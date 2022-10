Höhere Nutzerproduktivität und Systemsicherheit

BeyondTrust Privileged Remote Access 22.3 beschleunigt IT-Administrationsabläufe mit verbesserter Nutzererfahrung und Skalierbarkeit

BeyondTrust, globaler Marktführer für Privileged Access Management, hat Version 22.3 der Fernzugriffslösung Privileged Remote Access veröffentlicht. Eine auf der Login-Oberfläche integrierte Suchfunktion beschleunigt Administrationsabläufe, und das aktuelle Release erhöht zudem die Skalierbarkeit von Jump-Clients, die per Atlas-Server konfiguriert werden. Zu den neuen Funktionen gehört auch eine Command-Shell-Funktionalität für BYOT-Initiativen („Bring Your Own Tools“), mit der Benutzer native (lokale) Clients für den Zugriff auf Jump-Clients nutzen können.

BeyondTrust Privileged Remote Access 22.3 steigert die Produktivität von IT-Mitarbeitern und bietet IT-Administratoren mehr Kontrolle beim geschützten Zugriff auf unterschiedliche IT-Systeme. Ohne Einsatz von VPN lassen sich privilegierte Fernzugriffe von autorisierten Mitarbeitern, Dienstleistern, Vertragspartnern und Lieferanten sicher verwalten und überwachen. Auf diese Weise können Organisationen mit der Enterprise-Lösung richtlinien- und datenschutzkonforme Anbieterzugriffe sicherstellen und Missbrauch beim Einsatz von Zugangsdaten bei Remote-Access-Verbindungen verhindern.

„Die Verwaltung und Steuerung privilegierter Fernzugriffe ist ein dauerhafter Schwerpunkt für unsere Kunden sowie eine grundlegende Voraussetzung für jede IT-Sicherheitsstrategie“, bemerkte Tal Guest, Senior Director Product Management bei BeyondTrust. „Die branchenführende Fernzugriffslösung Privileged Remote Access ist Bestandteil unseres umfassenden Produktangebots für Privileged Access Management und wird von Tausenden Kunden weltweit für anspruchsvolle Anwendungsfälle beim Session Management und Remote Access eingesetzt.“

Die neuen Funktionen und Erweiterungen von BeyondTrust Privileged Remote Access 22.3 auf einen Blick:

-Suchfunktion in Login-Schnittstelle – Die Login-Adminschnittstelle verfügt über granulare Konfigurationsmöglichkeiten zur datengeschützten Kontrolle und Zuteilung von Berechtigungen an IT-Administratoren und Benutzer. Über die jetzt integrierte Suchfunktion sparen IT-Administratoren wertvolle Zeit beim Auffinden praxiserprobter Konfigurationen – neue Admins können sich anhand dieser Einstellungen schneller einarbeiten.

-Bring Your Own Tools: Command Shell Jump Clients – Über ihre lokalen und nativen Tools können IT-Techniker mühelos Verbindungen zu IT-Systemen per lückenlos protokollierter Command-Shell-Sitzung herstellen, um mit weniger Arbeitsschritten und mehr Benutzerfreundlichkeit einen zusätzlichen Mehrwert zu generieren.

-Protocol Tunnel Jump Item API – Der umfangreiche API-Katalog von BeyondTrust umfasst jetzt die Möglichkeit, Protocol Tunnel Jump Items programmgesteuert zu erstellen, so dass Unternehmen ihren Workflow beibehalten können, wenn die Nutzung von ephemeren IT-Infrastrukturen zunimmt.

-Atlas-Konfiguration – BeyondTrusts Atlas-Konfiguration beinhaltet neue Funktionen, mit denen sich Jump-Clients über einen Atlas-Datenverkehrsknoten routen lassen, was eine höhere Skalierbarkeit und geo-spezifische Verbindungsmöglichkeiten schafft.

Weitere Informationen über BeyondTrust Privileged Remote Access 22.3 sowie Evaluierungsmöglichkeiten erhalten Sie über die BeyondTrust Website.

BeyondTrust ist globaler Marktführer für intelligenten Identitäts- und Zugriffsschutz und ermöglicht Organisationen digitale Identitäten zu schützen, Bedrohungen aufzuhalten sowie sicheren Fernzugriff auf IT-Ressourcen für das ortsunabhängige Arbeiten von überall auf der Welt bereitzustellen. Das integrierte Produkt- und Plattformangebot stellt die branchenweit fortschrittlichste PAM-Lösung (Privileged Access Management) bereit, mit der Unternehmen ihre Angriffsfläche in traditionellen, Cloud- und Hybrid-Umgebungen reduzieren.

BeyondTrust schützt alle privilegierten Identitäten, Zugriffe oder Endpunkte in der gesamten IT-Umgebung vor Bedrohungen und sorgt zugleich für eine erstklassige Nutzererfahrung und höhere Betriebseffizienz. BeyondTrust vereint Lösungen zu Secure Remote Access, Endpoint Privilege Management, Privileged Password Management, Cloud Security Management sowie auch Remote Support. BeyondTrust-Lösungen basieren auf kontinuierlichen Innovationen und lassen sich einfach implementieren, verwalten und skalieren. Mit einem globalen Partnernetzwerk unterstützt BeyondTrust über 20.000 Kunden, zu denen 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zählen.

