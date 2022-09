Infoblox Cyber Threat Report Q2 2022

München, 29.09.2022 – Infoblox, führender Anbieter von Netzwerk- und Security-Basisdiensten, veröffentlicht seinen aktuellen Quarterly Cyber Threat Report. Dieser umfasst Informationen über Bedrohungsmeldungen, die zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2022 veröffentlicht wurden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Verwendung von IPv6 und die Risikominderung durch Zero Trust und DNS-Sicherheit. Die Umstellung auf IPv6 in vielen großen US-Behörden hat dem Thema zusätzliche Schubkraft verliehen. Cyber-Resilienz und wirtschaftliche Effizienz sollen auf diese Weise erhöht werden.

Im zweiten Quartal 2022 veröffentlichte die Infoblox Threat Intelligence Group die folgenden Berichte, die umfangreiche Einblicke in die Themen und Angriffe enthalten:

– The Smish is Coming from Inside the House

– Newly Observed Domains and the Ukraine War

– VexTrio DDGA Domains Spread Adware, Spyware and Scam Web Forms

– Alexa Retired Its Domain Rankings. Go One Better with InfoRanks

Hierbei werden spezifische Bedrohungen und damit zusammenhängende Daten, Auswirkungen auf die Kunden, Analysen der Kampagnenausführung analysiert und über Angriffsketten sowie über Schwachstellen und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung berichtet.

Den kompletten Report finden Sie hier zum Download. Am 11. Oktober um 10 Uhr findet hierzu auch ein deutsch-sprachiges Webinar statt. Eine Anmeldung ist unter diesem Link möglich.

Infoblox ist Marktführer für Next Generation DNS-Management und -Sicherheit. Mehr als 12.000 Kunden, darunter 70 % der Fortune 500, vertrauen auf Infoblox, um ihre hybriden Netzwerke zu skalieren, zu vereinfachen und zu sichern und so den modernen Herausforderungen einer Cloud-first-Welt zu begegnen. Erfahren Sie mehr unter https://www.infoblox.com

