BUCHVORSTELLUNG

POTENTIALE NUTZEN! RAUS AUS DER KOMFORTZONE! Handbuch der Produktion

Marcus Karl HAMAN, MSc veröffentlicht ein weiteres Fachbuch zum Thema Produktionsmanagement, Potentiale & Optimierung. Aus dem Erfahrungsschatz langjähriger Linienfunktionen in internationalen Konzernen und KMUs schöpfend, vermittelt der Autor in klarer Sprache die Einsatzmöglichkeiten von Methoden und Systemen aus der Praxis. “Theorie”, so Marcus Haman, “nützt nichts ohne die Kompetenz der nachhaltigen Umsetzung”.

Die Produktion ist, wie jede andere Branche, ein Unternehmensfeld mit eigenen Regeln und Strukturen. Vergleichbar mit einer Küche. Es gibt Rezepte und Zutaten, Töpfe und andere Werkzeuge, welche der Koch vermag zu einem Symposium der Gaumenfreude zu kreieren. Ein Spitzenkoch lernt das harte Handwerk viele Jahre und trotzdem schmeckt es nicht bei jedem Koch gleich gut.

Ein Beispiel hierfür: Ein Meisterkoch verfasst ein Kochbuch, in dem er alle Zutaten auflistet und beschreibt, exakte Mengen nennt und sein sehr präzises Rezept preisgibt, sodass alles, aber auch wirklich alles erklärt und beschrieben ist. Denken sie, dass es gleich gut schmeckt, sollte es von jemand anderen nachgekocht werden? Vielleicht, jedoch wird es immer anders und nie gleich gut schmecken.

Auf die Frage, warum das so sei, kann nur eine Erklärung folgen:

“Es kann nicht jeder kochen!”

HCA-consulting GmbH wurde 2014 gegründet und zählt zu den erfolgreichsten Interim Management Consulting Gesellschaften in Österreich mit Branchenschwerpunkt Produktion. Mit höchstem fachlichem Know-How, starkem persönlichem Engagement und konsequenter Projektabwicklung, entwickeln und realisieren Fachexperten der HCA-consulting gemeinsam mit den Kunden nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle unternehmerische Herausforderungen.

