Glorious PC Gaming Race Model O Wireless vorbestellbar!

Glorious PC Gaming Race Model O Wireless Gaming-Maus jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 23.09.2020

Die neue Glorious PC Gaming Race Model O Wireless ist eine kabellose Gaming-Maus mit extrem geringen Latenzen und hoher Akkulaufzeit. Der optische Sensor mit 19.000 DPI hört auf den Namen BAMF und wurde von Glorious zusammen mit Pixart entwickelt. Dank des bekannten Waben-Designs kommt die Model O Wireless trotz des integrierten Akkus auf ein geringes Gewicht von nur 69 Gramm. Zudem sorgen die wabenförmigen Öffnungen in der Oberschale dank der integrierten, anpassbaren RGB-Beleuchtung für eine interessante Optik. Strapazierfähige Omron-Switches sorgen zudem für die lange Lebensdauer der Glorious PC Gaming Race Model O Wireless, die ab sofort bei Caseking vorbestellt werden kann!

Die Form ist für eine Bedienung durch Links- und Rechtshänder ausgelegt, wobei die Hand in einer möglichst natürlichen Position auf der Maus ruht, dadurch die Belastung der Finger beim Betätigen der Tasten verringert und unnötige Bewegungen vermieden werden. Ausgedehnte Gaming-Sessions sind durch die ergonomische Form der Glorious PC Gaming Race Model O Wireless Gaming-Maus daher kein Problem. Die seitlichen Tasten sind beide an der linken Seite untergebracht, sodass sie für Rechtshänder mit dem Daumen erreichbar sind.

Die Features der Glorious Model O Wireless Gaming-Maus im Überblick:

– Kabellose Gaming-Maus mit 400 IPS

– Für Links- und Rechtshänder geeignet

– Insgesamt sechs programmierbare Tasten

– Präziser optischer BAMF-Sensor mit 19.000 DPI

– 1.000 Hertz Polling-Rate und eine Millisekunde Reaktionszeit

– Super gleitfähige PTFE-Mausfüße und flexibles Ladekabel

– Matte Oberfläche für einen festen Griff

– Schicke RGB-Beleuchtung mit 16,8 Mio. Farben

– Bis zu 71 Stunden Akkulaufzeit

– Erhältlich in Schwarz oder Weiß

Die Glorious PC Gaming Race Model O Wireless bietet vier DPI-Stufen, die sich über einen Schalter an der Oberfläche einstellen lassen. Die voreingestellten DPI-Werte können in der für die “MOW” neu entwickelten Software-Suite Glorious Core angepasst werden. Mit ihrer hohen Tracking-Geschwindigkeit von 400 IPS und einer Polling-Rate von 1.000 Hz ist die Maus für sehr schnelle Bewegungen ausgelegt. Dafür sorgen auch die großen Gleitfüße aus PTFE, die für eine reibungslose Bewegung sorgen, egal auf welcher Oberfläche die Maus verwendet wird.

Hinzu kommt das geflochtene Ladekabel mit USB-C, das Glorious selbst entwickelt hat. Es ist besonders flexibel und leicht. Die zwei RGB-LED-Streifen an den Seiten und das Innere der Maus, das durch die Waben betrachtet werden kann, leuchten in 16,8 Millionen Farben. Insgesamt acht Effekte stehen in der Software zur Auswahl. Die Software bietet allerdings noch zusätzliche Optionen, mit denen die Glorious PC Gaming Race Model O Wireless zu einer hervorragenden Gaming-Maus machen.

Die Glorious PC Gaming Race Model O Wireless Gaming-Maus bei Caseking: https://www.caseking.de/model-o-wireless

Die Glorious Model O Wireless Gaming-Mäuse können ab sofort in den Farben Schwarz oder Weiß zum Preis von 87,63 Euro bei Caseking vorbestellt werden und sind voraussichtlich ab dem 15.12.2020 lieferbar.

