Herman Miller und Logitech G entwickeln zukünftig gemeinsam leistungsstarke Gaming-Lösungen

Die Design- und Engineering-Kompetenzen von Logitech G rund um das Gaming, in Kombination mit der Erfahrung von Herman Miller aus 100 Jahren Forschung dazu, wie Menschen sitzen, versprechen hochinnovative Lösungen für Gamer.

Logitech G, eine Marke von Logitech (NASDAQ: LOGI), und Herman Miller (NASDAQ: MLHR) haben heute eine exklusive Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen die nächste Generation leistungsstarker Möbel für Gamer entwickeln und produzieren. Beide Partner bringen umfassende Design- und Engineering-Kompetenzen in ihren jeweiligen Fachgebieten mit, um gemeinsam die Anforderungen von E-Sportlern, Gamern und Streamern zu erfüllen.

“Herman Miller hat eine lange Tradition in der Entwicklung von Lösungen, die Menschen überall dort unterstützen, wo sie leben und arbeiten”, kommentierte Tim Straker, Chief Marketing Officer von Herman Miller. “Wir freuen uns sehr, unseren ergonomischen, forschungsorientierten Ansatz mit den Spitzenleistungen von Logitech G in Technologie und Innovation zu kombinieren. Gemeinsam werden wir erstklassige Lösungen entwickeln, die Gamern und E-Sportlern die beste Unterstützung und den höchsten Komfort bieten.”

Genau wie bei traditionellen Sportarten brauchen auch E-Sportler und professionelle Streamer die richtige Ausrüstung, damit sie über lange Zeiträume hinweg Höchstleistungen erbringen können. Neben langfristigen Gesundheitsrisiken erleben E-Sportler möglicherweise auch Konzentrationsverlust und einen allgemeinen Leistungsrückgang aufgrund ergonomischer Beschwerden. Die aktuell erhältlichen Lösungen beheben diese Probleme nicht – tatsächlich geht es bei vielen Produkten vor allem um gutes Aussehen statt um forschungsbasiertes, ergonomisches Design, wodurch sie oft mehr schaden als nützen.

“Logitech G sieht seinen Auftrag darin, die beste Ausrüstung für Gamer zu schaffen. Wir erreichen dies durch eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen unseren Design- und Engineering-Teams, Partnern und Kunden, um Anforderungen und Möglichkeiten in Produkte zu verwandeln, die Gamer begeistern”, erläuterte Peter Kingsley, Chief Marketing Officer von Logitech G. “Herman Miller mit seinen über 100 Jahren Erfahrung war für uns als Partner die klare Wahl. Gemeinsam werden wir fantastische Produkte liefern – mit der ausgereiften Ergonomie, dem Komfort und der Leistung, die Gamer verdienen.”

Logitech G und Herman Miller werden das Feedback von E-Sport-Mannschaften auswerten, mit denen sie Beziehungen aufgebaut haben (darunter Complexity Gaming, TSM, NaVi und andere), und in weitere bedarfsgerechte Produkte umsetzen. Das erste Produkt ihrer Partnerschaft, ein Gaming-Stuhl, wird im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen.

Aktuelle Informationen über gemeinsam entwickelte Lösungen von Logitech G und Herman Miller finden Sie hier: https://www.hermanmiller.com/de_de/products/gaming/

Über Herman Miller:

Herman Miller ist ein weltweit bekannter Anbieter von Möbeln sowie damit verbundenen Technologien und Dienstleistungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1905 setzt das Unternehmen auf innovatives Design, um Menschen dabei zu unterstützen, Großartiges zu vollbringen. Das weltweit führende Designunternehmen hat sich zur Herman Miller Group entwickelt, einer Markenfamilie, die eine Vielzahl von Produkten für Umgebungen anbietet, in denen Menschen leben, lernen, arbeiten und heilen. Die Markenfamilie umfasst Colebrook Bosson Saunders, Design Within Reach, Geiger, HAY, Maars Living Walls, Maharam, naughtone, Nemschoff und Herman Miller. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hermanmiller.com/about-us

Über Logitech G:

Logitech G, eine Marke von Logitech International, ist der weltweite Marktführer bei Gaming-Ausrüstung für PC und Konsole. Logitech G bietet Gamern branchenführende Tastaturen, Mäuse, Headsets, Mauspads und Simulationsprodukte wie Lenkräder und Steuerhörner – basierend auf innovativem Design, ausgereiften Technologien und einer großen Leidenschaft für das Gaming. Logitech International, ein Schweizer Unternehmen mit Notierungen an der SIX Swiss Exchange (LOGN) und dem Nasdaq Global Select Market (LOGI), wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lausanne (Schweiz). Sie erfahren mehr über Logitech G bei logitechG.com, im Blog des Unternehmens oder unter @LogitechG.

