Hotelbetreiber Polen: Hotel Investments AG

Hotel Investments AG expandiert mit ihrem Hotelbetreiber auf dem polnischen Hotelmarkt

Hotelexpansion Polen: Hotel Investments AG sucht weitere Standorte für ihren Hotelbetreiber in Polen

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein renommiertes Schweizer Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und Hotelmanagement, treibt ihre Hotelexpansion in Polen weiter voran. Im Fokus stehen dabei attraktive Standorte in Polen.

Gemeinsam mit ihrem Hotelbetreiber agiert die Hotel Investments AG verstärkt auf dem polnischen Hotelmarkt. Ziel ist es, neue Hotelstandorte in hochfrequentierten Innenstadtlagen mit ihrem Hotelbetreiber zu übernehmen.

Hotel Investments AG sucht Bestandshotels zur Übernahme in Polen

Neben der Projektentwicklung und dem Hotelneubau in Polen sucht die Hotel Investments AG Bestandshotels zur Übernahme, zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge. Im Fokus stehen betreiberfreie Stadthotels in zentralen Lagen, die gemeinsam mit ihrem Hotelbetreiber weiterentwickelt und langfristig betrieben werden können.

Hotelbetreiber Polen: Neue Hotelstandorte in Polens Metropolen geplant

Die Hotel Investments AG plant die Übernahme von Hotels mit mehr als 100 Zimmern in den größten Städten Polens. Besonders im Fokus stehen zentrale Lagen in:

– Warschau

– Krakau

– Lodsch (Lodz)

– Breslau

– Danzig

– Posen

– Stettin (Szczecin)

Diese Städte bieten ideale Voraussetzungen für den Betrieb moderner Stadthotels mit ihrem Hotelbetreiber, da sie sowohl von Geschäftsreisenden als auch von Touristen stark frequentiert werden.

„Polen ist für uns ein strategisch wichtiger Wachstumsmarkt. Unser Ziel ist es, mit unserem Hotelbetreiber neue, zukunftsfähige Hotelstandorte zu schaffen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Wir entwickeln und betreiben Hotelimmobilien, die optimal auf die Anforderungen moderner Hotelbetriebe zugeschnitten sind.“

Anforderungen an Hotelstandorte für den Hotelbetreiber Polen

Für die Expansion definiert die Hotel Investments AG klare Kriterien, die insbesondere auf den Betrieb mit ihrem Hotelbetreiber ausgerichtet sind:

– Zentrale Innenstadtlagen in den wichtigsten polnischen Großstädten

– Kapazität für mindestens 100 Zimmer

– Keine Erbbaurechte und kein Teileigentum

Attraktive Städte für den Hotelbetreiber Polen

– Warschau: Stetig wachsende Nachfrage im Geschäfts- und Städtereisesegment

– Krakau: Einer der wichtigsten Tourismusstandorte Polens

– Breslau: Dynamischer Wirtschaftsstandort mit hoher Hotelnachfrage

– Lodsch (Lodz): Zentrale Lage mit wachsender Bedeutung für Businesshotels

– Danzig: Starker Tourismus- und Wirtschaftsstandort an der Ostsee

– Posen: Beliebter Standort für Geschäfts- und Messehotels

– Stettin (Szczecin): Strategisch wichtiger Standort nahe der deutschen Grenze

Weitere Expansionsmöglichkeiten mit ihrem Hotelbetreiber in Europa

Neben Polen ist die Hotel Investments AG auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Ziel ist es, bestehende Hotels zu übernehmen oder neue Standorte für den Hotelbetreiber zu entwickeln und langfristig zu betreiben.

Schwerpunkte der Hotel Investments AG:

– Entwicklung neuer Hotelstandorte mit ihrem Hotelbetreiber

– Ankauf betreiberfreier Stadthotels

– Übernahme bestehender Miet- und Pachtverträge

– Hotelverpachtung an den Hotelbetreiber

– Hotelexpansion für den Eigenbestand und Joint-Venture-Partner

Für den Eigenbestand, Hotelinvestoren-Partner und Hotelbetreiber sucht die Hotel Investments AG weitere betreiberfreie Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz – zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Verträge.

Angebote von Hoteleigentümern für den Kauf, die Pacht oder die Übernahme bestehender Mietverträge werden gern geprüft.

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG und zum Thema „Hotelbetreiber Polen: Hotel Investments AG expandiert mit ihrem Hotelbetreiber auf dem polnischen Hotelmarkt“:

www.hotel-investments.ch und www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

