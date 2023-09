Hotelverpachtung: Hotel Investments AG sucht weitere Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich & Schweiz

Hotelverpachtung: Hotel Investments AG pachtet Hotels in Deutschland, Österreich & Schweiz

Hotelverpachtung: Hotel Investments AG sucht weitere Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG, ein renommiertes Hotelinvestment-Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, sucht weitere große Hotels zur Pacht. Das Unternehmen ist aktuell auf der Suche nach weiteren betreiberfreien Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Hotels zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern oder betreiberfreie Stadthotels zum Kauf.

Die Hotel Investments AG hat sich mit ihren Hotelinvestoren-Partnern und angeschlossenen Hotelbetreibern auf die Entwicklung, das Management und die erfolgreiche Führung von Stadthotels spezialisiert.

Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der Hotel Investments AG: Eine Win-Win-Situation

Die Hotelbranche hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Wandel erlebt. Die steigenden Investitionen und der wachsende Wettbewerb haben dazu geführt, dass viele Investoren nach neuen Wegen suchen, um ihr Geschäft zu optimieren. Eine vielversprechende Option, die in diesem Zusammenhang immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Hotelverpachtung.

Die Hotelverpachtung bietet eine Reihe von Vorteilen, die für Immobilieneigentümer äußerst attraktiv sind. Einer der wichtigsten Aspekte ist die finanzielle Stabilität. Durch die Pachtvereinbarung erhalten Immobilieneigentümer regelmäßige Einnahmen, die unabhängig von saisonalen Schwankungen oder unvorhergesehenen Betriebskosten sind. Dies ermöglicht es den Immobilieneigentümern, ihr Risiko zu minimieren und eine stabile Einkommensquelle zu sichern.

Ein weiterer großer Vorteil der Hotelverpachtung ist die Möglichkeit, von der Erfahrung und dem Know-how erfahrener Hotelbetreiber zu profitieren. Die Hotel Investments AG, ein erfahrener Akteur auf dem Hotelinvestmentmarkt, bietet in Deutschland, Österreich und der Schweiz herausragende Möglichkeiten für Hotelverpachtungen. Das Unternehmen arbeitet mit erstklassigen Hotelbetreibern zusammen, die über umfangreiche Branchenkenntnisse verfügen und den Standort der Immobilie stärken können.

Durch die Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG erhalten Immobilienbesitzer die Möglichkeit, ihre Hotelimmobilien in eine rentable Einnahmequelle umzuwandeln, ohne die volle Verantwortung für den täglichen Betrieb zu tragen. Die Hotel Investments AG bringt ihre erfahrenen Hotelbetreiber mit, die das Hotel effizient führen und gleichzeitig die langfristige Wertsteigerung der Immobilie sicherstellen.

Vorteile für Hoteleigentümer und potenzielle Partner

Umfangreiche Erfahrung: Das Team der Hotel Investments AG und ihre Partner verfügen über langjährige Erfahrung in der Hotelbranche und haben eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Entwicklung und Führung von Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Fachwissen: Das erfahrene Team der Hotel Investments AG versteht die Bedürfnisse des Hotelsektors und ist in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen umzusetzen, um den Erfolg jedes Hotelprojektes sicherzustellen.

Flexibilität: Das Unternehmen ist offen für verschiedene Arten von Partnerschaften, sei es die Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, die Pacht von betreiberfreien Stadthotels oder der Kauf betreiberfreier Hotels.

Die Standortauswahl: Ein Schlüssel zum Erfolg bei der Hotelverpachtung

Bei der Hotelverpachtung ist die Standortauswahl von entscheidender Bedeutung. Die Hotel Investments AG verfügt über umfassende Marktkenntnisse in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wählt sorgfältig Standorte aus, die das Potenzial für langfristigen Erfolg für die Hotelverpachtung bieten.

Dieser gründliche Ansatz gewährleistet, dass die Hotels in attraktiven Destinationen positioniert sind und die besten Chancen für eine rentable Hotelverpachtung bieten. Die Hotel Investments AG ist an Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und der Schweiz interessiert, um in diesen Standorten präsent zu sein.

Fazit: Hotelverpachtung mit der Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG bietet eine erstklassige Gelegenheit für Immobilieneigentümer, von den Vorteilen der Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu profitieren. Mit ihrem umfassenden Ansatz, ihrem erfahrenen Management und einer sorgfältigen Standortauswahl kombiniert, ist die Hotel Investments AG der ideale Partner für Hotelverpachtungen.

Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.