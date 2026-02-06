Hotelinvestor Schweiz – Hotel Investments AG baut Marktpräsenz weiter aus

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) ist ein etablierter Hotelinvestor in der Schweiz mit Fokus auf nachhaltige Hotelinvestitionen, professionelles Hotelmanagement und langfristige Wertschöpfung. Als Schweizer Unternehmen treibt die Gesellschaft ihre Wachstumsstrategie gezielt im heimischen Hotelmarkt voran und investiert bevorzugt in wirtschaftsstarke Regionen sowie erstklassige Innenstadtlagen.

Als erfahrener Hotelinvestor Schweiz agiert die Hotel Investments AG gemeinsam mit ihrem eigenen Hotelbetreiber. Ziel ist es, attraktive Hotelimmobilien zu erwerben, strategisch weiterzuentwickeln und langfristig erfolgreich zu betreiben.

Hotelinvestor Schweiz sucht betreiberfreie Hotels zur Übernahme

Die Hotel Investments AG ist als Hotelinvestor in der Schweiz kontinuierlich auf der Suche nach Bestandshotels, Hotelneubauten sowie Projektentwicklungen. Besonders gefragt sind betreiberfreie Stadthotels zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Im Fokus stehen Hotelimmobilien in zentralen Lagen, die durch Repositionierung, wirtschaftliche Optimierung und nachhaltige Betriebskonzepte langfristig aufgewertet werden können.

Hotelinvestor Schweiz: Investitionen in Schweizer Städten

Die Hotel Investments AG plant Investitionen in Hotelimmobilien ab einer Größenordnung von ca. 100 Zimmern in den wichtigsten Städten der Schweiz. Besonders im Fokus stehen zentrale Lagen in:

– Zürich

– Genf

– Basel

– Bern

– Lausanne

– Luzern

– St. Gallen

– Zug

Diese Standorte zeichnen sich durch eine stabile Nachfrage aus Geschäfts-, Kongress- und Freizeittourismus aus und bieten hervorragende Rahmenbedingungen für nachhaltige Hotelinvestitionen.

„Die Schweiz bietet als Hotelmarkt eine hohe wirtschaftliche Stabilität, internationale Nachfrage und attraktive Perspektiven für langfristige Investoren. Als Hotelinvestor Schweiz konzentrieren wir uns bewusst auf Standorte mit nachhaltigem Entwicklungspotenzial“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Anforderungsprofil für Hotelimmobilien des Hotelinvestors Schweiz

Für Investitionen in der Schweiz definiert die Hotel Investments AG klare Kriterien:

– Zentrale Innenstadtlagen

– Mindestgröße von ca. 100 Zimmern

– Betreiberfreie Hotels

– Keine Erbbaurechte

– Kein Teileigentum

Attraktive Standorte für den Hotelinvestor Schweiz: Hotel Investments AG

– Zürich: Internationales Finanz- und Wirtschaftszentrum mit hoher Ganzjahresnachfrage

– Genf: Diplomatie-, Kongress- und Messestandort mit globaler Ausstrahlung

– Basel: Starker Messe-, Pharma- und Wissenschaftsstandort

– Bern: Politisches Zentrum mit stabiler Geschäftsnachfrage

– Lausanne & Luzern: Bedeutende Tourismus- und Kongressstandorte

– Zug & St. Gallen: Attraktive Regionalmärkte mit Wachstumspotenzial

Hotelinvestor Schweiz und internationale Expansion

Neben der Schweiz ist die Hotel Investments AG auch als Hotelinvestor in Deutschland und Österreich aktiv. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ankauf betreiberfreier Stadthotels, der Übernahme bestehender Hotelimmobilien sowie der Entwicklung neuer Hotelstandorte – sowohl im Eigenbestand als auch gemeinsam mit Joint-Venture-Partnern.

Schwerpunkte der Hotel Investments AG als Hotelinvestor Schweiz

– Ankauf betreiberfreier Stadthotels

– Hotelinvestitionen im Eigenbestand

– Übernahme bestehender Miet- und Pachtverträge mit dem eigenen Hotelbetreiber

– Entwicklung neuer Hotelimmobilien

– Joint Ventures

– Nachhaltige Wertsteigerung von Hotelportfolios

Für den Eigenbestand sowie für Investitionspartner sucht die Hotel Investments AG weitere betreiberfreie Hotelimmobilien in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Angebote von Hoteleigentümern werden diskret, professionell und vertraulich geprüft.

