Holger Ballwanz Immobilien verkauft Fachmarkt an Investoren Fachmarktimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien verkauft Fachmarktimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz an Investoren Fachmarktimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Off-Market-Verkauf von Fachmarktimmobilien an Investoren & Käufer

Holger Ballwanz Immobilien verkauft Fachmarktimmobilien, Supermarktimmobilien und Nahversorgerimmobilien gezielt an geprüfte Investoren und Käufer, die aktiv Fachmärkte kaufen.

Holger Ballwanz Immobilien ist spezialisiert auf den diskreten Off-Market-Verkauf von Fachmarktimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eigentümer, Bestandshalter und Investoren profitieren von einem strukturierten Verkaufsprozess ohne öffentliche Ausschreibung und mit direktem Zugang zu qualifizierten Käufern und Investoren für Fachmarktimmobilien.

Holger Ballwanz Immobilien verkauft Fachmarktimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz – diskret, professionell, off market

Wenn ein Fachmarkt verkauft werden soll, ist Diskretion entscheidend. Holger Ballwanz Immobilien setzt konsequent auf Off-Market-Transaktionen und vermittelt Fachmarktimmobilien ausschließlich im vertraulichen Direktvertrieb an institutionelle Investoren, Family Offices, Fonds und private Kapitalanleger.

Vorteile für Verkäufer von Fachmarktimmobilien:

– Verkauf Fachmarkt ohne öffentliche Vermarktung

– Direkter Zugang zu Investoren & Käufern für Fachmarktimmobilien

– Strukturierte, schnelle Transaktionsabwicklung

– Marktgerechte Kaufpreisfindung

– Absolute Vertraulichkeit

Käufer & Investoren für Fachmarktimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien verfügt über ein belastbares Netzwerk aus nationalen und internationalen Investoren, die gezielt Fachmarktimmobilien kaufen. Investoren erhalten exklusiven Zugang zu Off Market Fachmarktimmobilien, die nicht auf Immobilienportalen erscheinen.

Gesuchte Immobilien:

– Fachmärkte & Fachmarktzentren

– Supermarkt- und Discounterimmobilien

– Vollsortimenter & SB-Warenhäuser

– Nahversorgerimmobilien in stabilen Lagen

Was sind Fachmarktimmobilien?

Fachmarktimmobilien sind großflächige Einzelhandelsimmobilien mit klar definierten Sortimenten. Sie befinden sich meist in gut erreichbaren, verkehrsgünstigen Lagen und sind essenziell für die wohnortnahe Versorgung.

Typische Fachmarktimmobilien sind:

– Fachmärkte und Fachmarktzentren

– Supermarkt- und Discounterimmobilien in Fachmarktzentren

– Getränkemärkte und ergänzende Nahversorger in Fachmarktzentren

Fachmarktimmobilien zählen zu den stabilsten Assetklassen im Bereich Handels- und Nahversorgerimmobilien.

Leistungsportfolio – Fachmarkt verkaufen & kaufen

Holger Ballwanz Immobilien begleitet Fachmarktimmobilien über die gesamte Wertschöpfung:

– Verkauf Fachmarkt (Off Market) Deutschland, Österreich & Schweiz

– Ankauf von Fachmarktimmobilien für Investoren

– Investmentberatung für Fachmarkt- & Nahversorgerportfolios

– Vermietung von Fachmarkt- und Supermarktimmobilien

Erfahrung als Investor & Immobilienmakler für Fachmarktimmobilien

Inhaber Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, ist aktiver Immobilieninvestor und Immobilienmakler für Fachmarktimmobilien. Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG investiert Holger Ballwanz Immobilien selbst in Fachmarktimmobilien in der DACH-Region.

Diese Doppelrolle als Investor und Immobilienmakler für Fachmärkte schafft maximale Markttransparenz und Verhandlungssicherheit für Verkäufer.

Fachmarktimmobilien verkaufen – Kontakt & Anfrage

Eigentümer, die ihre Fachmarktimmobilie verkaufen möchten, erhalten eine unverbindliche Einschätzung, eine realistische Kaufpreisbewertung und einen diskreten Verkaufsprozess.

Kontakt für Verkäufer zu Holger Ballwanz Immobilien: Fachmarktimmobilien verkaufen

Eigentümer, die ihre Fachmarktimmobilien verkaufen möchten, können ihr Angebot direkt bei Holger Ballwanz Immobilien einreichen. Alle eingehenden Vorschläge werden sorgfältig geprüft, um einen transparenten, strukturierten und fairen Verkaufsprozess zu gewährleisten.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Spezialisierung auf Fachmarkt-, Supermarkt- und Nahversorgerimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen agiert als Immobilienmakler und Investor und begleitet Eigentümer, Investoren, Käufer und Bestandshalter bei der diskreten Off-Market-Vermittlung von Fachmarktimmobilien.

Der Leistungsschwerpunkt umfasst den Ankauf, Verkauf, die Vermietung sowie die Investmentberatung für Fachmarkt- und Nahversorgerimmobilien in wirtschaftlich stabilen, versorgungsrelevanten Lagen. Durch langjährige Marktkenntnis, ein belastbares Netzwerk und die enge Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG bietet Holger Ballwanz Immobilien strukturierte, vertrauliche und nachhaltige Transaktionslösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Weitere Informationen zum Thema „Holger Ballwanz Immobilien verkauft Fachmarktimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz“:

www.nahversorger-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.