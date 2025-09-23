Holger Ballwanz Immobilien: Hotelmakler Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien agiert als spezialisierter Hotelmakler ( www.hotelmakler.com) mit langjähriger Expertise in der diskreten Vermittlung, dem Ankauf, Verkauf und der Verpachtung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Hotelbetreiber, Hotelinvestoren und Hoteleigentümer, um Hotelimmobilien erfolgreich zu vermitteln oder zu erwerben, immer mit höchster Diskretion und Effizienz.

Diskrete Hotelmakler-Dienstleistungen in der DACH-Region

Holger Ballwanz Immobilien hat sich auf Off-Market-Transaktionen spezialisiert, bei denen Hotelimmobilien ohne öffentliche Bekanntmachung verkauft oder verpachtet werden. Dies sorgt für maximale Vertraulichkeit und schützt die geschäftlichen Interessen aller Beteiligten.

Mit einem starken Netzwerk aus Investoren, Hotelbetreibern und Eigentümern setzt Holger Ballwanz Immobilien schnelle, zielgerichtete und professionelle Transaktionsabwicklungen um.

„Unsere Erfahrung und unser exklusives Netzwerk ermöglichen es uns, Hotelimmobilien auf höchstem Niveau zu vermitteln. Wir kennen die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden und bieten maßgeschneiderte Lösungen, die den Erfolg und die Zufriedenheit aller Parteien sicherstellen“, so Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien.

Hotelmakler für maßgeschneiderte Lösungen für Hotelimmobilien

Als spezialisierter Hotelmakler bietet Holger Ballwanz Immobilien weit mehr als nur den klassischen Verkauf von Hotelimmobilien. Das Unternehmen unterstützt Hotelbesitzer bei der Suche nach geeigneten Hotelbetreibern und investiert mit seinen Partnern wie der Hotel Investments AG in vielversprechende Hotelprojekte. Darüber hinaus wird eine exklusive Auswahl an Off-Market-Hotelimmobilien angeboten, die für Käufer von besonderem Interesse sind. Das umfangreiche Angebot reicht dabei von Hotelankäufen über Hotelverkäufe bis hin zu Hotelverpachtungen.

Besondere Vorteile des spezialisierten Hotelmaklers

– Expertise und Erfahrung: Holger Ballwanz Immobilien verfügt über tiefgehendes Fachwissen in der Hotelimmobilienbranche und garantiert fundierte Entscheidungen.

– Diskretion: Off-Market-Transaktionen gewährleisten Vertraulichkeit und schützen die Privatsphäre der Beteiligten.

– Netzwerk: Durch die enge Zusammenarbeit mit Hotelbetreibern und Hotelinvestoren können Transaktionen schneller und effizienter abgeschlossen werden.

Hotelprojektentwicklung: Erfolgreiche Realisierung von Hotelimmobilien

Neben der Vermittlung von Hotelimmobilien unterstützt Holger Ballwanz Immobilien auch bei der Entwicklung von Hotelprojekten. Das Unternehmen berät Investoren; Bauträger und Projektentwickler in allen Phasen der Hotelprojektentwicklung, von der Konzeptualisierung bis hin zur Umsetzung, und sorgt durch gezielte Vermittlung von Hotelbetreibern und Hotelinvestoren für eine erfolgreiche Realisierung.

„Die Entwicklung von Hotelprojekten erfordert präzises Know-how und Erfahrung“, erklärt Holger Ballwanz. „Mit unserer Unterstützung können Investoren und Betreiber ihre Hotelprojekte erfolgreich umsetzen und dabei von unserem Netzwerk profitieren.“

Kompetenter Hotelmakler für Hotelimmobilientransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist der ideale Partner für Hotelimmobilien-Transaktionen in der DACH-Region. Ob Hotelankauf, Hotelverkauf oder die Suche nach einem geeigneten Hotelbetreiber: Das Unternehmen steht seinen Kunden mit fundierter Beratung, einem breiten Netzwerk und maßgeschneiderten Lösungen zur Seite.

„Unser Ziel ist es, Hotelbesitzern, Investoren und Betreibern den besten Service zu bieten und gleichzeitig für eine diskrete und erfolgreiche Transaktion zu sorgen“, fügt Holger Ballwanz hinzu.

Kontakt zu Holger Ballwanz Immobilien: Hotelmakler Deutschland, Österreich & Schweiz

www.hotelmakler.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

