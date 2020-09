Graviando verkauft individuellen Schmuck online

03.09.2020, Hamburg. Das Hamburger Unternehmen Graviando bietet seinen Kunden nicht nur Schmuck – sondern auch die Möglichkeit diesen zu individualisieren. Dabei setzt das Unternehmen auf einen möglichst nutzerfreundlichen Bestellprozess, der von Anfang bis Ende online erfolgt. Wer sich Beratung wünscht, kann diese sogar per WhatsApp erhalten – unkompliziert und günstiger als ein Telefonanruf.

Gravierter Schmuck und E-Commerce funktionieren

Online gibt es zahllose Anbieter von Modeschmuck – das Angebot an individualisiertem Schmuck ist jedoch deutlich überschaubarer. Denn hier sind oft die lokalen Goldschmiede noch die Platzhirsche – deren Dienstleistung meistens entsprechend teuer ist.

Für viele Menschen kommt es beim Schmuck allerdings nicht auf den Preis des Schmuckstücks selbst an – sondern auf die Geste. Dabei ist diese umso wertvoller, wenn das Schmuckstück mit einer Gravur personalisiert wurde. In diese Marktlücke konnte Korado Islangiriev mit seinem Hamburger Unternehmen erfolgreich vorstoßen. Seit Unternehmen mit dem passenden Namen Graviando bietet seiner Kundschaft einen einfacher Bestellprozess und eine ausführliche Beratung an.

Islangiriev und seine Mitarbeiter sind stolz darauf, einen erfolgreichen Online-Shop für personalisierten Schmuck aufgebaut zu haben. Graviando ist einer der ganz wenigen Anbieter, die es schaffen die E-Commerce Präsenz so zu gestalten, dass es Kunden leichtfällt, eine Gravur auf dem Schmuckstück in Auftrag zu geben.

Gibt ein persönlicheres Geschenk?

Für das Team von Graviando ist es wichtig, dass sie allen ihren Kunden die Gelegenheit geben, jemand anderes glücklich zu machen – auch wenn der Geldbeutel des Kunden vielleicht nicht so prall ist, dass er sich einen Goldschmied leisten könnte.

Denn für den oder die Wichtigsten im Leben gibt es wahrscheinlich kein schöneres oder persönlicheres Geschenk, als ein individuelles Schmuckstück mit einer persönlichen Gravur. Denn anders als die meisten anderen Geschenke oder Modeschmuckstücke, zeugt die Gravur des Edelmetalls von den langfristigen Absichten des Verschenkenden. Die Gravur macht den Schmuck zu etwas ganz Besonderem – anders als bei einfachem Modeschmuck, bei dem ein Stück dem nächsten gleicht. Die Gravur macht aus einem Stück Metall etwas ganz Persönliches und ein Unikat.

Junge E-Commerce Unternehmen brauchen die Unterstützung ihrer Kunden

Dabei steht auch ein junges, erfolgreiches Unternehmen mit einer guten Idee wie Graviando vor den Herausforderungen aller jungen E-Commerce Unternehmen. Um sich von der Vielzahl an Wettbewerbern abheben zu können, sind junge Unternehmer wie Islangiriev auf die Hilfe ihrer Kunden angewiesen, die von der Dienstleistung des Unternehmens überzeugt sind. Jede Form von Unterstützung in den Social Media Kanälen von Graviando verhilft dem Unternehmen zu mehr Reichweite.

Wir bieten hochwertigen Modeschmuck, Accessoires und viele andere Geschenkideen mit Wunschgravur an und verwandeln so jedes Teil in ein einzigartiges Unikat. In unserem vielfältigen Sortiment ist für jeden etwas mit dabei. Ganz egal zu welchem Anlass unsere Gravurgeschenke hinterlassen einen bleibenden Eindruck bis in alle Ewigkeiten.

