Interkultureller Umzug in Kiel / Norddeutschland

Schirmherr Kieler Stadtpräsident

Interkultureller Umzug in Kiel, auch für ganz Schleswig- Holstein/ Norddeutschland,

2021 zur Kieler Woche geplant

( mit Schirmherrschaft des Kieler Stadtpräsidenten)

In Kiel soll auch 2021 wieder ein “interkultureller Umzug” – voraussichtlich in der Kieler Woche (derzeit im Juni geplant ) – stattfinden.

Gerade auch im derzeitigen Bundestagswahljahr mit möglichst großer Beteiligung, auch damit starkem Zeichen gegen “Rechts” . Und von Zusammenhalt, auch in Pandemie- Zeiten.

Für eine offene, bunte, vereinte vielfältige Stadt. Mit kreativen Aktionen. Auch gegen den “Corona-Blues” mit Lebensfreude und Musik, Tanz/ ‘Flashmob’und mehr.

Aufrufer sind die Kieler Vereine ‘ADDACK’ und Kindercafe Kiel (als gemeinnützig anerkannt).

Der Kieler Stadtpräsident Hans Werner Tovar konnte bereits als Schirmherr dafür gewonnen werden.

Beratend stehen auch Veranstalter des großen Berliner Karnevals und der Frankfurter Parade der Kulturen, Vielfalt zur Seite. Wolfgang Laub, Vorstand des Kindercafe Kiel e.V., kommt aus Berlin und wirbt seit Jahren nun auch in Kiel für einen größeren Umzug. Ebenso wie der ADDAC- Vorstand Kelly Prince Aiyanyor, aus Nigeria kommend, der auch schon 2020 einen Umzug in Kiel veranstaltete.

Auch 2021 ist ein Umzug mit Musik und Tanz angedacht, auch mit Flashmobs wie derzeit weltweit etwa zu ‘Jerusalema’. Gerne vom Kieler Ostufer zum Westufer bis zum Rathaus, Hiroshimapark.

Soweit möglich, auch bei entsprechender Beteiligung und Pandemie- Entwicklung, mit weiterer Musik und Tanz (Gruppen), evtl. auch begleitendem Fest, auch für Kinder.

Weitere Vorschläge sind gerne willkommen.

Die konkrete Terminierung, Ablauf und Inhalte sollen bei der nächsten Video-Konferenz dazu ab Ende Februar gemeinsam überlegt werden. Der Termin dazu kann noch mit weiteren Interessenten abgestimmt werden.

Bisher wollen Migrationspolit. Sprecher Kieler Parteien teilnehmen, der Flüchtlingsrat (SH), zumindest ein Mitglied des Kieler Jugendrings und ‘ jungen Rats’. Andere wollen später dazustossen, dann zumindest dafür werben. Das sagte auch bereits das ‘Kieler Woche’ -Referat zu.

Aiyanyors und Laubs Wunschvorstellung ist langfristig ein großer jährlicher interkult. Umzug, wie schon lange sehr erfolgreich in Berlin, Rotterdam, London, Frankfurt (Main). Die ‘Parade der Kulturen’ dort veranstalten der Jugendring sowie das städtische ‘Referat für Migration’ dort, was auch in Kiel auch schon grosses Interesse zeigte.

Ausser dem Kieler Stadtpräsidenten war auch der Kieler OB, Herr Kämpfer, von der Initiative begeistert.

Ebenso wie viele andere Organisationen, Bündnisse (auch gegen Rechts), Kulturschaffende, Schüler, Studierende usw. aus ganz Schleswig- Holstein, Hamburg und darüber hinaus.

Der Vielfalt der Kulturen soll so nachhaltig eine große Bühne gegeben werden. Zum Präsentieren ihrer Kultur, Stärken…

Auch Kiel und Norddeutschland brauchen ein großes multikulturelles Event, damit auch afrikanische, asiatische etc. Kulturen besser und bereichernd in die deutsche Gesellschaft integriert werden, auch gegen Stereotypen und Diskriminierungen. ‘Rechts’ und Nationalismus entgegnet mit guten interkulturellen Werten, Schönheiten.

Auch nach dem Motto “wir sind mehr, vielfältig, bunt”.

Anmeldung / weitere Infos (bevorzugt per E- Mail, da beide rein ehrenamtl. arbeiten): Prince ‘Kelly’ Aiyanyor ( p.aiyanyor@yahoo.com)/

Wolfgang Laub ( w.laub@freenet.de )

Kindercafe Kiel e.V.

Als gemeinnützig anerkannt

Integrativ, interkulturell

Kontakt

Kindercafe Kiel eV

Wolfgang Laub

Kronshagenerweg 25

24116 KIEL

04315347420

Info@kindercafe-kiel.de

http://Kindercafe-Kiel.de

