Rohfütterungsansatz (Barfen), bei dem frische, rohe Zutaten wie Fleisch, Gemüse und Obst verwendet werden. Trockenbarf bietet jedoch eine praktischere Alternative, da es länger haltbar ist und weniger Kühlung erfordert.

Trockenbarf bietet eine ganze eihe von Vorteilen. Die Handhabung von Trockenbarf ist einfach, da es dehydriert ist. Es ist leicht und kompakt. Das Trockenfutter lässt sich einfach transportieren und nimmt wenig Platz ein, was ideal für Reisen ist. Dieses Hundefutter ist lange haltbar, viel länger als frische Rohkost, nämlich mehr als 12 Monate. Es muss nicht gekühlt werden und kann daher problemlos über längere Zeiträume aufbewahrt werden. Die Ernährungsbilanz von Trockenbarf ist mit der von frischem BARF Hundefutter vergleichbar. Es enthält Fleisch, Obst, Gemüse, Kräuter und Ergänzungen, die die Ernährungsbedürfnisse eines Hundes abdecken. Im Fall von Naturalis sind alle Bestandteile, welche durch die Fediaf empfohlen werden, aus natürlichen Zutaten vorhanden. Daher ist Naturalis auch als Alleinfuttermittel zugelassen. Die Inhaltsstoffe sind zu 100% deklariert. So kann man sicher sein, dass kein Getreide, Hilfsstoffe und Konservierungsmittel verwendet werden. Trockenbarf muss nicht zubereitet werden, die Gabe einfach wie mit einem normalen Trockenfutter. Dass ist einfach und erfordert keine zusätzliche Zubereitung.

Naturalis Trockenbarf ist eine der gesündesten und praktischsten Möglichkeiten, seinen Hund umfassend mit einem Alleinfuttermittel zu ernähren. Gerade im Urlaub und auf Reisen spielt dieses hochwertige Trockenfutter seine besonderen Vorteile aus.

Naturalis Trockenbarf ist das getrocknete Premium BARF Hundefutter. Es ist so nahrhaft wie das 4-Fache eine Nassfutters und damit äußerst effektiv und schonend für den Hund. Das biologisch artgerechte Alleinfuttermittel für Hunde ist ohne jegliche Zusatzstoffe, getreidefrei, glutenfrei, sojafrei. Das Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter wird zubereitet aus 80 % frischem Fleisch, Muskelfleisch, Innereien, Knochen, 20 % frischem Obst, Gemüse und einer Anreicherung aus Gewürzen und Kräutern als natürliches Konservierungsmittel. Naturalis Smart BARF ist ein Hundefutter, das nativ alle essentiellen Nährstoffe wie Eiweiß, Fett, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unsere Hunde täglich brauchen. Dank seiner Inhaltsstoffe aus sorgfältig ausgewählten Naturprodukten in Lebensmittelqualität ist es für alle Hunderassen geeignet, einschließlich Hunden mit sensiblem Verdauungssystem und energischen, aktiven Hunden. Naturalis BARF Hundefutter ist reich an Antioxidantien. Naturalis Barf ist ein hypoallergenes Hundefutter mit allen wichtigen Nährstoffen für eine umfassend gesunde Ernährung von Hunden. Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturalis Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter.

