Innovative Kindertaschen, Rucksäcke und Toniebox-Taschen!

Praktisch, stylisch und speziell für kleine Entdecker – mit cleveren Funktionen und als Weltneuheit: Thermo – Isolierfach für die Brotdose!

Knuffig Kids begeistert mit einer einzigartigen Kollektion an Kindertaschen, Rucksäcken und Toniebox-Taschen, die speziell für die Bedürfnisse von kleinen Abenteurern entwickelt wurde. Ob beim Spielen, im Kindergarten oder auf Reisen – die liebevoll gestalteten Produkte kombinieren Funktionalität mit ansprechendem Design und sorgen dafür, dass Kinder ihre Schätze immer sicher und stilvoll transportieren können.

Diese neueste Produktlinie umfasst Umhängetaschen und Lenkertaschen, die in vielen bezaubernden Motiven erhältlich sind. Jedes Stück wurde mit dem Ziel entwickelt, den Alltag der Kinder zu bereichern und gleichzeitig den Eltern das Leben zu erleichtern. Mit cleveren Fächern für Tonieboxen, Tigerboxen und Snacks sind die Taschen der perfekte Begleiter für kleine Entdecker.

Ein Highlight des Sortiments: die neuen Umhängetaschen! Diese Kindergartentaschen sind nicht nur optische Hingucker, sondern auch extrem praktisch. Sie sind mit speziellen Fächern für die Toniebox, Tigerbox und bis zu 30 Hörspiel-Figuren ausgestattet, sodass Kinder ihre Lieblingsgeschichten immer dabei haben – ob unterwegs zum Kindergarten, auf Reisen oder einfach beim Spielen im Park. Zudem sind sie in einer Vielzahl von bezaubernden Designs erhältlich, die jedes Kinderherz höher schlagen lassen.

Weltneuheit: Das isolierte Fach für die Brotdose

Knuffig Kids bringt frischen Wind in den Markt der Kindertaschen mit einer Weltneuheit – dem isolierten Fach für die Brotdose. Diese Funktion ist in mehreren Modellen verfügbar, einschließlich der neuen Umhängetaschen und Rucksäcke, und sorgt dafür, dass Snacks und Getränke lange frisch bleiben. Ideal für den Kindergarten, Ausflüge oder längere Autofahrten, bei denen gesunde Verpflegung wichtig ist.

Die Toniebox Tragetasche: Stilvolle Aufbewahrung für kleine Entdecker!

Ein weiteres Highlight im Sortiment ist die Toniebox Tragetasche von Knuffig Kids, die nicht nur als praktisches Transportmittel dient, sondern auch ideal zur Aufbewahrung von Kinder-Spielzeug und Zubehör ist. Mit den Maßen Länge 30 cm x Breite 15 cm x Höhe 15 cm und einem Gewicht von nur 180 Gramm bietet sie ausreichend Platz für die Toniebox und viele weitere Schätze. Die geräumige Innenausstattung ermöglicht es, nicht nur die Toniebox sicher zu verstauen, sondern auch Lieblingsspielzeuge und Figuren ordentlich zu organisieren.

Die Toniebox Tragetasche fördert die Selbstständigkeit der Kinder, da sie ihre Schätze mühelos selbst verstauen können. Dank des kompakten und leicht tragbaren Designs ist kein Hilferuf an die Erwachsenen mehr nötig – die Kinder können ihre Tonie-Figuren und anderes Spielzeug ganz alleine organisieren!

NEUHEIT: Die Knuffig Kids Lenkertaschen – in vielen magischen Motiven!

Ein weiteres aufregendes Produkt in der Kollektion sind die Lenkertaschen. Diese Taschen sind nicht nur praktische Aufbewahrungslösungen für kleine Schätze – wie Münzen, Steine oder andere Fundstücke – sondern verwandeln jedes Abenteuer in ein magisches Erlebnis. In verschiedenen Motiven erhältlich, bieten sie die perfekte Möglichkeit, um Snacks und Spielzeug stilvoll mitzunehmen.

Dank der einfachen Klettverschluss-Befestigung können Kinder die Tasche ganz einfach selbst an ihrem Fahrrad lenken. Die gepolsterte Konstruktion sorgt dafür, dass die Tasche ihre Form behält, selbst bei wilden Fahrradausflügen.

Hochwertig, stabil und sicher

Die Lenkertasche ist besonders pflegeleicht und wasserabweisend, sodass sie nach jedem Abenteuer mühelos gereinigt werden kann. Mit reflektierenden Streifen ausgestattet, bietet sie zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr und ist somit perfekt für kleine Entdecker geeignet.

Für kleine Abenteurer designt

Knuffig Kids hilft nicht nur dabei, den Alltag zu organisieren, sondern verwandelt die Aufbewahrung von Spielzeug und Hörspiel-Figuren in ein spielerisches Abenteuer. Die Toniebox-Taschen bieten praktische Fächer, die speziell für die Toniebox und das dazugehörige Zubehör konzipiert wurden, damit Kinder immer ihre liebsten Geschichten griffbereit haben.

Ergonomisch, langlebig und umweltfreundlich

Alle Taschen und Rucksäcke von Knuffig Kids sind mit gepolsterten, verstellbaren Gurten ausgestattet, um den Tragekomfort zu maximieren und das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Die verwendeten Materialien sind robust, umweltfreundlich und schadstofffrei – ideal für Eltern, die Wert auf Sicherheit und Nachhaltigkeit legen.

Entdecken Sie die komplette Kollektion von Knuffig Kids und lassen Sie sich von den einzigartigen Produkten begeistern: www.knuffigkids.com

Über Knuffig Kids:

Knuffig Kids ist eine deutsche Marke, die sich auf innovative Kindertaschen, Rucksäcke und Toniebox-Taschen spezialisiert hat. Mit viel Liebe zum Detail und einem Fokus auf Funktionalität, Qualität und Design entwickelt Knuffig Kids Produkte, die den Alltag von Kindern und Eltern gleichermaßen bereichern. Alle Produkte werden aus hochwertigen, umweltfreundlichen Materialien hergestellt und sind für Kinder ab 3 Jahren konzipiert.

Kontakt:

Knuffig Kids

E-Mail: info@knuffigkids.com

Web: www.knuffigkids.com

