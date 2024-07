IT-RESEARCH.BIZ: Neue Quelle für IT-Marktzahlen und Statistiken

Das heute gestartete Statistik-Portal IT-RESEARCH.BIZ bietet aktuelle Marktzahlen und Statistiken rund um die IT-Themen Cloud Computing, Cybersecurity, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Der Fokus liegt dabei auf dem deutschsprachigen Markt

– Welche Cloud Service-Betriebsmodelle sind derzeit bei deutschen Unternehmen im Einsatz?

– Welche Hürden bestehen derzeit in Unternehmen in Deutschland bei der Einführung von KI-Modellen?

– Was Gefahren gehen für das Finanzweisen von KI-basierten Cyberattacken aus?

– Wie steht es mit der Digitalisierung in deutschen KMUs?

Dies sind nur einige der aktuellen Fragen, auf die IT-RESEARCH.BIZ Antworten gibt. Grundlage sind die Ergebnisse von Umfragen und Trendanalysen zum deutschsprachigen Markt.

„Unser Ziel ist es, Marktteilnehmern eine zentrale Anlaufstelle für Marktzahlen und Statistiken zum deutschsprachigen IT-Markt zu bieten“, erklärt Werner Grohmann, Geschäftsführer GROHMANN BUSINESS CONSULTING und Initiator von IT-RESEARCH.BIZ beim Launch des Online-Portals. „Thematisch orientieren wir uns dabei an den derzeit wichtigsten IT-Trends und Innovationen, mit denen sich jedes Unternehmen und jede Organisation heute auseinandersetzen muss. Die auf IT-RESEARCH.BIZ aufbereiteten Daten sollen Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Fach- und Führungskräfte sein.“

IT-RESEARCH.BIZ Premium-Mitgliedschaft: Für knapp 20 Euro im Monat Zugriff auf Hunderte Daten und Statistiken

Mit der IT-RESEARCH.BIZ Premium-Mitgliedschaft erhalten Premium-Mitglieder für 19,90 Euro im Monat (zzgl. MwSt.) uneingeschränkt Zugriff auf

– die schon jetzt umfangreiche IT-RESEARCH.BIZ Statistik-Datenbank (wird laufend erweitert),

– die IT-RESEARCH.BIZ-Reports mit einer Zusammenfassung aktueller Daten und Statistiken,

– die IT-RESEARCH.BIZ-Briefings mit einer thematischen Zusammenfassung aktueller Daten und Statistiken (z.B. zum Thema Künstliche Intelligenz, Fachkräftemangel in der IT oder den aktuellen IT-Trends)

– die IT-RESEARCH.BIZ-Studien wie das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland oder das Marktbarometer Digitalisierung

IT-RESEARCH.BIZ-Shop: Statistiken und Marktübersichten zu aktuellen IT-Themen

Ergänzend zur Premium-Mitgliedschaft bietet der IT-RESEARCH.BIZ Shop die Möglichkeit, einzelne IT-RESEARCH.BIZ Reports, Briefings oder Studien zu beziehen. Alle Produkte werden als Download-Produkte angeboten. Die Bezahlung erfolgt bequem auf Rechnung.

IT-RESEARCH.BIZ steht ab sofort unter der Internetadresse https://www.it-research.biz zur Verfügung.

Bereits seit 2001 unterstützt GROHMANN BUSINESS CONSULTING deutsche und internationale Hightech-Unternehmen bei der strategischen Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau fokussiert sich dabei auf die Konzeption und Durchführung von Umfragen und Trendstudien zu aktuellen IT- und Digitalisierungsthemen für den deutschen Markt.

Mit dem Cloud Computing Marktbarometer Deutschland liefert GROHMANN BUSINESS CONSULTING regelmäßig aktuelle Daten zum deutschen Cloud Computing-Markt aus Anbietersicht.

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.grohmann-business-consulting.de verfügbar.

Firmenkontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068



https://www.grohmann-business-consulting.de

Pressekontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Heike Kröner

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068



https://www.grohmann-business-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.