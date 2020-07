Hellmann und Qwyk starten Zusammenarbeit bei der Digitalisierung des globalen LCL-Fahrplans

Osnabrück / Rotterdam, 29. Juli 2020. Hellmann Worldwide Logistics und das niederländische Startup Qwyk, das die größte Datenbank für Fahrpläne in den Bereichen FCL, LCL und Airfreight betreibt, haben eine weltweite Zusammenarbeit angekündigt. Im Rahmen der Kooperation liefert Qwyk seit Juli Daten für die globalen LCL-Fahrpläne von Hellmann. Die Echtzeitdaten werden den Kunden über das digitale Frontend “Hellmann Portal” zugänglich gemacht. Die Verfügbarkeit von mehr als 2.500 wöchentlichen direkten LCL-Abfahrten, die derzeit von Hellmann angeboten werden, erhöht die Transparenz über den gesamten Seetransport. So ermöglichen aktuelle Informationen über verfügbare Transportkapazitäten und klar definierte Abfahrts- und Ankunftsdaten die Optimierung des gesamten Supply Chain Managements sowie der Vor- und Nachlaufprozesse.

Die Kooperation mit Qwyk ist ein wichtiger Eckpfeiler der Digitalisierungsstrategie von Hellmann und ein Meilenstein in der Optimierung des LCL-Kundenservice. Durch die Bereitstellung eines transparenten und digitalen Service-Angebots in Echtzeit und die gleichzeitige Reduzierung manueller Prozesse durch direkten und automatisierten Zugriff auf Live-Daten wird die Effizienz von Transportketten deutlich erhöht.

Norman Setzkorn, Global Head of LCL bei Hellmann Worldwide Logistics unterstreicht: “Die Fahrplaninitiative ist Teil unserer globalen digitalen Agenda, in der wir Lösungen und Anwendungen für unsere Kunden zur Unterstützung ihrer Lieferketten entwickeln. Qwyk ist für uns ein perfekter Partner, um Prozesse in unserem LCL-Geschäft zu digitalisieren. Mit der neuen Datenbank werden unsere Kunden vollen Zugriff auf alle unsere Fahrpläne weltweit haben und können die Verbindung wählen, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht”.

Martyn Verhaegen, CEO und Gründer von Qwyk: “Wir freuen uns sehr, Hellmann als neuen Kunden gewonnen zu haben und Teil der Digitalisierungsreise dieses traditionellen und gleichzeitig innovativen sowie zukunftsorientierten Familienunternehmens zu sein. Wir sind überzeugt davon, dass Spediteure massive Vorteile durch die Digitalisierung zu erwarten haben. Hellmann unternimmt die richtigen Schritte, um diese zu nutzen und Vorteile für seine Kunden, Partner und Mitarbeiter zu erzielen”.

Über Hellmann

Hellmann Worldwide Logistics hat sich seit seiner Gründung 1871 zu einem der großen internationalen Logistik-Anbieter entwickelt. Der Hellmann-Konzern hat 2019 mit 10.743 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 2.4 Mrd. erzielt. Die Dienstleistungspalette umfasst die klassischen Speditionsleistungen per LKW, Schiene, Luft- und Seefracht, genauso wie ein umfangreiches Angebot für KEP-Dienste, Kontraktlogistik, Branchen- und IT-Lösungen.

Über Qwyk

Qwyk is a venture capital backed company, funded by the TechStars accelerator and angel investors. Martyn Verhaegen launched Qwyk in 2017, with the objective of helping logistics companies leverage the benefits of new technology. For more than 10 years, Verhaegen worked at senior level in the NVOCC/Consolidator and freight forwarding sector. With a global customer base, Qwyk is at the forefront of supporting digital transformation in the freight and logistics sector.

