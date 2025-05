Hotelinvestor Hotel Investments AG: Hotelbetreiber Berlin

Hotelinvestor Hotel Investments AG sucht neue Objekte für ihre Hotelbetreiber in Berlin

Hotelbetreiber Berlin: Strategischer Ausbau des Hotelportfolios der Hotel Investments AG in der Hauptstadt geplant

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein etablierter Hotelinvestor im deutschsprachigen Raum, sucht aktiv nach weiteren Hotelimmobilien in Berlin. Ziel ist es, das bestehende Netzwerk ihrer Hotelbetreiber Berlin strategisch zu erweitern. Gesucht werden betreiberfreie Stadthotels – bevorzugt ab einer Größe von 100 Zimmern.

Hotelbetreiber Berlin: Weitere Objekte für Expansion gesucht

Die Hotel Investments AG richtet ihren Fokus auf den Erwerb, die Pacht und die Übernahme von Hotelimmobilien in zentralen Lagen der Hauptstadt. Besonders gefragt sind Objekte ohne laufende Betreiberverträge, um eine nahtlose Integration durch bestehende Partner im Bereich „Hotelbetreiber Berlin“ zu ermöglichen. Neben Einzelobjekten prüft die Hotel Investments AG auch den Ankauf kompletter Hotelportfolios.

„Berlin ist und bleibt einer der dynamischsten Hotelmärkte Europas. Mit unserer klaren Wachstumsstrategie im Segment Hotelbetreiber Berlin suchen wir gezielt nach zentral gelegenen Hotelimmobilien mit langfristigem Entwicklungspotenzial“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Wir freuen uns über Angebote von Eigentümern, die ihre Hotelimmobilien in verantwortungsvolle Hände übergeben möchten.“

Investitionskriterien für den Berliner Hotelmarkt

Zur Erweiterung des eigenen Portfolios sowie zur Stärkung der Partner im Bereich „Hotelbetreiber Berlin“ achtet die Hotel Investments AG auf folgende Kriterien:

– Objekttypen: Stadthotels, Hostels, Business-Hotels, Longstay Apartments oder Boardinghäuser

– Standort: Zentrale Innenstadtlagen in Berlin

– Objektgröße: ab 100 Zimmer

– Zustand: Von sanierungsbedürftig bis bezugsfertig, unabhängig vom Baujahr

– Transaktionsform: Kauf, Pacht oder Übernahme bestehender Betreiberverträge

– Zusätzlich gesucht: Hotelbaugrundstücke in städtischen Lagen (kein Erbbaurecht, kein Teileigentum ohne Mehrheit)

Hotelbetreiber Berlin – nachhaltige Konzepte für urbane Hotellerie

Durch die gezielte Auswahl nachhaltiger Objekte verfolgt die Hotel Investments AG eine langfristige Investitionsstrategie. Diese verbindet wirtschaftliche Effizienz mit einem bewussten Fokus auf moderne Betreiberkonzepte. Die Einbindung erfahrener Partner aus dem Bereich Hotelbetreiber Berlin gewährleistet dabei eine professionelle Bewirtschaftung aller übernommenen Hotels.

Angebote willkommen

Die Hotel Investments AG ist ein erfahrener Investor für Hotelimmobilien in der DACH-Region. Gemeinsam mit ihren Betreiber- und Investorenpartnern konzentriert sich das Unternehmen auf den Ausbau wirtschaftlich attraktiver Hotelstandorte. Neben dem Berliner Markt ist die Hotel Investments AG auch in anderen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv.

Eigentümer von betreiberfreien Hotels in Berlin, die ihre Immobilie verkaufen, verpachten oder bestehende Mietverträge an Hotelbetreiber in Berlin übertragen möchten, können ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG richten. Das Unternehmen garantiert eine zügige Prüfung und transparente Abwicklung.

www.hotel-investments.ch | www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.