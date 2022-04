Jetzt neu: Spanische Spitzenweine und prämierte Olivenöle auf www.funtastyfood.com

Funtasty Food – Der Online-Anbieter für exklusive Spezialitäten

der iberischen Halbinsel startet neuen Online-Shop

Valencia, 25. April 2022 – Ein Online-Shop in neuem Design und mit verbesserter Nutzerfreundlichkeit setzt das Angebot von Funtasty Food ab sofort noch ansprechender in Szene. Mit dem Start des Online-Shops bietet Funtasty Food Feinschmeckern und Weinliebhabern ein umfangreiches und handverlesenes Angebot an erstklassigen Spezialitäten aus Spanien und in Kürze auch von der gesamten iberischen Halbinsel. Auf www.funtastyfood.com haben Genießer die Möglichkeit, sich das spanische Lebensgefühl in Form von exklusiven Weinen und prämierten Olivenölen ganz bequem und schnell direkt nach Hause zu bestellen. Der Online-Shop zeichnet sich vor allem durch umfangreiche Produktinformationen und besondere Genuss-Raritäten aus, die nicht im üblichen Handel erhältlich sind. Neukunden erhalten auf ihren ersten Einkauf zudem einmalig 20 Prozent Willkommens-Rabatt.

Ihre Lieblingsbodega im Web

Wer ausgefallene Weine, einen exklusiven Cava für Feste, einen besonderen Sherry für eine besondere Gelegenheit oder prämierte Olivenöle in Bio-Qualität sucht, wird im neuen Online-Shop von Funtasty Food fündig. Ein besonderes Augenmerk wird bei den Produktvorstellungen auf die ausführliche Beschreibung von Aroma und Geschmack der iberischen Spezialitäten gelegt. Der Vorteil: Alle Produkte sind handverlesen und wurden vor Ort bei den Weingütern und Ölmühlen verkostet, um die Präsentation im Shop möglichst authentisch gestalten zu können. Neben Infos zur Bodega, Weinregion, Herstellung oder Auszeichnungen finden Kunden auch passende Rezeptempfehlungen, die die Auswahl erleichtern.

Neben der Qualität des Sortiments sticht auch die Vielfalt des Angebots hervor, denn auf www.funtastyfood.com werden nicht nur exklusive Raritäten von bisher noch unbekannten Bodegas, sondern auch biodynamische und vegane Produkte angeboten. Das garantiert, gemeinsam mit der schnellen Lieferung und einem einfachen Bezahlvorgang, ein rundum gelungenes Einkaufserlebnis – fast wie in der Lieblingsbodega aus dem Spanienurlaub.

Geschmack auch online erlebbar machen

“Herausragende Weine, Sherrys, Cavas und erstklassige Olivenöle sind unsere Leidenschaft. Herkunft, Verarbeitung und die Geschichte des Produkts sind wichtige Elemente, die einen Wein oder ein Olivenöl schon vor dem eigentlichen Genuss zu einem Erlebnis machen”, betont einer der Gründer und Geschäftsführer von Funtasty Food, Gunter Barbosa. Um dieses Gefühl auch den Kunden zu vermitteln, finden sich auf der neuen Website im Bereich “Inspirationen und Empfehlungen” interessante Informationen rund um das Thema Wein und Olivenöl. Das Online-Angebot wird zudem durch virtuelle Weinproben und Online-Seminare zu Olivenölen ergänzt, in denen Ana und Gunter Barbosa ihre Expertise an die Kunden weitergeben.

Über Funtasty Food

Funtasty Food ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Valencia. Die Sommelière für Wein und Olivenöl Ana Barbosa und der Önologe Gunter Barbosa haben als Inhaber und Geschäftsführer ihre gemeinsame Leidenschaft zum Beruf gemacht und teilen ihre Expertise und neu entdeckten Schätze der iberischen Halbinsel nun als Online-Händler auf www.funtastyfood.com Regelmäßig sind sie in ganz Spanien unterwegs, um exklusive Weine und Olivenöle von ausgewählten Bodegas und Ölmühlen zu entdecken und sie in ihrem Online-Shop Weinliebhabern und Gourmets zu präsentieren. Neben prämierten Olivenölen sind hier auch Wein-Raritäten von neuen oder auch kleineren Weingütern zu finden, die nicht im normalen Weinhandel erhältlich sind.

Firmenkontakt

primeQ Valencia S.L

Gunter Barbosa

Calle Guillem d´Atienza 8

46183 Valencia

+34 643 98 24 83

g.barbosa@primeq.es

http://www.funtastyfood.com

Pressekontakt

Spiegel Institut Communication

Bettina Weber

Hermsheimer Str. 5

68163 Mannheim

062172844444

b.weber@spiegel-institut.de

http://www.spiegel-institut-communication.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.